У Apple фиксируют рост выручки на 16% — за квартал компания заработала $143 млрд
Аналитики рынка ожидали более скромных показателей: прогнозировалась прибыль на уровне $2,67 доллара на акцию при выручке в $138,48 млрд
Компания Apple отчиталась о финансовых результатах первого квартала 2026 финансового года, завершившегося 27 декабря.
Чистая прибыль компании достигла отметки в $42 млрд, что эквивалентно $2,84 на акцию. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял $36,33 млрд, или $2,4 на акцию.
Выручка компании показала рост, увеличившись до $143,756 млрд против $124,3 млрд годом ранее. Таким образом, рост составил 16%. Аналитики рынка ожидали более скромных показателей: прогнозировалась прибыль на уровне $2,67 доллара на акцию при выручке в $138,48 миллиарда долларов.
Руководство Apple представило оптимистичный прогноз на второй финансовый квартал, планируя увеличить выручку на 13—16%. При этом рыночные эксперты прогнозировали рост лишь на уровне 10%.
Напомним, что Apple планирует переформатировать помощника Siri в чат-бот Campos. Изменения помогут фирме конкурировать с OpenAI и Google.
