В Казани наглядно показали «дипломатию снежного барса»

Представители 12 стран приняли Казанскую резолюцию, Пакистан дарит Московскому зоопарку двух барсов, а «Татнефть» построила на Алтае научный центр

Фото: Михаил Захаров

В Казани проходит масштабная международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». На форуме собрались ученые, чиновники, общественники, бизнесмены из всех 12 стран, где обитает ирбис. Целью конференции было договориться о том, как спасать это редкое животное от полного исчезновения, обсудить, какие меры принимаются в разных странах и каковы успехи. Например, в России по инициативе Татарстана в Республике Алтай на средства «Татнефти» был построен научно-исследовательский центр изучения и разведения снежных барсов. 180 участников конференции общаются, делятся опытом, дискутируют. По итогам первого дня работы конференции была принята Казанская резолюция — международный документ, который знаменует согласие между 12 государствами в деле сохранения ирбиса и их готовность к международному сотрудничеству.

Спасители снежного барса собрались в Казани

Событие для России беспрецедентное — в Казанской ратуше собрались представители всех 12 стран мира, в которых обитает ирбис. Это Китай, Индия, Кыргызстан, Казахстан, Бутан, Непал, Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Россия и Монголия. Среди участников конференции — ученые, чиновники, общественники, бизнесмены — все, кому небезразличны вопросы биоразнообразия, кто посвятил жизнь сохранению дикой природы и, в частности, спасению снежного барса.

Губернатор Республики Алтай Андрей Турчак принял участие в работе конференции вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Как признавались организаторы конференции, собрать столь представительный форум было непросто: в работу по визовой поддержке включился МИД, помогло научное сообщество, огромную роль в подготовке сыграла Межрегиональная ассоциация «Ирбис» и ее руководитель Али Узденов. Представительство высоких гостей было внушительным. Губернатор Республики Алтай Андрей Турчак принял участие в работе конференции вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. От Минприроды приехал заместитель министра Мурад Керимов. Приехал спецпредставитель президента России в ШОС Бахтиёр Хакимов. Другие страны прислали представителей своих природоохранных ведомств и департаментов по сохранению биоразнообразия, от Кыргызстана присутствовал заместитель министра экологии страны.

Участников конференции поприветствовал телеграммой Владимир Путин. Все мы помним, с каким вниманием президент в свое время отнесся к вопросам охраны амурского тигра и белого медведя — теперь он взял на контроль спасение снежного барса. Президент отметил, что благодаря энтузиазму участников конференции формируется бережное отношение к природе и укрепляется экологическая культура.

«B этой связи отмечу значимую, плодотворную деятельность Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис». В тесном сотрудничестве с представителями власти, учёными-зоологами, экологами, краеведами, сотрудниками заповедников, добровольцами центру удалось добиться ощутимых результатов в деле сохранения ирбиса, обеспечения безопасной, комфортной среды его обитания. И конечно, отрадно, что во многом благодаря вашему энтузиазму и подвижничеству в обществе, особенно среди молодёжи, формируется бережное отношение к природе, укрепляются основы экологической культуры», — говорится в телеграмме.

Снежный барс, попавший в фотоловушку Сайлюгемского заповедника. предоставлено организаторами конференции

Кроме того, было зачитано приветствие главы МИД России Сергея Лаврова, который отмечал важность международного сотрудничества в деле сохранения снежного барса.

«Долгосрочное обеспечение сохранности и роста численности снежного барса возможно только посредством коллективных усилий всех стран ареала обитания этой уникальной кошки. Необходимо консолидировать накопленный опыт в области сохранения биологического разнообразия, вместе создавать особо охраняемые природные территории и системы реабилитации животных, бороться с браконьерством и готовить научные кадры. Развитие международного сотрудничества — ключ к успеху в деле защиты ирбиса», — говорилось в приветствии Лаврова.

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков в своей приветственной речи на конференции говорил, что снежный барс — не просто символ азиатских гор.

— Это хранитель хрупкого природного баланса, от которого зависит существование десятков других видов. К сожалению, сегодня он сталкивается с беспрецедентными угрозами: сокращением среды обитания, браконьерством, изменением климата и антропогенным воздействием в целом. Но там, где есть вызовы, неизбежно появляются и возможности, — оптимистично говорил министр. — Главная цель нашей конференции — объединить усилия в единую, согласованную глобальную стратегию сохранения ирбиса.

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Татарстан построил научный центр на Алтае

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов в своей речи на пленарном заседании рассказал о природоохранной работе по сохранению популяции барса в России. Так, важная роль в сохранении снежного барса принадлежит особо охраняемым природным территориям. Общая их площадь в России — 244 млн га, из них в ареале снежного барса более 5,5 млн га. Важнейшие из них — в республиках Тыва, Алтай и в Красноярском крае. С 2018 по 2024 год в нашей стране создано 25 новых природоохранных территорий, и 6 ООПТ увеличились. В общей сложности площадь заповедных территорий увеличилась на 5,5 млн га.

— Мы продолжим эту работу в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Минприроды России поддерживает инициативу Татарстана в разработке новой программы по сохранению снежного барса и его места обитания. Готовы продолжать сотрудничество и уделять особое внимание в борьбе с незаконной торговлей редкими дикими животными и другими актуальными вопросами, — говорил Керимов.

На форуме собрались ученые, чиновники, общественники, бизнесмены из всех 12 стран, где обитает ирбис. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним: снежный барс — символ тюрков, древний тотем наших далеких предков, которые пришли с Алтая, из тех мест, где испокон веку хозяином гор считался величественный, могучий барс. Об истории того, как ирбис появился на гербе республики, «Реальное время» уже рассказывало. И вот теперь раис Татарстана собрал практически всех наследников этого тотема у себя в столице, чтобы объединить усилия по его спасению. Как справедливо замечали многие участники конференции, у снежного барса нет паспорта, ему не нужна виза. Он свободно перемещается между границами стран, создает «межнациональные» семьи — а значит, являет собой образец «дипломатии снежного барса», это выражение звучало не раз. А значит, по сути, нет ирбисов «ваших» и «наших». Есть прекрасная дикая кошка, которая считает своими горы Алтая и Тибета, Саян и Тянь-Шаня, Памира и Гиндукуша. И чтобы она не исчезла с лица земли, нужно объединиться, чтобы ее спасти. Несмотря на то, что единственный ареал обитания снежного барса в Татарстане — это его герб, наша республика стала одним из центров сосредоточения усилий по спасению этого вида.

Рустам Минниханов напомнил журналистам, что изначально для возрождения популяции снежного барса в России рассматривалась территория Камско-Устьинского района. Но потом было решено все-таки заняться этим в местах природного обитания ирбиса — на Алтае.

— Когда мы оказались в республике Алтай, выбрали идеальное место для создания научного центра «Снежный барс». У нас появился современный центр мирового уровня, оснащенный всем необходимым. Мы не можем себе позволить исчезновение снежного барса в России. При поддержке президента России Владимира Путина мы постепенно будем возрождать популяцию. Важно расширять ареал снежного барса, но при этом не должно быть никаких конфликтов с местным населением. Снежный барс там был, а значит, его нужно восстановить и сохранить для будущего поколения, — говорил раис Татарстана.

. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В научном центре, построенном на средства «Татнефти», уже живут четыре барса — троих привезли из Кыргызстана, одну самочку — из уральского зоопарка. В комфортабельных, очень просторных вольерах ирбисам предстоит жить, по возможности — размножаться. А в обширной, хорошо оборудованной лаборатории будут работать ученые — при непосредственном участии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета планируется изучение генома барса, определение генов, позволяющих ему приспособиться к разреженному воздуху и холоду. Кроме того, изучат биологию ирбиса, его этологию (особенности поведения). Ведь в силу того, что живет эта кошка в труднодоступных местах, до сих пор ирбис — зверь таинственный, и многого о нем мы не знаем. Центр, который Татарстан построил и запускает на Алтае, призван раскрыть тайны «хозяина гор».

Вчера во время конференции было подписано масштабное соглашение, о сотрудничестве в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов. Оно позволит реализовывать совместные научные программы на базе объектов Научного центра «Снежный барс» на Алтае. Соглашение подписали представители Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Академии наук Татарстана, ИФМиБ КФУ, Ассоциации «Ирбис» и Минэкологии республики. А потом представитель компании «Татнефть» передал сертификат на построенные ею объекты Центра «Снежный барс» консорциуму стратегических партнеров.

Вчера во время конференции было подписано масштабное соглашение, о сотрудничестве в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

За 10 лет популяцию барса в России увеличили в 8 раз

Российская популяция барса едва ли не самая малочисленная — порядка 90 особей обитают сейчас в наших горах. Для сравнения: Китай похвастался тем, что нарастил свою популяцию до 4 тысяч барсов, а, например, в Монголии живет около тысячи этих редких кошек. Однако и это уже успех, ведь десять лет назад ирбисов в России было не больше пятнадцати: общими усилиями удалось нарастить популяцию до сегодняшних значений, а дальше ученые и природоохранные организации ставят своей задачей довести численность ирбиса в нашей стране до 150 особей.

Сейчас барсы в России делятся на четыре группировки: самая крупная — 54 особи — живет на Алтае. 15 ирбисов обитают в Тыве, 7 кошек было зафиксировано в Бурятии, 11 — в той части Саян, которая находится в Красноярском крае. А вот в Иркутской области и Бурятии, где раньше тоже обитал снежный барс, его больше не фиксируют.

Гости выездной студии «Реального времени» обсуждали проблему с различных сторон. С одной стороны, может показаться, что нам нужно как в Китае или хотя бы как в Монголии. Но, как замечает академик Сергей Найденко, директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, ирбисов в России и не может быть настолько много. Ведь в Россию барс заходит самым краем своего ареала, лишь по северной его границе. Довести популяцию до 150 особей — задача вполне посильная. А вот тысячи — это утопия, у нас просто нет столько биотопов для этого животного. Тем более, что барсы не селятся стадами, каждой кошке нужна собственная (и немаленькая) охотничья территория.

Как замечает академик Сергей Найденко, директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, ирбисов в России и не может быть слишком много. Ведь в Россию барс заходит самым краем своего ареала. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Пакистан дарит Москве двух ирбисов

Представители Монголии и Пакистана рассказали нашему изданию, что в этих странах одна из главных проблем с барсами — конфликт с местным населением. Пастухи, чабаны отгоняют стада в горы кормиться — и ирбис, естественно, не может избежать соблазна задрать и съесть жирную овцу, козу или тем более яка. Ведь за его обычной добычей — козерогом — нужно еще побегать. Да еще и самих козерогов активно уничтожают охотники. Для скотовода самый очевидный вариант защиты своего имущества — выследить барса и застрелить его. Таким образом поголовье ирбиса сильно сокращалось, пока в этих странах не приняли меры: страховку от государства. Барс съел твою козу — ты получишь взамен ее справедливую стоимость. В некоторых государствах вместо денежной страховки действует естественная компенсация (для этого государство содержит так называемые компенсационные стада, из которого выделяют скот тем животноводам, чье хозяйство пострадало от барса). Итог впечатляющий — популяцию удается наращивать.

А представитель Пакистана Сардар Легхари даже сделал сенсационное заявление: страна (в которой своих барсов не очень много — порядка 300 особей) дарит Московскому зоопарку двух барсов. Один — котенок, чья мать погибла от рук браконьеров. Это самец. Вторая — взрослая самка. Таким образом планируется пополнить «барсовый» генофонд Московского зоопарка, потому что ирбисы, которые там живут, уже не очень молоды, нужно пополнить их популяцию свежей кровью.

«Реальное время» спросило Сардара Легхари, не будет ли Пакистан так добр, чтобы подарить барса и Татарстану. Пакистанский специалист сообщил, что это не в его компетенции, ведь подарок Московскому зоопарку был согласован на самом высоком уровне — решение принимал премьер-министр страны.

«Реальное время» спросило Сардара Легхари, не будет ли Пакистан так добр, чтобы подарить барса и Татарстану. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кстати, вчера состоялась встреча Сардара Легхари и Рустама Минниханова, на которой пакистанский делегат передал раису Татарстана послание от своего премьера.

Казанская резолюция

На пленарном заседании конференции всеми 12 странами-участницами была принята Казанская резолюция. Директор Межрегиональной Ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» Дарья Петрова сказала, что с момента принятия глобальной программы по сохранению снежного барса и Бишкекской резолюции в 2013 году прошло более 10 лет. В изменившихся условиях стоит актуализировать планы. По инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова была подготовлена Казанская резолюция, которая инициирует разработку новой программы на новый исторический период. В ней приняты во внимание современные исторические реалии, будет взят курс на развитие сотрудничества и закрепление достигнутого успеха.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В резолюции признается необходимость сохранения снежного барса и его высокогорных мест обитания в изменяющихся условиях, связанных с изменением климата, деградацией и фрагментацией ареала. При этом нужно учитывать и укреплению экологической устойчивости, и интересы коренных народов и местных общин. Кроме того, страны-участницы договорились о том, нужно повышать эффективность правоприменительной деятельности (читай: активнее ловить браконьеров и торговцев шкурами и прочими частями тела барсов), усиливать меры борьбы с незаконной торговлей дикими животными, находящимися под угрозой исчезновения.

1 / 66 Работа, поданная на конкурс детских рисунков о снежном барсе Михаил Захаров

Представители афганской делегации Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Али Узденов Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил ЗахаровМихаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил ЗахаровМихаил Захаров

Михаил Захаров

Михаил Захаров



Михаил Захаров

Михаил Захаров



