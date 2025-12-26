Новости общества

Суд приговорил основательницу «Медузы»* к пяти годам колонии заочно

12:40, 26.12.2025

Ранее она была объявлена в международный розыск

Черемушкинский районный суд Москвы заочно приговорил Галину Тимченко** — основательницу издания «Медуза»* — к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре, передает ТАСС.

Суд признал Тимченко** виновной в организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Назначенное наказание считается заочным: срок начнет исчисляться с момента фактического задержания Галины Тимченко** на территории РФ либо ее экстрадиции в Россию.

Ранее она была объявлена в международный розыск. По ходатайству следствия ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в апреле 2021 года Министерство юстиции России внесло издание «Медуза» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Рената Валеева
Справка

* Meduza Project признана в России СМИ — иностранным агентом и нежелательной организацией.

** Признана Минюстом России иностранным агентом.

