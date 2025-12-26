Обход Нижнекамска и Набережных Челнов станет платным

Бесплатный альтернативный маршрут пролегает по правому берегу реки Кама через Елабугу и далее в пределах Челнов

Фото: Динар Фатыхов

С ночи с 30 на 31 декабря объездная дорога вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов перейдет на платный режим эксплуатации. Решение закреплено распоряжением правительства от 18 апреля №946‑р. Ранее участок был передан в доверительное управление госкомпании «Автодор».

Обход располагает четырьмя полосами движения — по две в каждом направлении. Установлены следующие тарифы на проезд для легковых автомобилей:

от Нижнекамска до аэропорта Бегишево — 278 рублей;

от Нижнекамска до Набережных Челнов — 486 рублей;

от аэропорта Бегишево до Нижнекамска — 208 рублей.



Для транспортных средств IV категории (фур и туристических автобусов) действуют повышенные тарифы:

от Нижнекамска до аэропорта Бегишево — 695 рублей;

от Нижнекамска до Набережных Челнов — 1 216 рублей;

от аэропорта Бегишево до Нижнекамска — 521 рубль.

Для взимания платы применяется безбарьерная система «Свободный поток»: над проезжей частью установлены рамки с датчиками и камерами, которые фиксируют факт проезда и государственный регистрационный номер транспортного средства. Информация о тарифах будет размещена на официальном сайте ООО «Автодор — Платные дороги» после ввода платного режима.



Также существует бесплатный альтернативный маршрут. Он пролегает по правому берегу реки Кама через Елабугу и далее в пределах Набережных Челнов. Протяженность пути составляет 82 км.

Рената Валеева