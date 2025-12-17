Дефицит кадров, цифровизация, усиление трансплантологии: Альмир Абашев подвел итоги года

Министр здравоохранения Татарстана провел предновогоднюю пресс-конференцию в новом здании детской поликлиники

Среди явных достижений татарстанской медицины за этот год — снижение младенческой смертности, 40 построенных объектов, обновление парка медицинских машин. Онкологи делают роботические операции и готовятся работать с «гамма-ножом», трансплантология продолжает расти и по объемам вышла на второе место в России после Москвы. Но есть и проблемы: в отдельных муниципалитетах не хватает почти половины штатных врачей, и с этим надо что-то делать. Как и с тем, что нужно налаживать коммуникацию населения с медицинскими организациями, чтобы онкозаболевания диагностировали не на терминальных стадиях развития, а на начальных, когда больше шансов сохранить жизнь и здоровье. Об этом и о многом другом говорил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев на своей предновогодней встрече с журналистами. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Через некоторое время это будет сердце микрорайона»

Предновогодняя пресс-конференция министра здравоохранения Татарстана вот уже несколько лет подряд проходит во вновь открывшемся лечебном заведении. Альмир Абашев, занявший кресло министра несколько месяцев назад, менять эту традицию не стал и встретился с журналистами в детской поликлинике №11, здание нового филиала которой — «Волжские просторы» — вчера открылось в Приволжском районе.

Поликлиника обслуживает не только детей собственно Приволжского района, но и 16 поселков и 23 садоводческих общества в радиусе 30 километров. Население этой территории растет: за последние 10 лет только в районе РКБ и ДРКБ вырос огромный новый микрорайон. Детской поликлиники здесь остро не хватало. И вот, наконец, в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» она была построена.

Четырехэтажное здание поликлиники рассчитано на 200 посещений в смену. Здесь будут обслуживаться 10 120 детей, а по мере ввода новых домов их количество вырастет до 13,5 тысячи. Поликлиника не только уютная и со вкусом оформленная, но и хорошо оснащена: тут есть рентгеновский аппарат с возможностями флюорографа, два аппарата ультразвуковой диагностики, современное устройство для отоларингологических осмотров и манипуляций.

Как рассказывает главный врач детской поликлиники №11 Анжелика Бригаднова, до сих пор филиалы поликлиники располагались на первых этажах жилых домов, а там, по регламентам, нельзя размещать рентгеновское оборудование. Поэтому маленьких пациентов направляли на обследования в другие больницы и поликлиники города. Теперь, наконец, проблема решена, и все необходимое можно будет сделать прямо на месте.

В поликлинике будут принимать педиатры (14 участков в семи кабинетах) и врачи узких специальностей: офтальмолог, уролог, ортопед, детский гинеколог, хирург, отоларинголог, невропатолог, эндокринолог, стоматолог, психотерапевт.

— Через некоторое время это будет сердце микрорайона, — выразил надежду Альмир Абашев. — Мы видим, что инфраструктура сегодня развивается, наполняется людьми и жизнью. В эту прекрасную детскую поликлинику уже приходят дети и начинают получать медицинскую помощь. Поэтому поздравляю всех жителей микрорайона с тем, что у них появился центр для получения медицинской помощи!

Татарстанцы 16,7 млн раз за год обратились в первичную сеть

Альмир Абашев вкратце обрисовал основные аспекты, над которыми работал Минздрав Татарстана в 2025 году, и озвучил ряд цифр.

В Татарстане зарегистрированы 4,019 млн жителей. 76,7% татарстанцев живут в городах — на города и делается упор в кадровом и инструментальном оснащении медицинских организаций. Но развивается и сельское здравоохранение: строятся ФАПы, работают передвижные поликлиники. За 11 месяцев года мобильные поликлиники объехали 201 село в 42 районах республики, приняли 89 550 пациентов, у 7 006 из которых выявили заболевания.

В республике работают 124 медицинские организации:

20 городских больниц;

32 отдельно выделенные поликлиники;

42 центральные районные больницы;

6 диспансеров;

3 станции скорой медицинской помощи;

7 ВМП-центров;

1 665 фельдшерско-акушерских пунктов.

40 объектов построено в течение года (в том числе и новая поликлиника — место проведения пресс-конференции), 248 — отремонтировано. Изрядно обновился транспортный парк медицинских машин — закуплено 180 новых автомобилей, в том числе обновили и машины скорой помощи.

С января по октябрь первичное медицинское звено республики приняло 16,7 млн обращений и посещений. 14,6 тысячи раз была оказана высокотехнологичная медицинская помощь. Стационары республики провели 790,5 тысячи госпитализаций, а скорая помощь выезжала на вызовы 711,5 тысячи раз.

Республика остается центром трансплантологии — Татарстан сейчас по этому показателю второй регион после Москвы. Трансплантация проводится в пяти центрах: РКБ, ГКБ №7, МКДЦ в Казани, БСМП в Челнах, плюс пересадки костного мозга делают детям в ДРКБ. Основной упор в трансплантации делается на почки — 124 операции было проведено с начала года. Следом идут печень (76 трансплантаций) и сердце (32 операции).

«Если один человек работает за двоих — это не может длиться вечно»

Кадры — серьезная боль всей медицинской системы страны. В Татарстане работает около 13 000 врачей. Среднестатистически татарстанский врач в государственной системе здравоохранения работает в среднем на 1,4 ставки — «чтобы покрыть нужды в медицинской помощи населению», объяснил министр.

Дефицит медицинских кадров действительно есть. Несмотря на то, что в республиканское здравоохранение в 2025 году прибыли 1 201 врач и 1 389 медсестер и фельдшеров, проблема остается очень острой, особенно для небольших городов наподобие Лениногорска, Зеленодольска, Чистополя и т. д. Как объяснил министр, отвечая на вопрос «Реального времени» о масштабе недоукомплектованности кадровой системы, в такие города не рвутся молодые медики, при этом там не предусмотрены единовременные выплаты приехавшим специалистам (как, например, те, что выплачиваются по программе «Земский врач»).

Поэтому задача министерства сегодня — создать меры стимулирования, чтобы врачи приезжали работать в города с населением свыше 50 000 человек. Альмир Абашев констатирует: сложная ситуация по укомплектованности врачами практически всех специальностей сложилась в Лениногорске, Бугульме, Нижнекамске, Заинске, Зеленодольске. Даже Набережные Челны и Елабуга выглядят не самым лучшим образом. Самый низкий процент укомплектованности врачами — 51,2%, и министр не стал называть район, показавший эту цифру. Зато в красках описал эту ситуацию:

— Коэффициент совместительства там такой, что один врач практически делает работу двоих. И это, безусловно, вызов: люди перетруждаются, люди устают. Это мы четко понимаем: если один человек работает за двоих, это не может длиться вечно. Поэтому наша скорейшая задача — найти резервы. Уже есть поручение раиса республики о том, чтобы мы совместно с Государственным советом и правительством республики Татарстана разработали меры.

Работать над привлечением докторов в районы и в небольшие города должно не только министерство, но и муниципальные власти. Как отмечает министр, это полотно складывается из многих нитей. Ведь должно быть для приехавшего специалиста и доступное жилье, и выплаты, конкурирующие с другими территориями, и, конечно, конкурентная зарплата.

— Поэтому, конечно, нам предстоит большая работа. Но она, к сожалению, не делается за один день. Потерять врача гораздо легче, чем привлечь его. И поэтому сегодня с руководителями медицинских организаций на уровне Минздрава ведется огромная работа: надо приходить к консенсусу, находить диалог. Надо, чтобы мы не теряли врачей! — объяснял Альмир Абашев.

«У нас младенческая смертность — один из самых низких показателей в стране!»

Главный показатель, по которому оценивается эффективность работы Минздрава, — снижение смертности. Общая смертность в республике, по сравнению с 2024 годом, снизилась, но это министр показал лишь в виде графического тренда на снижение — точные цифры не подлежат публикации до апреля 2026 года.

Зато привел данные о том, что с 2019 по 2024 год смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Татарстане на 15,8%, смертность от новообразований — на 4,3%, а младенческая смертность — на целых 47%.

— Мы сегодня третьи в стране по снижению потерь среди младенцев: у нас младенческая смертность — 1,9 промилле. Это один из самых низких показателей в России! — говорил Альмир Абашев. — И это большое достижение — итог десятилетий работы нашей службы акушерства и детства. Потому что за один год построить то, что сделано в Татарстане, невозможно. Это планомерный тренд, который мы приняли десятилетия назад: централизацию акушерской службы, введение в строй новых перинатальных центров, — рассказывал министр и в качестве подтверждения этого тезиса напомнил, что еще один перинатальный центр будет открыт завтра в Альметьевске.

Материнская смертность в Татарстане — нулевая, это в 2024 году стало историческим рекордом республики. Реально ли довести до нуля и смертность детей до года? Министр объяснил: для этого нужно не только подтягивать медицину, но и проводить просветительскую работу в семьях, где рождаются младенцы. Потому что причиной трагедии может стать банальный недосмотр: к примеру, до сих пор встречаются случаи, когда мать укладывает ребенка кормить грудью к себе в кровать, засыпает, а малыш захлебывается или задыхается.

Во многом позитивные результаты достигаются за счет реализации национальных проектов. В 2025—2030 годах продолжатся нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Они охватят 39 показателей, и лишь на 2025 год в их периметре в Татарстане было запланировано освоить 4,6 млрд рублей. А всего с 2025 по 2027 год на нацпроекты в сфере здравоохранения выделено 8,7 млрд рублей.

«Люди избегают контакта с медицинскими организациями — и это самый большой вызов»

На 0,1% по сравнению с прошлым годом выросла заболеваемость злокачественными новообразованиями. Рак в этом году впервые выявлен у 17 863 пациентов. Однако важно, что в первичных онкологических кабинетах осмотрены были 307 084 человека, а в онкодиспансер из них отправлен 23 401 человек. Это означает широкий охват первичной диагностикой.

— Но есть и случаи, когда мы видим уже четвертую, запущенную стадию онкологического заболевания. К сожалению, в таких случаях люди, как правило, живут далее недолго. И это свидетельствует о том, что мы недорабатываем в коммуникациях с населением. Люди избегают контакта с медицинскими организациями — и это для нас является самым большим вызовом текущего дня, — говорил Альмир Абашев.

Татарстанские онкологи в этом году продолжили освоение роботических операций — предполагается, что в год их будет проводиться 350. А еще министр анонсировал появление в распоряжении татарстанских онкологов «гамма-ножа» — системы гироскопической радиохирургии. Потребность в этом виде высокотехнологичной помощи довольно велика — до 300 вмешательств в год. Но сейчас онкопациенты из Татарстана ездят на такие операции в Москву. Теперь метод будет развиваться и здесь — правда, на то, чтобы смонтировать и отладить сложнейшее оборудование, нужно время. Но аппарат уже в Казани, и его запуск в работу — вопрос не сегодняшнего дня, но ближайшего будущего.

Широко обсуждаемый в последнее время вопрос — грядущее появление филиала РКОД в Нижнекамске. Министр объяснил: на сегодняшний день в Татарстане работают три филиала Республиканского онкодиспансера: в Казани, в Набережных Челнах и в Альметьевске. Все они работают по трем основным направлениям онкологической помощи: хирургия, химиотерапия и лучевая терапия.

Кроме того, есть норматив обеспеченности населения диагностикой и лечением. Нижнекамцы по этому показателю испытывают определенные трудности. Дело в том, что в Нижнекамске есть ЦАОП (центр амбулаторной онкологической помощи), который включает в себя только химиотерапевтическое лечение. Он относится к структуре ЦРБ и финансируется из бюджета ЦРБ.

— Но химиотерапия не всегда «помещается» в планируемый бюджет ЦРБ и не всегда соответствует текущим изменениям в картине заболеваемости населения Нижнекамска. У ЦРБ недостаточно ресурсов на оперативное реагирование. А у нас парадигма такая: надо человеку вовремя оказать медицинскую помощь при онкологическом заболевании. Этого мы достигаем путем его маршрутизации либо в альметьевский, либо в челнинский филиал, чтобы он вовремя получил лечение. В настоящий момент идет работа по передаче ЦАОП из Нижнекамской ЦРБ в состав РКОД. Таким образом, у него будет больше маневренности для того, чтобы оперативно обеспечить необходимость нижнекамцев, — объяснил Альмир Абашев.

«Простой набор услуг позволяет на ранних стадиях улавливать угрожающие состояния»

Словом года в республиканском здравоохранении можно смело называть «диспансеризацию». Минздрав всерьез взялся за тезис о том, что легче предупредить болезнь, чем вылечить ее. За первые 11 месяцев 2025 года план по диспансеризации взрослого населения выполнен на 87,8% — это один из самых высоких показателей в стране.

— За последние четыре года план по охвату диспансеризацией населения вырос более чем на 30%. Это стало особым вызовом, потому что нам необходимо было перестроить работу поликлиник. Объем посещений существенно вырастает! Мы, в свою очередь, прилагаем большие усилия к тому, чтобы прохождение диспансеризации внутри поликлиники было безбарьерным, доступным и комфортным. Казалось бы, простой набор медицинских услуг, который производится в рамках диспансеризации, позволяет сегодня на ранних стадиях улавливать угрожающие состояния: сердечно-сосудистые катастрофы, развитие злокачественных новообразований, — в очередной раз объяснял министр.

Почти 440 тысяч татарстанцев прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья — в деле решения демографического вопроса любые средства хороши. Кстати, о демографии: за первые 11 месяцев года 43% женщин отказались от аборта после доабортного консультирования: из 1 975 пожелавших прервать беременность 842 все-таки решили родить.

Еще один большой тренд — цифровизация здравоохранения. Помимо ведения регистров и перевода в цифру медицинской документации, активно медики используют искусственный интеллект. В частности, ИИ помог интерпретировать более 190 00 рентгеновских и КТ-снимков — в основном это маммография, флюорография и КТ легких. Планируется расширить этот инструмент и исследовать с его помощью МРТ головного мозга. На вопрос, не боится ли Минздрав, что ИИ ошибется, Альмир Абашев ответил:

— С ИИ мы всегда работаем только по схеме двойного чтения. В 100% случаев снимок изучает и врач, и ИИ. Нам просто запрещено надеяться только на искусственный интеллект. Безусловно, ошибки присутствуют — таких случаев порядка 11%. Но мы сделали обратный эксперимент: когда врачи смотрят, а ИИ пересматривает. Так вот, там процент упущений гораздо выше. Поэтому синергия этих двух методов дает колоссальный результат по качеству. Думаю, впереди нас ждет все большая и большая синергия в этом направлении. В дальнейшем мы видим варианты, когда две нейросети от двух разных разработчиков будут проводить анализ, а третьим будет врач — тогда процент ошибок будет еще меньше. Так что мы идем вперед!