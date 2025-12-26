Суд приговорил основательницу «Медузы»* к пяти годам колонии заочно
Ранее она была объявлена в международный розыск
Черемушкинский районный суд Москвы заочно приговорил Галину Тимченко** — основательницу издания «Медуза»* — к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре, передает ТАСС.
Суд признал Тимченко** виновной в организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Назначенное наказание считается заочным: срок начнет исчисляться с момента фактического задержания Галины Тимченко** на территории РФ либо ее экстрадиции в Россию.
Ранее она была объявлена в международный розыск. По ходатайству следствия ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, в апреле 2021 года Министерство юстиции России внесло издание «Медуза» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Справка
* Meduza Project признана в России СМИ — иностранным агентом и нежелательной организацией.
** Признана Минюстом России иностранным агентом.
