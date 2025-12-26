Военные освободили населенный пункт Косовцево в Запорожской области
Взятие под контроль стало результатом действий подразделений группировки войск «Восток»
Российские войска освободили населенный пункт Косовцево, расположенный в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем официальном заявлении.
Освобождение Косовцева стало результатом действий подразделений группировки войск «Восток».
Ранее, 24 декабря, стало известно, что военнослужащие группировки войск «Восток» провели успешную операцию по освобождению села Заречное в том же регионе.
