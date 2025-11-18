Пьянка вместо работы, кейс Лоханова и крепкий сон: за что карают зэков из казанского исправцентра
Дела о замене принудительных работ реальным сроком в Московском райсуде рассматривают пачками, отказывают редко
Сегодня Московский райсуд Казани поставил на паузу дело о баллончике с дезодорантом для обуви бывшего главы Фонда соцстраха Татарстана Павла Лоханова. За хранение этого предмета гигиены с легковоспламеняющимся веществом начальник казанского исправительного центра ФСИН просит вернуть ВИП-осужденного в колонию, отменив ему «мягкое» наказание в виде принудительных работ. Ходатайство опирается на постановление о признании Лоханова злостным нарушителем — почти железобетонное основание для посадки. Именно этот документ как незаконный оспорила защита, и решения пока нет. Как выяснило «Реальное время», за два года отдельно взятый суд Казани удовлетворил 250 схожих ходатайств и лишь по 22 отказал.
В колонию за чужой коньяк и прогул зарядки
До появления в зале Московского райсуда Казани бывшего главного страховщика республики и его адвоката судья Дмитрий Игонин рассмотрел еще два схожих ходатайства. Причем оба удовлетворил.
Речь о «соседях» Павла Лоханова по исправительному центру №1 на улице Тэцевской в Казани — ветеране МВД Илгизаре Абдуллине, осужденном в Высокой Горе за убийство, и неплательщице алиментов из Нурлата Марии Ерхониной. С вопросом о замене обоим принудительных работ реальными сроками в суд обратился начальник исправцентра Альфат Замалтдинов.
По Абдуллину указал — тот отбывает 9-летний срок за убийство, однако больше года назад по решению суда Нижегородской области переведен на принудительные работы. После вступления решения в силу этот осужденный самостоятельно прибыл в казанский ИЦ-1, где его ознакомили и с правилами внутреннего распорядка, и с перечнем запрещенных к приобретению, хранению и использованию предметов и веществ. Однако 29 мая сего года в 20:50 при личном досмотре в пакете у 65-летнего постояльца обнаружили бутылку коньяка «Вершина Армении», признав этот факт злостным нарушением.
По какой-то причине сразу наказывать не стали — лишь 30 сентября вынесли постановление о признании злостным нарушителем за ту самую бутылку и отправили в местный карцер (официально — помещение для нарушителей) на 15 суток. Но и этим не ограничились — теперь представители ФСИН требуют вернуть Абдуллина в колонию строгого режима.
— Допущенное нарушение свидетельствует, что должных выводов для себя он не сделал, на путь исправления не встал, исполнять наказание в виде принудительных работ не желает. Имеет два непогашенных нарушения порядка, одно из которых является злостным, — процитировал судья доводы ходатайства.
Присутствующий на заседании инспектор ИЦ-1 Айрат Валиев позицию начальника центра поддержал, уточнив, что неотбытый срок наказания Абдуллина на сегодняшний день составляет 2 года 1 месяц и 13 дней. Сам нарушитель заявил — с ходатайством согласен.
— Вина-то моя, — сообщил суду Илгизар Абдуллин. — Там такие типы есть осужденные, которые просят привезти продукты или еще что-то.
— То есть вы хотите сказать — несли коньяк по поручению другого осужденного? — уточнил председательствующий.
— Так точно. Нес не для собственного потребления, — отвечал бывший сотрудник МВД.
Далее на заседании выяснилось — ФИО «заказчика» известны и администрации учреждения, более того, этот ушлый сиделец ранее был пойман на схожем проносе алкоголя и в ближайшее время также рискует получить замену «мягкого» наказания более жестким.
При этом Абдуллин признался — знал, что нарушает порядок, и согласен понести наказание. Однако после слов адвоката по назначению с просьбой о снисхождении наказанный немного воспрял и заявил, что мог бы принести еще много пользы для исправительного центра и государства в лице работодателя — Казанского порохового завода, где к нему претензий не было.
Помощник прокурора Московского района Казани Алмаз Исбасаров ходатайство о замене наказания поддержал. И суд постановил — вернуть осужденного ветерана МВД в колонию строгого режима, изменив меру пресечения на содержание под стражей.
С таким же результатом закончилось заседание по нурлатской алиментщице, которая с 15 марта отбывает приговор в виде 9 месяцев принудительных работ и за это время допустила, по данным администрации центра, аж три нарушения режима и теперь рискует встретить окончание срока наказания не на воле, а в колонии-поселении.
— 17 марта при входе в помещение дежурной части не назвала свою фамилию, на сделанное замечание стала невежливо общаться с сотрудником администрации. За это нарушение 20 марта был объявлен выговор. 31 марта, в 6:15, во время проведения зарядки, было выявлено отсутствие Ерхониной, которая в нарушение правил внутреннего распорядка спала на своем спальном месте. 2 апреля объявлен выговор, — сообщил суть двух выявленных ФСИН нарушений судья Дмитрий Игонин.
Еще один прогул зарядки сотрудники пенитенциарного ведомства зафиксировали в 6:12 утра 3 октября — Ерхонину вновь обнаружили спящей и 6 октября наказали третьим по счету выговором, признав в тот же день злостной нарушительницей. До конца срока ей осталось всего 27 дней.
Сама нарушительница заявила — не согласна лишь с последним выговором, говорит, после ночной смены на работе поехала на субботник, не спала, а утром просто не смогла встать на зарядку — не услышала сигнала. «Я уж тут досижу и пойду домой», — заявила Мария Ерхонина.
— То есть просите шанс на исправление? — уточнил председательствующий и получил утвердительный ответ.
Из материалов дела следовало — объяснение о ночной смене и отсыпном осужденная давала и сотрудникам центра, однако оспаривать постановление о признании злостной нарушительницей не стала.
К слову, после краткого общения с адвокатом Ерхонина заявила суду — согласна на изменение вида наказания. Вероятно, ей объяснили, что в случае апелляции вопрос с ее переводом и освобождением может превысить оставшийся до конца отсидки срок — 14 декабря 2025 года. В итоге неплательщицу алиментов взяли под стражу в зале суда. В СИЗО она будет ждать этапа до колонии-поселения.
И тут подошел черед ходатайства ФСИН в отношении бывшего главы ФСС Татарстана.
Компромат в тумбочке и просроченные нарушения экс-главы ФСС
Общаться с журналистами Павел Лоханов сегодня не пожелал. Против фотосъемки в зале возражал. Такую же позицию занял его адвокат Вадим Максимов, который с ходу попросил отложить заседание по ходатайству начальника исправцентра и объяснил, что в данный момент защита в административном порядке оспаривает два постановления ФСИН от 2 октября 2025 года. Первым осужденному за взятку Лоханову объявили выговор, а вторым — признали его злостным нарушителем. После чего начальник центра и отправил в суд ходатайство о замене этому сидельцу принудительных работ реальным сроком.
По существу претензий в свой адрес ВИП-фигурант на заседании не сказал ни слова. Однако источники «Реального времени» отмечают — претензии к этому осужденному появились по результатам обыска: в тумбочке Лоханова в исправительном центре в числе прочего обнаружили дезодорант для обуви, причем на аэрозольном баллончике, помимо прочего, была надпись о том, что его состав является легковоспламеняющимся веществом. Бывший глава Камского Устья, Фонда соцстраха в Татарстане и кандидат политических наук использовал данный предмет по прямому назначению — костров не разводил, однако ж получил статус злостного нарушителя.
Представитель прокуратуры Исбасаров выступил против отложения процесса. «Указанные нарушения фактически выявили мы, совместно с УФСИН. Также хочу отметить, что были и иные нарушения, но так как истекли сроки давности (они свыше месяца), мы не смогли ничего сделать», — многозначительно сообщил он, обойдясь без примеров.
Возражал и представитель исправительного центра Валиев. Однако судья посчитал нужным удовлетворить ходатайство и объявить перерыв, при этом пояснил осужденному, что то самое постановление от 2 октября является основополагающим документом в деле о замене принудительных работ сроком в колонии. На практике это означает, что у Павла Лоханова, в случае признания данного акта незаконным, а хранения баллончика не столь уж строгим нарушением, резко повысятся шансы избежать возврата за решетку.
Однако дата рассмотрения административного иска защиты пока даже не назначена.
Напомним, подопечным исправительного центра Павел Лоханов стал в мае этого года — по решению Верховного суда Татарстана, который признал незаконным отказ Зеленодольского суда в ходатайстве о замене остатка срока более мягким наказанием.
Под стражей ВИП-страховщик оказался еще в сентябре 2021-го после задержания и погони. В июне 2022-го Московский райсуд Казани признал его виновным в получении первого транша взятки (2,4 млн рублей от общей суммы в 4 млн) от представителя «РСС-Мед» — поставщика Фонда соцстраха. Деньги, согласно приговору, были получены за общее покровительство этой фирме на фоне арбитражного дела по иску фонда к «РСС-Мед» ввиду поставки с нарушениями условий контракта. Иск ФСС выставлял на 14 млн рублей, но суд посчитал доказанными претензии лишь на 100 тысяч. Первоначально Лоханову назначили наказание в 9 лет колонии строгого режима, однако по итогам апелляции и кассации срок снизился до 6 лет и 6 месяцев.
На момент подачи защитой Лоханова ходатайства о замене неотбытого срока тот успел получить за решеткой диплом профтехучилища по специальности «электромонтер 2-го разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и начал работать по новому профилю. А еще дослужился до начальника ремонтно-строительной бригады по обслуживанию зданий жилой зоны колонии и заработал восемь поощрений со стороны администрации — за добросовестный труд и хорошее поведение. При таком статусе осужденный имеет право на дополнительные свидания, внеочередные передачи и перевод на облегченные условия труда.
В случае с Лохановым администрация колонии поддержала его перевод на принудительные работы, однако Зеленодольский суд пришел к выводу, что тот не утратил общественной опасности. И отказал со ссылкой на уже погашенные нарушения, допущенные во время нахождения бывшего ВИП-чиновника под арестом, в СИЗО. Повторимся, Верховный суд Татарстана высказал иную точку зрения.
В ходе рассмотрения апелляции выяснилось — в случае освобождения из колонии Лоханова был готов трудоустроить Казанский пороховой завод. Однако в итоге бывший страховщик на оборонное предприятие не попал. Как выяснилось на сегодняшнем заседании, сейчас он отбывает наказание, работая в казанском производственном объединении «Зарница». Согласно приговору, срок его наказания истекает в марте 2028 года.
За что осужденным заменяют «отработку»
Перечень предметов, запрещенных на территории исправцентров, утвержден приложением к приказу Минюста РФ от 4 июля 2022 года. В него, в частности, входят все изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота, все виды оружия, боеприпасов, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и ядовитые вещества. А еще все алкогольные напитки и дрожжи, наркотики и психотропы, а также их прекурсоры, аналоги и не назначенные врачом лекарственные препараты с теми же свойствами. Вне закона в режимных учреждениях для приговоренных к принудительным работам игральные карты, татуировочные машинки и принадлежности для них, а также эротика и порнография, включая предметы, материалы и видео.
Оговаривается запрет на хранение и использование изданий, материалов, предметов и символики экстремистских организаций, средств пропаганды войны, разжигания национальной и религиозной вражды, культа насилия и жестокости.
На запрос «Реального времени» о том, сколько ходатайств о замене принудительных работ колонией было подано в 2025 году и каковы самые распространенные нарушения в исправительных центрах, в УФСИН по Татарстану отвечать отказались. Возможно, потому что прецедентов с баллончиками пока просто не было, хотя непосредственно о нарушении Лоханова вопрос не задавался.
Между тем изучение базы Московского райсуда Казани показало — за два последних года сюда поступило 357 ходатайств об ужесточении наказания в отношении отбывающих принудительные работы: в 2024-м — 195, в 2025-м — 162 (вместе с нерассмотренными). Из 355 рассмотренных суд удовлетворил две трети — посчитав нарушения 249 человек заслуживающими их возврата в колонию. Производство еще по 55 материалам этой категории было прекращено по разным основаниям, одно оставлено без рассмотрения и одно отозвано. Лишь по 22 принудительным работникам Московский райсуд Казани за два последних года не согласился с доводами ФСИН и не стал заменять этот вид наказания реальной посадкой.
Статистика так себе — на 11 возвращенных в колонию с подачи силовиков лишь один оставленный судом на принудительных работах.
По данным источников «Реального времени», самым распространенным нарушением осужденных на принудительные работы является... неявка в исправцентры Казани и Набережных Челнов. К примеру, выпустили человека из колонии после смягчения приговора и выдали предписание — в такой-то срок прибыть в центр и встать на учет, а он, дорвавшись до воли, решил погулять день-другой, а то и неделю. Суды с такими не церемонятся — меняют «отработку» на «зону».
Еще одно грубейшее нарушение — пьянство либо наркотики. При этом совсем необязательно ждать, чтобы сотрудники пенитенциарного ведомства застукали вас за распитием прямо на территории центра. Достаточно «бухнуть» по дороге с работы в центр. В случае подозрений осужденного могут попросить пройти освидетельствование, а в случае положительного результата на алкоголь либо наркотики отправят исправляться назад, в колонию. Особо бесшабашные умудряются принять на грудь прямо на рабочем месте, но за такими должны смотреть уже ответственные сотрудники предприятия. Несколько лет назад за такое нарушение в колонию загремел один из недобровольных работников Казанского хлебозавода №3, куда, как известно, устроилось немало бывших силовиков.
Грубыми нарушениями также считаются прогул назначенных работ и невозвращение в исправцентр в установленный срок.
В общем, один из самых мягких видов наказания на поверку обязывает осужденных строго соблюдать массу норм. При этом некоторые из постояльцев центра лишь задним числом узнают, что их маленькие шалости в отсутствие охранников поблизости фиксируют еще и камеры наблюдения.
