Эмиль Файзуллин освобожден от должности в полпредстве Татарстана в Москве

В документе указано, что это произошло по собственному желанию

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об освобождении от должности заместителя Полномочного представителя Татарстана в РФ — заведующего отделом по взаимодействию с органами государственной власти в сфере культуры, науки, образования и связям с общественностью.

Речь идет об Эмиле Файзуллине, который занимал эту позицию с января 2019 года.

Согласно опубликованному на портале правовых актов документу, Файзуллин освобожден от должности по собственному желанию.

Рената Валеева