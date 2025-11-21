В Казани в 2025 году заменили рекордные 457 лифтов

До конца декабря в городе запланирована замена еще 191 подъемника

Фото: Реальное время

В 107 многоквартирных домах Казани в этом году уже заменили 324 лифта, срок службы которых истекал. Об этом сообщили в мэрии города.

По данным Комитета жилищно-коммунального хозяйства, до конца декабря в городе запланирована замена еще 191 подъемника. Всего в текущем году будет заменено 457 лифтов. Эта цифра является рекордной за последние годы. Для сравнения: за три предыдущих года было заменено 428 лифтов, что меньше, чем будет заменено за один 2025 год.

Замена лифтов является неотъемлемой частью капремонта многоквартирных домов (МКД) и входит в перечень ключевых работ. Напомним, нормативный срок службы лифтового оборудования составляет 25 лет.

Напомним, расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2026 год предусмотрены в объеме 26,3 млрд рублей. Средства направят на капремонт многоквартирных домов, замену лифтового оборудования, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры (10 млрд рублей), реализацию инфраструктурных проектов (429,7 млн рублей) и развитие инфраструктуры садоводческих товариществ (248 млн рублей).

Рената Валеева