Новости происшествий

16:54 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Минобороны отчиталось об освобождении двух населенных пунктов

12:36, 19.01.2026

Российские вооруженные силы освободили Новопавловку и Павловку

Минобороны отчиталось об освобождении двух населенных пунктов
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Подразделения группировки войск «Центр» успешно провели операцию по освобождению села Новопавловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Одновременно подразделения группировки войск «Днепр» завершили боевые действия по освобождению поселка Павловка в Запорожской области. Операции проходили в рамках специальных мероприятий по обеспечению безопасности региона.

Ранее «Реальное время» писало, что на Украине продлили военное положение и мобилизацию.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем