Все медучреждения Татарстана ввели ограничения из-за распространения гриппа и ОРВИ

В республиканских учреждениях устанавливается масочный режим

Фото: Ринат Назметдинов

В медучреждениях Татарстана ввели ограничения в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов.

Во всех медицинских учреждениях республики устанавливается масочный режим. Ношение масок обязательно как для медицинских работников, так и для пациентов, находящихся в клиниках.

Помимо масочного режима, введены ограничения на посещение больных. Лопушов подчеркнул, что полный запрет на посещения не вводится, поскольку это может противоречить действующему законодательству, особенно в случаях, касающихся реанимационных отделений.

Напомним, в 26 субъектах России превышен эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Текущая ситуация с распространением вируса гриппа A (H3N2) не выходит за рамки сезонных ожиданий.

С 15 декабря ограничения стали действовать в РКБ, Зеленодольской и Елабужской ЦРБ, где также ограничено посещение стационара. В Камском детском медицинском центре, помимо обязательного ношения масок, отменены партнерские роды. Кроме того, по поручению Минздрава ограничения на посещение стационара ввели и в БСМП.

Рената Валеева