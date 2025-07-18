За два года Казанку очистили от объема древесины размером с пятиэтажку

Как проходит проект «Свободный ток»: репортаж с места работ

Фото: Людмила Губаева

С начала лета на Казанке уже расчистили около десятка крупных завалов из деревьев и веток, а пластикового мусора собрали 40 мешков. Эти работы идут уже третий сезон по проекту «Свободный ток Казанки», который Министерство экологии РТ и татарстанское отделение Русского географического общества ведут при поддержке раиса Татарстана. Цель проекта — освободить русло реки от завалов и наносов и, в конечном счете, предотвратить ее гибель. Весь летний сезон люди вручную вынимают со дна деревья и ветки, распиливают их, извлекают из реки и дают ей «дышать». А потом убирают «мусорные пятна» из пластика и другого антропогенного мусора, который остается на воде. В «Реальном времени» — рассказ о проекте и репортаж из Высокогорского района, где ведутся работы.

55 разобранных завалов, 800 мешков мусора — результат двух лет работы

Проект «Свободный ток» входит во второй этап пилотного научно-исследовательского проекта Министерства экологии РТ «Улучшение экологического состояния рек и водоемов Республики Татарстан» на примере реки Казанки. В процессе специалисты и волонтеры расчищают завалы в русле Казанки. Напомним, в 2022 году Минэкологии приступило к реализации пилотного научно-исследовательского проекта по экореабилитации Казанки, и его первым этапом стали исследовательские работы, проведенные татарстанским отделением Русского географического общества.

Все вышеупомянутые работы по «Свободному току» реализуются в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», поддержку проекту оказывает раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Завалы деревьев представляют опасность для движения маломерных судов, на них накапливаются бытовые отходы, и все это замедляет течение реки. А это, в свою очередь, приводит к ее заилению и биодеградации. По итогам двух лет работы достигнуты следующие результаты: разобрано более полусотни завалов деревьев, собрано более 800 мешков мусора, из воды поднято более 300 тысяч единиц древесных отходов, — рассказывает Алина Гизатуллина, начальник отдела охраны водных объектов Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

С 2023 года из воды извлекли около 3 800 кубометров древесины — если из этого объема составить куб, то высотой он будет больше 15 метров — это с пятиэтажный дом. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

На работы благодаря поддержке раиса Татарстана было выделено региональное финансирование в размере 5 млн рублей. С 2023 года из воды извлекли около 3 800 кубометров древесины — если из этого объема составить куб, то высотой он будет больше 15 метров — это с пятиэтажный дом.

Работы вот уже третий год идут в основном на территории Высокогорского района — здесь Казанка уже набирает силу, но протекает в основном в лесу, промыв себе глубокое русло с крутыми берегами. Это влечет за собой два вывода. Первый: деревьев в воде очень много. Они падают здесь (как в силу возраста, так и при непосредственном содействии бобров), а кроме того, их приносит из верховий реки. Второй вывод: подобраться к берегу на тяжелой технике и спокойно вытягивать гигантские стволы с 2 — 3-метровой глубины краном — не получится. Поэтому все работы проходят в ручном режиме.

Специалисты и волонтеры обвязывают деревья тросами, с помощью небольшой лебедки вынимают на мелководье, где распиливают стволы вручную и складируют на берегах. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Специалисты и волонтеры обвязывают деревья тросами, с помощью небольшой лебедки вынимают на мелководье, где распиливают стволы вручную и складируют на берегах. На проекте постоянно работает до 10 человек. В этом году в плане пройти участок реки близ поселка Бимери Высокогорского района — небольшой, зато один из самых проблемных.

«В этом году разобрали десяток завалов»

Мы спускаемся по Казанке в лесу близ села Бимери на моторной лодке: там и тут на берегах складированы и высушиваются массивы поднятой со дна и из русла древесины. На полутора километрах уже разбирается десятый крупный завал. Такой частоты, по словам заместителя руководителя татарстанского отделения РГО Андрея Агаркова, в предыдущие годы не было. Причем эти завалы — не новые. Судя по стволам поднятых деревьев, они лежали под водой лет по двадцать — наслоения упавших деревьев уплотнялись годами.

На очищенной от завалов воде остаются большие и малые мусорные пятна: когда деревья перегораживают реку, за них цепляются пакеты и пластиковые бутылки. В свою очередь, этот пластик попадает в реку во время половодья с берегов — по всему протяжению берега Казанки мы видим места отдыха рыбаков. С грустными атрибутами: вокруг стоянок раскиданы бутылки, мусор оставлен прямо здесь. Он пролежит тут весь сезон, потом надежно скроется под снегом, а весной, во время половодья, река поднимется — и унесет в себя следы легкомысленной рыбалки.

На полутора километрах уже разбирается десятый крупный завал. Такой частоты, по словам заместителя руководителя татарстанского отделения РГО Андрея Агаркова, в предыдущие годы не было. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Андрей Агарков рассказывает: пластик, конечно, тоже из реки выуживают. Мусорные пятна с поверхности воды убираются после того, как русло освобождается от древесины.

— В этом году мы разобрали порядка 10 древесных завалов. Собрали в общей сложности около 40 мешков пластикового мусора — сейчас мы используем 300-литровые мешки, а в прошлые годы расчет вели по 120-литровым мешкам. Работы еще ведутся, и к концу сезона мусора будет явно больше. Вывозим мы его благодаря помощи администрации Высокогорского района. Они полностью поддерживают проект, глава сельского поселения тоже участвует.

Работа на реке — процесс сложный. Она не должна прекращаться, потому что расчищать нужно не только нетронутые участки, но и те, на которых работали в прошлые годы. Ведь никто не застрахует от новых упавших деревьев, да и пластиковый мусор с рыбацких стоянок сам себя тоже не уберет. Так что сейчас специалисты и волонтеры работают на новом отрезке реки — у Бимерей, а потом спустятся вниз по течению и проверят участки, которые были расчищены летом 2023-го и 2024-го.

Пластиковые мешки с мусором на берегах Казанки. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Итак, результаты двух с половиной сезонов работы впечатляют: тысячи кубометров поднятой из реки древесины, десятки кубометров пластикового мусора, извлеченные из реки. Освобождение от всего этого дает Казанке вздохнуть чуть ли не в прямом смысле слова. Но пока идиллическая картина свободно текущей в прохладном лесу реки омрачается горами пластика на ее берегах и прибитыми к берегу мусорными пятнами. А значит, экологам и активистам РГО еще долго будет чем заняться.

«Теперь реки не могут сами себя очищать»

Может возникнуть вопрос: а зачем это все делать? Что будет, если не чистить русло? Река ведь, по идее, не должна никуда деться?

Мы привыкли видеть Казанку как широкую реку, хранящую Казанский кремль и впадающую в Волгу. Но редко вспоминаем о том, что ее протяженность — около 146 километров, протекает она по всей Казани, ее пригородам, по Высокогорскому району, а начало берет близ села Апайкина Гарь в Арском районе.

Мы привыкли видеть Казанку как широкую реку, хранящую Казанский кремль и впадающую в Волгу. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Казанка спокойно текла по своему руслу десятки тысяч лет до середины XX века — до тех пор, пока Волга не превратилась в каскад водохранилищ. Председатель татарстанского отделения Русского географического общества Дмитрий Шиллер объяснял нашему изданию, к чему это привело:

— Вспомним, что такое сообщающиеся сосуды. Когда один из них наполняется, в другом тоже поднимается уровень воды. То же происходит с реками. Но той реки, которая была при наших предках, уже нет. Эта система была изменена в середине прошлого века. Волга теперь перегорожена гидроэлектростанциями и водозаборами. Свободного тока нет — а значит, и нет мощности течения. Мы подняли уровень воды — вместе с подпором малых рек. Мы решили социальные и технические задачи, но столкнулись с проблемой: теперь реки не могут сами себя очищать. Их течение замедлилось, и они больше не могут вымывать из себя мусор естественного происхождения, который в них накапливается: листья, упавшие деревья, ветви и т.д. Все это наносится в реку половодьем и при других процессах. Дерево падает и перекрывает русло реки. За него цепляются другие ветки и деревья, плывущие сверху по течению. Так образуются крупные заторы. Течению не хватает силы, чтобы промыть его. Итог — река начинает заболачиваться, уходить и в конечном итоге погибать. Река умирает.

Описанный процесс может произойти и с Казанкой — и действительно, на ней встречаются заторы высотой в три метра, которые почти полностью перекрывают течение на некоторых участках. Добавим сюда еще и пластиковый мусор, который копится на берегах и при весеннем паводке смывается в воду… Мы получаем не светловодную малую речку, а «больной» водоем, там и сям перегороженный древесными завалами, да еще и украшенный мусорными пятнами из скоплений пластиковых бутылок и пакетов.

Дмитрий Шиллер: «Мы подняли уровень воды — вместе с подпором малых рек. Мы решили социальные и технические задачи, но столкнулись с проблемой: теперь реки не могут сами себя очищать». Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Итог очевиден: без человека реке уже не справиться. Мы поставили водоемы себе на службу, изменив их естественное течение — значит, должны помогать им жить дальше.

