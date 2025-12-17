«УИК отменили?»: адвокат экс-главы Фонда соцстраха РТ указал офицерам ФСИН на фальсификацию

Заседание суда Казани по делу «злостного нарушителя» вскрыло нарушения в самом пенитенциарном ведомстве Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Публичной «поркой» сотрудников казанского исправительного центра №1 обернулось сегодняшнее заседание суда, где решался вопрос об ужесточении наказания осужденному за взятку Павлу Лоханову. После анализа документов ФСИН его адвокат Вадим Максимов обвинил офицеров в нарушении действующего законодательства и намекнул — часть представленных ими в суд документов могут быть... сфальсифицированы. При этом предмет спора — «опасный» баллончик дезодоранта — суд не увидел даже на фото и посчитал опасность средства гигиены преувеличенной, а злостное нарушение недоказанным. В итоге кандидат политических наук продолжит отбывать принудительные работы в цехе сборки обучающих стендов и городков ГАИ для детей. Детали — в репортаже «Реального времени».

За что наказали сотрудников центра ФСИН

Черты детективной истории с поиском улик, пропажей доказательств и подтасовкой таковых приобрело сегодня стандартное рассмотрение ходатайства в Московском райсуде Казани. Руководство казанского исправцентра №1 просило вернуть в колонию строгого режима ВИП-зэка Павла Лоханова, обвиняя его в злостном нарушении правил внутреннего распорядка в «общаге» для отбывающих принудительные работы — хранении и использовании аэрозольного дезодоранта для обуви, указывая, что он является легковоспламеняющимся веществом.

Изучив судебную практику по стране, адвокат Вадим Максимов сегодня сообщил, что на подобном основании наказание россиянам пока не ужесточали. Более того, на инструктажах по технике безопасности и установленным запретам в казанском центре ни разу не упоминали баллончики дезодорантов, не говоря уже о размещении наглядной агитации с этими «запрещенными» средствами гигиены. Забегая вперед, пиктограмму с огоньком, иногда сопровождающуюся словом «Огнеопасно» можно встретить и на гигиенических салфетках, и на антибактериальном геле для рук, и на пене для бритья — баллончик защитник сегодня принес на заседание для наглядной демонстрации. И пояснил: значок «Огнеопасно» предупреждает пользователя, что его нельзя использовать у открытого огня, оставлять на солнце, хранить у батареи. При традиционном использовании состав гигиенического средства воспламениться не может.

Адвокат принес в суд «опасную» пену для бритья. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Опасный» дезодорант Лоханова суду не показали даже на фото. Из представленного сегодня акта проведения досмотра в исправцентре следовало: 26 сентября 2025 года, около 20 часов, в общежитии, в тумбочке Павла Николаевича Лоханова и в его присутствии был обнаружен тот самый дезодорант, что был зафиксирован на видеорегистратор. Осужденный подтвердил — баллончик его. А позднее попросил вернуть изъятое. И ему вернули, указав в документе — «для пользования за пределами учреждения».

— По какой причине видеозапись не представлена? — поинтересовался судья Дмитрий Игонин.

— Вышел срок хранения, — заявил инспектор центра Айрат Валиев.

Председательствующий отметил — при проведении акта досмотра не указали индивидуальные особенности дезодоранта. Инспектор признался — марка, состав и объем ему неизвестны.

Прокуратура РТ уличила сотрудников ИЦ №1 в ненадлежащем исполнении обязанностей, в том числе в связи с баллончиком Лоханова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Любопытно, что после той находки события развивались стремительно — уже 2 октября Лоханова признали злостным нарушителем, а 9-го в суд поступило то рассмотренное сегодня ходатайство начальника исправцентра. Впрочем, сделано это было на фоне масштабной проверки в самом центре, которая обернулась представлением прокуратуры Татарстана в адрес начальника УФСИН по РТ с требованием устранить выявленные нарушения законодательства и наказать виновных сотрудников.

Текст представления, протокол его рассмотрения в региональном Управлении ФСИН и приказ о дисциплинарных взысканиях суд приобщил по ходатайству старшего помощника прокурора Московского района Фарида Залакова. Целиком эти документы не оглашали, поэтому, кто из офицеров центра получил выговор, осталось неясным. Тем не менее в представлении прозвучали ссылки на выявленное нарушение со стороны осужденного Лоханова по хранению дезодоранта — как свидетельство ненадлежащего исполнения персоналом учреждения своих обязанностей. Также суд отметил — к «дисциплинарке» представителей власти привлекли не за одного Лоханова.

Почему принудительным работникам приходится заказывать такси

За решеткой бывший глава Камского Устья и Фонда соцстраха в Татарстане оказался в сентябре 2021-го — после погони и задержания с поличным — выброшенным из авто пакетом с 2,4 млн рублей, которые в июне 2022-го Московский суд Казани признал первым траншем взятки в особо крупном размере от представителя фирмы-поставщика «РСС-Мед». Деньги, согласно приговору, были получены за общее покровительство компании на фоне арбитражного дела по иску фонда к «РСС-Меду» ввиду поставки с нарушениями условий контракта. Иск ФСС выставлял на 14 млн рублей, но суд посчитал доказанными претензии лишь на 100 тысяч. Первоначально Лоханову назначили наказание в 9 лет колонии строгого режима, однако по итогам апелляции и кассации срок снизился до 6,5 года, но уже в мае 2025-го Верховный суд Татарстана заменил остаток срока принудительными работами.

Колонию в Свияжске Павел Лоханов покинул семь месяцев назад. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Из свияжской ИК-5 ВИП-зэка освободили 13 мая, а уже 14-го он стал постояльцем исправцентра и получил новую работу — в казанском производственном объединении «Зарница». До 24 июня трудился инженером-диспетчером и вот уже почти полгода занимает пост замначальника цеха по производству. «Занимаемся сборкой учебных стендов для школ и садиков, городков ГАИ», — поделился Павел Лоханов с журналистом «Реального времени». На вопрос, почему не попал на Казанский пороховой завод (руководство которого гарантировало трудоустройство при рассмотрении вопроса о смягчении вида наказания, — прим. ред.), сообщил: не позволило состояние здоровья.

Адвокат осужденного Вадим Максимов представил в суд характеристику на своего клиента от работодателя. В «Зарнице» не поскупились на добрые слова об «ответственном, дисциплинированном и высокопрофессиональном сотруднике», с «развитыми организаторскими способностями и аналитическим складом ума», «богатым профессиональным опытом и умением грамотно распределять рабочие задачи», вследствие чего участок под руководством Лоханова «обеспечивает 100-процентное выполнение производственного плана». Особо подчеркнули — «правила трудового распорядка этот работник соблюдает, нарушений и случаев опоздания не имеет».

Заметим, с повышением в должности выросли и отчисления в доход государства в размере 20% заработка осужденного.

Чаще всего постояльцев исправцентра карают за пьянку, наркотики и прогулы, поделился Павел Лоханов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходатайстве ФСИН прозвучала информация о двух опозданиях того же осужденного после смены в исправительный центр — на 3 и 27 минут соответственно. Сам сиделец поясняет — на общественном транспорте добираться до здания «режимного общежития» сложно, поэтому нередко, чтобы успеть на вечернюю поверку, приходится вызывать такси. А в период беспилотных атак и с этим ресурсом бывают проблемы. С этим, по его словам, связано то самое трехминутное опоздание. Что же касается нарушения аж на 27 минут, то тут Лоханов уточняет — в это время он уже находился у входа в центр, дышал воздухом и просто забыл о времени... По этим фактам его наказывали, строгий выговор связан лишь с тем самым баллончиком.

Перечень предметов, запрещенных на территории исправцентров, утвержден приложением к приказу Минюста РФ от 4 июля 2022 года. В него, в частности, входят все изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота, все виды оружия, боеприпасов, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и ядовитые вещества. А еще все алкогольные напитки и дрожжи, наркотики и психотропы, а также их прекурсоры, аналоги и не назначенные врачом лекарственные препараты с теми же свойствами. Вне закона в режимных учреждениях для приговоренных к принудительным работам — игральные карты, татуировочные машинки и принадлежности для них, а также эротика и порнография, включая предметы, материалы и видео. Отправиться обратно в колонию можно также за хранение и использование экстремистских материалов и символики, средств пропаганды войны, разжигания национальной и религиозной вражды, культа насилия и жестокости.

Как отмечает Павел Лоханов, на его памяти чаще всего ужесточением наказания в центре карают за пьянку, наркотики и прогулы принудительных работ.

«Пламенная речь» инспектора ИЦ и признание Лоханова

Адвокат осужденного Вадим Максимов считает незаконным и выговор Лоханову, и признание его злостным нарушителем, поскольку сама проверка в отношении осужденного должна была проводиться не по рапорту помощника оперативного дежурного Илеверова, а по постановлению начальника ИЦ-1 Альфата Замалтдинова, что предусмотрено нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Из документов следует: Илеверов обнаружил в тумбочке Лоханова дезодорант, указал на его маркировку знаком «Огнеопасно» и посчитал это нарушением требований пожарной безопасности. Старший юрисконсульт отдела ИЦ Мусин без решения начальства проверил и спустя три дня написал рапорт о том же баллончике, вот только знак на нем назвал предупреждением, что это легковоспламеняющееся вещество. «Вот на этом этапе произошла подмена понятий», — обратил внимание суда адвокат, сообщив, что далее новый термин появился в решении дисциплинарной комиссии, под которым почему-то подписались лишь трое из шести ее участников.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Более того, фото, видео и сам баллончик та комиссия тоже не видела, его состав не уточняла. Максимов подчеркнул — к легковоспламеняющимся веществам относятся, к примеру, керосин, толуол, эфир, бензины. А баллончик веществом априори не является и в рапорте помощника дежурного таковым не назывался.

— Постановление о признании злостным нарушителем вынесено 2 октября, в нем комиссия ссылается и на характеристику Лоханова от той же даты, но такой просто не было! Ее составили лишь 3 декабря, — продолжил защитник, подчеркнув, что этот составленный администрацией учреждения документ содержит фразу — «правила пожарной безопасности соблюдает». Согласно статье 60 УИК РФ, при обнаружении запрещенных веществ руководитель исправительного учреждения должен вынести постановление об изъятии, которое при подаче ходатайства в суд почему-то не представлялось. «У меня есть 100-процентные сведения, что возня с этим актом была в период между заседаниями суда. По моим данным, он сфальсифицирован. 26 сентября его не составляли, подписи Лоханова там нет», — заявил адвокат.

Максимов напомнил — ранее прокурор сообщал, что изъятый баллончик якобы был передан Лоханову представителем администрации:

— Как можно отдать запрещенное вещество? У нас УИК уже отменили? Нет. По статье 60, если обнаружили, надо изъять и далее хранить либо уничтожить. Никаких возможностей возврата законом не предусмотрено... Где постановление о хранении? Его нет. Где постановление об уничтожении? Нет...

По мнению защиты, сам факт прокурорского представления по нарушениям сотрудников ИЦ свидетельствует о формальности и незаконности их действий и решений.

Представитель прокуратуры Фарид Залаков поддержал позицию исправцентра об отправке Лоханова назад, в колонию. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Представитель прокуратуры Фарид Залаков не согласился с адвокатом, упрекнув его: «Вы [факты] в свою пользу оборачиваете. Проверка проведена, и установлено — допущен пронос дезодоранта. А представление [о признании Лоханова злостным нарушителем] считаю законным и обоснованным».

Инспектор ИЦ Айрат Валиев слова критики в адрес коллег выслушал молча, не высказав ни одного возражения. «Добавить нечего. С представлением о замене наказания лишением свободы полностью согласен», — сказал он.

Судья сказал участнику спасибо за столь «пламенную речь».

А Максимов добавил — дезодорант в тумбочке экс-главы ФСС материализовался вполне законным способом — Лоханов купил его в «Пятерочке», принес и представил для досмотра на проходной, никаких возражений от проверяющего не услышал. Именно поэтому нарушений в использовании баллончика не видел, а «соотнести средство гигиены с такими запрещенными веществами, как наркотики и оружие», не догадался. «Если бы были наркотики — такой же был бы порядок возврата?!» — высказался адвокат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Ваша честь, никакого умысла у меня не было. Вы знаете мое положение — у меня пятеро детей, я сейчас не позволяю себе даже на красный свет переходить, — обратился к суду Павел Лоханов. — Я убежден — имеет место обычный законодательный пробел, когда обычный дезодорант, купленный в магазине, а не в даркнете, приравнивается к опасным веществам... Каждый осужденный центра носит с собой зажигалку, а она является более опасной... Обязуюсь впредь ничего подобного не допускать. Излишне полагался на то, что досмотровые мероприятия будут проведены надлежащим образом...

После удаления судьи в совещательную комнату осужденный подтвердил «Реальному времени» — баллончик ему действительно возвращали. Услышав результат заседания — отказ в ходатайстве ФСИН, — сказал: «Спасибо, что разобрались». Срок его наказания по приговору истекает в 2028 году.

По данным источников «Реального времени», схожее ходатайство в суд руководство ИЦ направило в отношении зэка, хранившего пену для бритья. А тот так испугался возврата в колонию, что подался в бега...