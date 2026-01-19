Минобороны отчиталось об освобождении двух населенных пунктов
Российские вооруженные силы освободили Новопавловку и Павловку
Подразделения группировки войск «Центр» успешно провели операцию по освобождению села Новопавловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
Одновременно подразделения группировки войск «Днепр» завершили боевые действия по освобождению поселка Павловка в Запорожской области. Операции проходили в рамках специальных мероприятий по обеспечению безопасности региона.
Ранее «Реальное время» писало, что на Украине продлили военное положение и мобилизацию.
