Нилов: введение шестидневной рабочей недели недопустимо

Экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко ранее высказался в пользу такой инициативы

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что инициатива о введении шестидневной рабочей недели не обсуждается в думских комитетах и соответствующего законопроекта в Госдуме нет. Он отметил, что считает введение шестидневки недопустимым, передает ТАСС.

Депутат выразил уважение к мнению бывшего руководителя Роспотребнадзора и экс‑коллеги по Думе Геннадию Онищенко, который ранее высказался в пользу шестидневной недели, но подчеркнул, что подход должен быть обратным — стремиться к сокращению рабочего времени для повышения качества жизни, уделению большего внимания семье, спорту и здоровью, что, по его словам, будет положительно влиять на демографию и снижать заболеваемость.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нилов также указал на действующую практику: сейчас, по его словам, если человек работает шестой день вместо обычной пятидневки, этот день оплачивается по двойному тарифу или компенсируется дополнительным выходным, тогда как предложение закрепить шестидневную неделю как обычную повлечет за собой сохранение обычной оплаты без двойного тарифа, что депутат расценивает как снижение заработка. Он добавил, что в Госдуме имеются другие законодательные инициативы, в том числе о сокращении рабочего дня до шести часов или о корректировке пятничного режима, которые, по его словам, соответствуют политике в пользу сокращения нагрузки на трудоспособное население.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА «Новости» выступил за введение шестидневной рабочей недели как меры по стимулированию экономики и заявил, что это якобы не скажется на здоровье граждан.

Рената Валеева