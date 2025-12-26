Заболеваемость «мышиной лихорадкой» выросла в полтора раза за 10 месяцев

Заболевание зарегистрировано в восьми федеральных округах и 54 субъектах России

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В России за январь — октябрь 2025 года зафиксирована заметная динамика роста заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), известной в обиходе как «мышиная лихорадка». По данным Казанского научно‑исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, число случаев увеличилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За десять месяцев 2025 года заболевание зарегистрировано в восьми федеральных округах и 54 субъектах России. Примечательно, что среди заболевших преобладает городское население — на его долю приходится 86% случаев, тогда как на сельское — лишь 13%. Такие сведения предоставил референс‑центр по мониторингу за заболеваемостью ГЛПС, передают «Известия».

В Роспотребнадзоре подтвердили, что в отдельных районах некоторых федеральных округов осенью 2025 года наблюдался рост заболеваемости. При этом в многолетней динамике по стране в целом прослеживается устойчивая тенденция к снижению. Сейчас показатели в три раза ниже пиковых значений 2019 года и в полтора раза меньше среднемноголетних значений, подчеркнули в надзорном ведомстве.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Напомним, в Татарстане в начале июля зафиксировали снижение числа случаев ГЛПС на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие 2025 года в регионе зарегистрировано 94 случая заболевания, тогда как за тот же отрезок 2024 года было выявлено 130 случаев.



Рената Валеева