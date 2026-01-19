Скончался режиссер мультфильма Disney «Король Лев» Роджер Аллерс
Автор сюжетов «Русалочки» и «Красавицы и Чудовища» скончался в 76-летнем возрасте
Роджер Аллерс, известный режиссер и художник-мультипликатор, работавший над созданием популярных проектов Disney, включая «Король Лев», умер в возрасте 76 лет. Эту печальную новость сообщил американский продюсер Дэйв Боссерт на своей странице в социальной сети Facebook*, пишет РБК.
Аллерс начинал свою карьеру в Disney с работы над концептом фильма «Трон» (1982). После этого он участвовал в создании раскадровок для мультфильмов «Оливер и компания» и «Русалочка», а позже стал одним из главных авторов сюжета картины «Красавица и Чудовище». Вершиной его карьеры стало участие в качестве сорежиссера в работе над мультфильмом «Король Лев», который завоевал сердца зрителей по всему миру.
Продюсер Дэйв Боссерт отметил талант и вклад Аллерса в развитие анимации, подчеркнув, что тот являлся истинным символом эпохи ренессанса Disney. Коллеги и поклонники поделились своими воспоминаниями и выражениями скорби, отметив важность и влияние его творческого наследия на мировое искусство мультипликации.
