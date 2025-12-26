На новой банкноте номиналом 1 тыс. рублей изобразили Дворец земледельцев в Казани

Также на купюре нарисовали Нижегородский кремль

Фото: скриншот сайта Центробанка

На обратной стороне обновленной купюры номиналом 1 тыс. рублей нарисовали Дворец земледельцев в Казани. На лицевой же стороне банкноты изображен Нижегородский кремль. Об этом сообщил на брифинге зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов.

— При разработке данной купюры мы учли пожелания наших граждан. Здесь мы видим Волгу — главный символ, который объединяет многие регионы ПФО. И, конечно, летящий по волнам «Метеор». Справа представлен Дворец земледельцев, известный памятник современной архитектуры в Казани, — сказал он.

Белов добавил, что новые банкноты в тысячу рублей с изображением теплохода «Метеор» поступят в обращение не сразу, сообщил зампред ЦБ. Процесс занимает до полутора лет.

Отметим, что тысячерублевая банкнота сохранила цветовую палитру и выполнена в бирюзовой гамме.

На банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкноты.

Банкнота выпуска 2025 года является законным средством наличного платежа в России и обязательна к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений. Модернизированная банкнота будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Ранее сообщалось, что обновление банкноты в 1 тыс. рублей станет четвертым в ее истории после скандала с символом Казани.

Никита Егоров