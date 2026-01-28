В Казани растет число автомобильных салонов

Фото: Максим Платонов

По данным «Известий» со ссылкой на «2ГИС», Казань вошла в десятку городов России с наибольшим ростом числа автосалонов.

Позитивная тенденция наблюдается на фоне общего увеличения количества автомобильных салонов в крупных городах России. В январе 2026 года их число достигло 5,4 тысячи, что на 2% больше показателей предыдущего года.



Структура рынка показывает, что только треть (34,2%) всех автосалонов в городах-миллионниках являются официальными дилерскими центрами. Эксперты связывают общий рост числа салонов с активным развитием региональных рынков и увеличением количества площадок по продаже подержанных автомобилей, а также расширением присутствия китайских и корейских брендов. Напомним, что продажи подержанных китайских автомобилей выросли на 44%.

Наталья Жирнова