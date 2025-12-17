Гарегин Тосунян: «Население и бизнес меньше верят в возврат инфляции к низким уровням»

Президент АРБ — о ситуации в финансовой сфере и прогнозах по банковскому рынку на ближайшие пять лет

С начала нулевых годов в России более чем в четыре раза сократилось количество банков — сегодня их чуть более 300. Но сама постановка вопроса: «Сколько их должно быть?» — некорректна, убежден президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, настаивая, что число кредитных организаций должно определяться спросом, качеством и ценой их услуг. Актуальные проблемы отрасли и прогнозы ее развития на 2026—2030 годы обсудили в ходе открытой дискуссии АРБ.

«Сумасшедшие колебания рубля не позволяют людям и бизнесу строить долгосрочные прогнозы»

Говоря о перспективах развития банковской сферы, Гарегин Тосунян подчеркнул, что сам очень скептически относится к любым экономическим прогнозам, потому что они «не должны быть гаданием на кофейной гуще». Тем не менее признал, что экономическая наука вполне способна строить модели, описывающие, как система реагирует на то или иное воздействие.

— Правда, надо оговориться, что как только в экономику вмешивается политика, особенно в финансовую сферу, то возможности науки существенно сокращаются в силу непредсказуемости политических факторов, — заметил он.

Приведя ряд финансовых показателей за последние 25 лет, президент АРБ указал на высокую волатильность рубля, притом что устойчивость курса национальной валюты, по его словам, — это важнейший фактор экономического роста, притока инвестиций и повышения авторитета страны. «Рубль в течение этого года существенно укрепился, но опять же в коридоре высокой волатильности за последние 10 лет диапазон колебаний курса составлял от 32 до 112 рублей за доллар. Были и более высокие всплески, но в целом в этом коридоре. Это сумасшедшие колебания, которые не позволяют людям и бизнесу, в частности, строить сколь-нибудь долгосрочные прогнозы», — отметил он.

«Сумасшедшие колебания рубля не позволяют людям и бизнесу, в частности, строить сколь-нибудь долгосрочные прогнозы». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Именно волатильность рубля — один из сильнейших драйверов инфляции. Несмотря на то, что государство должно сдерживать рост цен, оно в ряде случаев само способствует разгону инфляции через монетарную фискальную политику, повышение тарифов ЖКХ и госмонополию. Особенно когда в монетарной и фискальной монетарной политике ставят задачу охлаждения рынка, как будто он якобы перегрет. Чем дольше инфляция отклоняется от цели, тем более не совсем понятно обозначаемой, а потом недостигаемой, тем меньше население и бизнес верят в ее возврат к низким уровням, — убежден Тосунян.

Все это, по его словам, отражается на финансовом поведении россиян, стремлении потреблять, а не сберегать или инвестировать. Принципиально важно, отметил он, что люди нацелены на потребление: «сберегать могут, но боятся в силу инфляции, что сбережения слишком сильно снизятся». Сейчас инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий повысились. В ноябре наблюдаемая населением годовая инфляция возросла до 14,5%. У АРБ свой показатель инфляции — за 9 месяцев она составила 11%.

— К сожалению, необходимо признать, что особый упор монетарной политики ЦБ на инструмент процентной ставки привел к тому, что ее влияние на динамику экономики теперь существенно ограничивалось. В принципе, это мощный инструмент, но когда его очень редко используешь и там, где действительно нет других средств. А когда его регулярно с такими колебаниями используешь, он уже перестает действовать, — подчеркнул Тосунян.

«Крупнейшие банки используют свое доминирующее положение на рынке»

Еще один важный показатель, вызывающий много рассуждений и споров, — необходимое количество банков в стране. В АРБ саму постановку вопроса считают некорректной: «Количество банков должно определяться спросом на банковские услуги, качеством и ценой этих услуг, то есть рынком, а не чьим-то мудрым знанием о необходимости того, сколько должно быть банков». При этом их число за 25 лет в России «сократилось более чем в четыре раза, а процентные ставки как были двузначные, так и остались», — указал президент ассоциации. ВВП с начала 1990-х годов, за 35 лет, вырос на 33%.

«Чем дольше инфляция отклоняется от цели, тем более не совсем понятно обозначаемой, а потом недостигаемой, тем меньше население и бизнес верят в ее возврат к низким уровням», — убежден Тосунян. скриншот сайта АРБ

Как указал спикер, уровень конкуренции на рынке банковских услуг снижается, а концентрация сектора растет. Отсутствие конкуренции влечет негативные последствия и для населения, и для бизнеса. Это и переплата за услуги, и высокие комиссии, и ограничение доступа клиентов банков к отдельным продуктам и программам, например программам льготного кредитования. Это и мисселинг — недобросовестные практики продаж и злоупотребления доверием со стороны отдельных кредитных организаций, чем преимущественно занимаются крупные и самые крупные финансовые организации.

— Иными словами, крупнейшие банки используют свое доминирующее положение на рынке. При этом о справедливой конкуренции они вспоминают только тогда, когда сами вдруг оказываются в силу своих же решений неконкурентоспособными, — напомнил нашумевший спор банков с маркетплейсами Тосунян: — Пять крупнейших банков считают нечестной конкуренцией скидки по банковским картам маркетплейсов, называют их скрытой ценовой дискриминацией. Почему вдруг снижение цен на товары для широкого круга граждан оказалось дискриминацией? Тем более что это снижение фактически за счет сокращения собственной маржи маркетплейсов. У нас это вызывает абсолютное недоумение, потому что насилует здравый смысл.

Самое удивительное, по его словам, в том, что внутри своих экосистем эти же отдельно взятые банки продвигают собственные средства платежа за счет кешбэка, бонусов и тех же скидок: «Но они оказались не столь успешными в этом, как известные маркетплейсы, и поэтому это вызвало бурю такого негатива. Что мешает им расширить свои же программы кешбэка? Никто не мешает, тогда потребитель пошел бы к ним. Но нет, хочется снять максимальную маржу».

Перед страной сейчас стоит задача экономического роста и структурной перестройки экономики. По мнению руководства АРБ, добиться положительной динамики можно только комплексной работой. Во-первых, необходимо обеспечить стабильность курса рубля через диверсификацию экономики. Снижать зависимость экономики от сырьевого экспорта, развивать собственные производства с высокой добавленной стоимостью. Стимулировать внутренний спрос, а «не подавлять его запредельными процентными ставками и ценами».

«Но они оказались не столь успешными в этом, как известные маркетплейсы, и поэтому это вызвало бурю такого негатива». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тосунян привел результаты исследования предприятий гражданского сектора по итогам 9 месяцев этого года. «Вдумайтесь, 100% компаний отметили, что не планируют инвестировать в бизнес в ближайшие годы. Можете себе представить результаты этого опроса?! Нулевые инвестиционные планы — это знак отсутствия должной веры в завтрашний день, что губительно для бизнеса. Но это, к сожалению, приходится констатировать».

Среди других мер, направленных на развитие отечественной экономики, он назвал необходимость большего количества согласованных государственных решений, координации монетарной фискальной политики, прозрачности тарифов, открытого диалога с населением и бизнесом, в том числе для снижения инфляционных ожиданий. Кроме того, по его словам, необходимо снижать административные барьеры для малых игроков рынка и финтеха, «а не голословно обвинять их в снижении цен, что само по себе абсурдно». Поддерживать средние и малые банки, поскольку они являются основой региональных, местных экономик, пресекать недобросовестные практики ведения бизнеса во всех сферах. «На мой взгляд, реализуя именно такие подходы финансовой и экономической политики, мы будем способны не просто прогнозировать, но и обоснованно планировать. Мы должны выйти на то, чтобы планировать рост нашей экономики», — подчеркнул президент АРБ.

«Конкурентом для традиционных денег биткоин не стал»

Экономист, руководитель канала Finversia и академик Международной академии менеджмента Ян Арт в своем докладе остановился на финансовых новациях, сравнивая некоторые из них с пузырем на рынке. В частности, затронул развитие биткоина, которому предвещали заменить собою деньги:

— Мы видим интересную штуку, которую уже немножко позабыли со старта биткоина. Он не стал платежным средством, как говорилось вначале. Если 15 лет назад говорили, что биткоин или любая другая криптовалюта станет платежным средством, то теперь это уже просто выкинули из повестки дня, потому что настоящим конкурентом для традиционных денег биткоин не стал. Более того, при его цене платежные средства не способны находиться в такой весовой категории. Он стал средством инвестиций, причем таким, про которое никто не сказал, какая в нем ценность и как можно оценить активы, стоящие за биткоином.

Экономист, руководитель канала Finversia и академик Международной академии менеджмента Ян Арт в своем докладе остановился на финансовых новациях, сравнивая некоторые из них с пузырем на рынке. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В результате сейчас мир в разгаре очередного кризиса биткоина. Как полагает Ян Арт, вряд ли «эта история умрет, но то, что в ней есть эффект голого короля, на мой взгляд, очевидно». Цифровые финансовые активы — еще одна дань моде, считает он. «По количеству всевозможных попыток обсуждения цифровых финансовых активов мы на первом месте, по самим цифровым активам — не знаю, такой статистики нет». По словам докладчика, нет ни одной платформы ЦФА, которая является прибыльной: «Все платформы являются дочерними проектами, в том числе банков или крупных финансовых компаний, которые считают нужным сыграть в эту инновационную игру и достаточно богаты, чтобы содержать убыточную историю». Далее речь зашла про цифровой рубль:

— На мой взгляд, наиболее четкое высказывание сделал господин Греф этим летом, когда честно сказал, что не понимает, зачем нужен цифровой рубль. Как мы знаем, летом состоялся мощный разворот для всего мира, когда был принят закон США, который де-факто запрещает ФРС обзаводиться цифровым долларом. И около 160 центробанков мира, которые так или иначе разрабатывали цифровые валюты, развернули эту историю и повернули обратно.

По мнению спикера, цифровой рубль был реакцией государства на появление криптовалюты. В России, вопреки всемирному тренду, отказываться от него не будут: «Цифровой рубль нужен, чтобы создать иллюзию значимости и контроля, чтобы спрятать свой страх отстать от чего-то непонятного, чтобы подавать себя как демиургов технологического развития».

Что касается количества банков, здесь докладчик выразил солидарность с позицией Тосуняна, согласившись, что оно определяется потребностью в банковских услугах. Говоря о будущем банков, он отмел еще один миф — о том, что они полностью исчезнут, будучи заменены ИИ. Другое дело — как они будут работать, изменения коснутся только «отмирания банковского офиса», заключил он.