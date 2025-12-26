Дополнительные поезда свяжут Казань и аэропорт в день Stand‑up фестиваля

Электропоезд 9 января отправится со станции «Казань» в 18:04 и прибудет на станцию «Аэропорт» в 18:24

Фото: Дарья Пинегина

В связи с проведением гала‑концерта Х Международного Stand‑up фестиваля 9 января в МВЦ «Казань Экспо» будут запущены дополнительные пригородные поезда по маршруту Казань — Аэропорт — Казань. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома.

Согласно расписанию, предоставленному пресс‑службой АО «Содружество», электропоезд отправится со станции «Казань» в 18:04 и прибудет на станцию «Аэропорт» в 18:24. Это позволит гостям мероприятия добраться до места проведения концерта, начало которого запланировано на 19:00.

Для возвращения в столицу Татарстана после завершения гала‑концерта будет задействован электропоезд №7603. Он отправится от станции «Аэропорт» в 21:42 и прибудет в Казань в 22:10.

Напомним, в новогодние праздники пригородные поезда в Татарстане продолжат курсировать по действующему графику — без учета переноса выходных дней. При этом с 25 декабря по 12 января в отдельные даты изменится составность поездов на наиболее востребованных маршрутах.



Рената Валеева