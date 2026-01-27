Сеть 7-Eleven получила право работать в России

Компания зарегистрировала 3 товарных знака в Роспатенте

Американская розничная сеть 7-Eleven завершила процесс регистрации своих товарных знаков на территории России. Соответствующие документы были оформлены в Роспатенте, сообщает РИА «Новости».

Процедура регистрации началась в апреле 2025 года, когда компания подала заявки на три различных варианта своего фирменного логотипа. Все товарные знаки выполнены в традиционной для сети цветовой гамме — оранжевом, зеленом, красном и белом цветах.

В январе 2026 года Роспатент официально утвердил регистрацию знаков. Под зарегистрированными торговыми марками планируется запуск розничной и оптовой торговли товарами повседневного спроса, а также развитие направления виртуальных ресторанов и кафетериев.

Ранее Louis Vuitton также зарегистрировал два товарных знака в России.

Наталья Жирнова