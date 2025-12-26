Ученые спрогнозировали «новогодний салют» на Солнце к концу декабря

После примерно двухнедельного затишья наблюдается постепенный выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей

Фото: Реальное время

В преддверии новогодних праздников ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН фиксируют возобновление вспышечной активности Солнца. После примерно двухнедельного затишья на восточном краю светила наблюдается постепенный выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей. Их присутствие выдают яркие магнитные петли, поднимающиеся из‑за солнечного горизонта, сказано в релизе ученых.

Сами пятна пока скрыты краем Солнца, но в течение 1–3 дней должны появиться в поле зрения наблюдателей. Расчеты показывают, что оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости к 30–31 декабря — как раз в преддверии новогодних праздников.

Особое внимание ученых привлекает крупнейший в этом году комплекс солнечных пятен. Он скрылся из виду 12–13 декабря, но уже в ближайшие сутки может вновь проявиться в южном полушарии Солнца. При этом исследователи предполагают, что его площадь может заметно уменьшиться по сравнению с показателями нескольких недель назад.

Специалисты подчеркивают: несмотря на возможную активизацию Солнца, далеко не каждая вспышка приводит к магнитным бурям на Земле. Статистика показывает, что лишь в одном случае из десяти солнечная активность оказывает заметное влияние на магнитосферу нашей планеты. Поэтому, даже если в праздничные дни Солнце продемонстрирует повышенную активность, она, скорее всего, останется лишь зрелищным космическим явлением, не влекущим за собой ощутимых последствий для землян.

Рената Валеева