Военные освободили населенный пункт Косовцево в Запорожской области

12:32, 26.12.2025

Взятие под контроль стало результатом действий подразделений группировки войск «Восток»

Фото: Артем Дергунов

Российские войска освободили населенный пункт Косовцево, расположенный в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем официальном заявлении.

Освобождение Косовцева стало результатом действий подразделений группировки войск «Восток».

Ранее, 24 декабря, стало известно, что военнослужащие группировки войск «Восток» провели успешную операцию по освобождению села Заречное в том же регионе.

Рената Валеева

