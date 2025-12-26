Обход Нижнекамска и Набережных Челнов станет платным
Бесплатный альтернативный маршрут пролегает по правому берегу реки Кама через Елабугу и далее в пределах Челнов
С ночи с 30 на 31 декабря объездная дорога вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов перейдет на платный режим эксплуатации. Решение закреплено распоряжением правительства от 18 апреля №946‑р. Ранее участок был передан в доверительное управление госкомпании «Автодор».
Обход располагает четырьмя полосами движения — по две в каждом направлении. Установлены следующие тарифы на проезд для легковых автомобилей:
- от Нижнекамска до аэропорта Бегишево — 278 рублей;
- от Нижнекамска до Набережных Челнов — 486 рублей;
- от аэропорта Бегишево до Нижнекамска — 208 рублей.
Для транспортных средств IV категории (фур и туристических автобусов) действуют повышенные тарифы:
- от Нижнекамска до аэропорта Бегишево — 695 рублей;
- от Нижнекамска до Набережных Челнов — 1 216 рублей;
- от аэропорта Бегишево до Нижнекамска — 521 рубль.
Для взимания платы применяется безбарьерная система «Свободный поток»: над проезжей частью установлены рамки с датчиками и камерами, которые фиксируют факт проезда и государственный регистрационный номер транспортного средства. Информация о тарифах будет размещена на официальном сайте ООО «Автодор — Платные дороги» после ввода платного режима.
Также существует бесплатный альтернативный маршрут. Он пролегает по правому берегу реки Кама через Елабугу и далее в пределах Набережных Челнов. Протяженность пути составляет 82 км.
