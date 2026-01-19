ФСБ задержали в Иркутской области подозреваемого в подготовке теракта

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ, ему грозит до 20 лет лишения свободы

Фото: Динар Фатыхов

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов совместно с региональным УФСБ задержали подозреваемого в подготовке террористического акта и поджоге объекта инфраструктуры — подстанции связи, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся данным, в конце сентября с 18-летним юношей связался неизвестный, представившийся сотрудником организации по финансовому мониторингу. Он сообщил, что денежные средства семьи находятся под угрозой, и убедил молодого человека перевести сбережения его бабушки на указанный счет.

После этого юноше позвонил человек, назвавшийся сотрудником ФСБ России, который заявил, что переведенные деньги якобы были направлены на финансирование украинской армии. Чтобы избежать ответственности, собеседник предложил принять участие в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры.

Подозреваемый выполнил указания куратора, поджег одну подстанцию связи и направился к следующему объекту, где был задержан сотрудниками региональных подразделений МВД России и ФСБ России.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 205 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Реальное время» писало, что ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в Пермском крае.

Ариана Ранцева