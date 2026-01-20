Следком Татарстана раскрыл подробности задержания чиновника из Заинска

Чиновника задержали после получения незаконного вознаграждения в сумме 235 тысяч рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Председатель палаты земельных и имущественных отношений Заинского района Татарстана Раис Шайхиев подозревается в получении взятки, сообщило СУ СК России по республике.

— По версии следствия, подозреваемый потребовал у местного предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за содействие в предоставление тому в аренду и в собственность трех земельных участков. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий руководитель ПИЗО был задержан после получения незаконного вознаграждения в размере 235 тыс. рублей.

Отмечается, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого одной из предусмотренных законом мер пресечения.

Ранее факт задержания чиновника подтверждали источники «Реального времени».

Никита Егоров