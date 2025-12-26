Татарстан откладывает внедрение дистанционного электронного голосования

Об этом заявил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин

Фото: Михаил Захаров

На итоговой пресс-конференции спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил о неготовности региона переходить на электронное дистанционное голосование в ходе выборов.

По его словам, избирательный процесс требует непосредственной работы с избирателями, что делает невозможным полный переход на дистанционный формат голосования. Руководитель парламента подчеркнул важность личного контакта между избирателями.

Напомним, что в июле 2025 года, до выборов раиса республики председатель, ЦИК республики Андрей Кондратьев высказывался по поводу электронного голосования: «Некоторые политические партии говорят, что категорически против электронного голосования и многодневного голосования».

Подробнее об этом и про кибератаки во время выборов — в материале «Ренального времени».



Луиза Игнатьева