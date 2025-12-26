Минниханов: Татарстан подтвердил статус студенческой столицы, несмотря на «непростой 2025 год»

Численность обучающихся в вузах региона достигла 155 тыс. человек

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел традиционную предновогоднюю встречу с руководителями организаций научно-образовательного комплекса республики, где подвел итоги работы сектора. Глава региона отметил, что, несмотря на «непростой 2025 год», научно-образовательный комплекс Татарстана продемонстрировал достойные результаты, подтвердив статус республики как одного из лидеров в сфере науки и образования.

Минниханов подчеркнул, что численность обучающихся в вузах региона достигла 155 тыс. человек, из которых 20 тыс. — иностранные студенты. Это, по его словам, подтверждает статус Татарстана как центра притяжения для талантливой молодежи со всего мира, а Казани — как одной из студенческих столиц России.

Число специалистов, занятых научными исследованиями и разработками в республике, приблизилось к 17 тысячам человек. Раис Татарстана особо выделил финансовые показатели: объем внутренних затрат на исследования и разработки в Татарстане за последние пять лет вырос в три раза, что обеспечивает региону одну из лидирующих позиций в ПФО. В расчете на каждого татарстанского ученого сегодня приходится более 3 млн рублей в год, что более чем в два раза превышает показатель пятилетней давности. Минниханов заверил, что Татарстан, входящий в первую тройку Национального рейтинга научно-технологического развития, продолжит наращивать набранную динамику.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В заключение Минниханов обратил внимание на необходимость дальнейшего наращивания присутствия университетов во всех мероприятиях, ориентированных на достижение технологического лидерства России. Также он сообщил о формировании заявки республики на создание многофункционального научно-образовательного кампуса в рамках национального проекта «Молодежь и дети», отметив, что эта инициатива получила одобрение президента страны.

Напомним, Минобрнауки России намерено уменьшить количество коммерческих мест в высших учебных заведениях на 45 тысяч. Как сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, это составляет около 13% от общего числа платных мест.

Рената Валеева