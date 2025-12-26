Фарид Мухаметшин: «Ни одного жесткого отказа от Госдумы на наши законодательные инициативы не поступало»
По его словам, взаимодействие с федеральным центром идет слажено
Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции рассказал о взаимодействии с федеральным центром. По его словам, оно идет слажено.
— Ни одного жесткого отказа от Госдумы на наши законодательные инициативы не поступало, — заявил он.
В следующем году ставится задача по адаптации муниципальных актов на соответствие федеральному законодательству. Это будет способствовать повышению доверия граждан
Фарид Мухаметшин напомнил, что в будущем году запланированы выборы в Госдуму. Татарстан рассчитывает избрать как минимум 15 депутатов.
