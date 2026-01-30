У Apple фиксируют рост выручки на 16% — за квартал компания заработала $143 млрд

Компания Apple отчиталась о финансовых результатах первого квартала 2026 финансового года, завершившегося 27 декабря.

Чистая прибыль компании достигла отметки в $42 млрд, что эквивалентно $2,84 на акцию. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял $36,33 млрд, или $2,4 на акцию.

Выручка компании показала рост, увеличившись до $143,756 млрд против $124,3 млрд годом ранее. Таким образом, рост составил 16%. Аналитики рынка ожидали более скромных показателей: прогнозировалась прибыль на уровне $2,67 доллара на акцию при выручке в $138,48 миллиарда долларов.

Руководство Apple представило оптимистичный прогноз на второй финансовый квартал, планируя увеличить выручку на 13—16%. При этом рыночные эксперты прогнозировали рост лишь на уровне 10%.

Напомним, что Apple планирует переформатировать помощника Siri в чат-бот Campos. Изменения помогут фирме конкурировать с OpenAI и Google.

Наталья Жирнова