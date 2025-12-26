Эмиль Файзуллин освобожден от должности в полпредстве Татарстана в Москве
В документе указано, что это произошло по собственному желанию
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об освобождении от должности заместителя Полномочного представителя Татарстана в РФ — заведующего отделом по взаимодействию с органами государственной власти в сфере культуры, науки, образования и связям с общественностью.
Речь идет об Эмиле Файзуллине, который занимал эту позицию с января 2019 года.
Согласно опубликованному на портале правовых актов документу, Файзуллин освобожден от должности по собственному желанию.
