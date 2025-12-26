Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Веры Алентовой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Веры Алентовой. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля. Вера Алентова скончалась в четверг, 25 декабря, на 84-м году жизни.

В своем послании глава государства отметил, что Вера Алентова была «замечательной актрисой, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком». Президент подчеркнул ее значительный вклад в искусство: «Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, которому посвятила многие годы своего творческого пути».

Путин выразил слова поддержки и сочувствия, добавив, что светлая память о Вере Алентовой «навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее самобытного дарования».

кадр из кинофильма "Москва слезам не верит"

Вера Алентова, известная широкой публике по культовым фильмам, в частности, по оскароносной картине «Москва слезам не верит», где она исполнила главную роль Катерины Тихомировой, была одной из самых узнаваемых актрис советского и российского кинематографа. Актриса скончалась в возрасте 83 лет. Известно, что утром в день смерти ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходила церемония прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Алентова была оперативно госпитализирована, однако врачам не удалось ее спасти.

