Пьянка вместо работы, кейс Лоханова и крепкий сон: за что карают зэков из казанского исправцентра

Дела о замене принудительных работ реальным сроком в Московском райсуде рассматривают пачками, отказывают редко

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Московский райсуд Казани поставил на паузу дело о баллончике с дезодорантом для обуви бывшего главы Фонда соцстраха Татарстана Павла Лоханова. За хранение этого предмета гигиены с легковоспламеняющимся веществом начальник казанского исправительного центра ФСИН просит вернуть ВИП-осужденного в колонию, отменив ему «мягкое» наказание в виде принудительных работ. Ходатайство опирается на постановление о признании Лоханова злостным нарушителем — почти железобетонное основание для посадки. Именно этот документ как незаконный оспорила защита, и решения пока нет. Как выяснило «Реальное время», за два года отдельно взятый суд Казани удовлетворил 250 схожих ходатайств и лишь по 22 отказал.

В колонию за чужой коньяк и прогул зарядки

До появления в зале Московского райсуда Казани бывшего главного страховщика республики и его адвоката судья Дмитрий Игонин рассмотрел еще два схожих ходатайства. Причем оба удовлетворил.

Речь о «соседях» Павла Лоханова по исправительному центру №1 на улице Тэцевской в Казани — ветеране МВД Илгизаре Абдуллине, осужденном в Высокой Горе за убийство, и неплательщице алиментов из Нурлата Марии Ерхониной. С вопросом о замене обоим принудительных работ реальными сроками в суд обратился начальник исправцентра Альфат Замалтдинов.

По Абдуллину указал — тот отбывает 9-летний срок за убийство, однако больше года назад по решению суда Нижегородской области переведен на принудительные работы. После вступления решения в силу этот осужденный самостоятельно прибыл в казанский ИЦ-1, где его ознакомили и с правилами внутреннего распорядка, и с перечнем запрещенных к приобретению, хранению и использованию предметов и веществ. Однако 29 мая сего года в 20:50 при личном досмотре в пакете у 65-летнего постояльца обнаружили бутылку коньяка «Вершина Армении», признав этот факт злостным нарушением.

Все сегодняшние ходатайства о замене «отработки» колонией поступили в суд за подписью начальника ИЦ-1 Альфата Замалтдинова. аккаунт УФСИН по РТ ВКонтакте

По какой-то причине сразу наказывать не стали — лишь 30 сентября вынесли постановление о признании злостным нарушителем за ту самую бутылку и отправили в местный карцер (официально — помещение для нарушителей) на 15 суток. Но и этим не ограничились — теперь представители ФСИН требуют вернуть Абдуллина в колонию строгого режима.

— Допущенное нарушение свидетельствует, что должных выводов для себя он не сделал, на путь исправления не встал, исполнять наказание в виде принудительных работ не желает. Имеет два непогашенных нарушения порядка, одно из которых является злостным, — процитировал судья доводы ходатайства.

Присутствующий на заседании инспектор ИЦ-1 Айрат Валиев позицию начальника центра поддержал, уточнив, что неотбытый срок наказания Абдуллина на сегодняшний день составляет 2 года 1 месяц и 13 дней. Сам нарушитель заявил — с ходатайством согласен.

По версии нарушителя-пенсионера МВД, пить тот коньяк он не собирался. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вина-то моя, — сообщил суду Илгизар Абдуллин. — Там такие типы есть осужденные, которые просят привезти продукты или еще что-то.

— То есть вы хотите сказать — несли коньяк по поручению другого осужденного? — уточнил председательствующий.

— Так точно. Нес не для собственного потребления, — отвечал бывший сотрудник МВД.

Далее на заседании выяснилось — ФИО «заказчика» известны и администрации учреждения, более того, этот ушлый сиделец ранее был пойман на схожем проносе алкоголя и в ближайшее время также рискует получить замену «мягкого» наказания более жестким.

При этом Абдуллин признался — знал, что нарушает порядок, и согласен понести наказание. Однако после слов адвоката по назначению с просьбой о снисхождении наказанный немного воспрял и заявил, что мог бы принести еще много пользы для исправительного центра и государства в лице работодателя — Казанского порохового завода, где к нему претензий не было.

Помощник прокурора Московского района Алмаз Исбасаров сегодня поддерживал все ходатайства ФСИН. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помощник прокурора Московского района Казани Алмаз Исбасаров ходатайство о замене наказания поддержал. И суд постановил — вернуть осужденного ветерана МВД в колонию строгого режима, изменив меру пресечения на содержание под стражей.

С таким же результатом закончилось заседание по нурлатской алиментщице, которая с 15 марта отбывает приговор в виде 9 месяцев принудительных работ и за это время допустила, по данным администрации центра, аж три нарушения режима и теперь рискует встретить окончание срока наказания не на воле, а в колонии-поселении.

— 17 марта при входе в помещение дежурной части не назвала свою фамилию, на сделанное замечание стала невежливо общаться с сотрудником администрации. За это нарушение 20 марта был объявлен выговор. 31 марта, в 6:15, во время проведения зарядки, было выявлено отсутствие Ерхониной, которая в нарушение правил внутреннего распорядка спала на своем спальном месте. 2 апреля объявлен выговор, — сообщил суть двух выявленных ФСИН нарушений судья Дмитрий Игонин.

По решению суда, сегодняшнюю ночь любительница сна из Нурлата проведет уже в СИЗО, где будет ждать этапа до колонии-поселения. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще один прогул зарядки сотрудники пенитенциарного ведомства зафиксировали в 6:12 утра 3 октября — Ерхонину вновь обнаружили спящей и 6 октября наказали третьим по счету выговором, признав в тот же день злостной нарушительницей. До конца срока ей осталось всего 27 дней.

Сама нарушительница заявила — не согласна лишь с последним выговором, говорит, после ночной смены на работе поехала на субботник, не спала, а утром просто не смогла встать на зарядку — не услышала сигнала. «Я уж тут досижу и пойду домой», — заявила Мария Ерхонина.

— То есть просите шанс на исправление? — уточнил председательствующий и получил утвердительный ответ.

Из материалов дела следовало — объяснение о ночной смене и отсыпном осужденная давала и сотрудникам центра, однако оспаривать постановление о признании злостной нарушительницей не стала.

К слову, после краткого общения с адвокатом Ерхонина заявила суду — согласна на изменение вида наказания. Вероятно, ей объяснили, что в случае апелляции вопрос с ее переводом и освобождением может превысить оставшийся до конца отсидки срок — 14 декабря 2025 года. В итоге неплательщицу алиментов взяли под стражу в зале суда. В СИЗО она будет ждать этапа до колонии-поселения.

И тут подошел черед ходатайства ФСИН в отношении бывшего главы ФСС Татарстана.

Компромат в тумбочке и просроченные нарушения экс-главы ФСС

Общаться с журналистами Павел Лоханов сегодня не пожелал. Против фотосъемки в зале возражал. Такую же позицию занял его адвокат Вадим Максимов, который с ходу попросил отложить заседание по ходатайству начальника исправцентра и объяснил, что в данный момент защита в административном порядке оспаривает два постановления ФСИН от 2 октября 2025 года. Первым осужденному за взятку Лоханову объявили выговор, а вторым — признали его злостным нарушителем. После чего начальник центра и отправил в суд ходатайство о замене этому сидельцу принудительных работ реальным сроком.

Осужденный за взятку Павел Лоханов не согласен со статусом злостного нарушителя. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По существу претензий в свой адрес ВИП-фигурант на заседании не сказал ни слова. Однако источники «Реального времени» отмечают — претензии к этому осужденному появились по результатам обыска: в тумбочке Лоханова в исправительном центре в числе прочего обнаружили дезодорант для обуви, причем на аэрозольном баллончике, помимо прочего, была надпись о том, что его состав является легковоспламеняющимся веществом. Бывший глава Камского Устья, Фонда соцстраха в Татарстане и кандидат политических наук использовал данный предмет по прямому назначению — костров не разводил, однако ж получил статус злостного нарушителя.

Представитель прокуратуры Исбасаров выступил против отложения процесса. «Указанные нарушения фактически выявили мы, совместно с УФСИН. Также хочу отметить, что были и иные нарушения, но так как истекли сроки давности (они свыше месяца), мы не смогли ничего сделать», — многозначительно сообщил он, обойдясь без примеров.

Возражал и представитель исправительного центра Валиев. Однако судья посчитал нужным удовлетворить ходатайство и объявить перерыв, при этом пояснил осужденному, что то самое постановление от 2 октября является основополагающим документом в деле о замене принудительных работ сроком в колонии. На практике это означает, что у Павла Лоханова, в случае признания данного акта незаконным, а хранения баллончика не столь уж строгим нарушением, резко повысятся шансы избежать возврата за решетку.

Комментировать позицию защиты адвокат Вадим Максимов сегодня отказался. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако дата рассмотрения административного иска защиты пока даже не назначена.

Напомним, подопечным исправительного центра Павел Лоханов стал в мае этого года — по решению Верховного суда Татарстана, который признал незаконным отказ Зеленодольского суда в ходатайстве о замене остатка срока более мягким наказанием.

Под стражей ВИП-страховщик оказался еще в сентябре 2021-го после задержания и погони. В июне 2022-го Московский райсуд Казани признал его виновным в получении первого транша взятки (2,4 млн рублей от общей суммы в 4 млн) от представителя «РСС-Мед» — поставщика Фонда соцстраха. Деньги, согласно приговору, были получены за общее покровительство этой фирме на фоне арбитражного дела по иску фонда к «РСС-Мед» ввиду поставки с нарушениями условий контракта. Иск ФСС выставлял на 14 млн рублей, но суд посчитал доказанными претензии лишь на 100 тысяч. Первоначально Лоханову назначили наказание в 9 лет колонии строгого режима, однако по итогам апелляции и кассации срок снизился до 6 лет и 6 месяцев.

По результатам обжалования срок наказания по приговору Лоханову сократили с 9 лет до 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На момент подачи защитой Лоханова ходатайства о замене неотбытого срока тот успел получить за решеткой диплом профтехучилища по специальности «электромонтер 2-го разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и начал работать по новому профилю. А еще дослужился до начальника ремонтно-строительной бригады по обслуживанию зданий жилой зоны колонии и заработал восемь поощрений со стороны администрации — за добросовестный труд и хорошее поведение. При таком статусе осужденный имеет право на дополнительные свидания, внеочередные передачи и перевод на облегченные условия труда.

В случае с Лохановым администрация колонии поддержала его перевод на принудительные работы, однако Зеленодольский суд пришел к выводу, что тот не утратил общественной опасности. И отказал со ссылкой на уже погашенные нарушения, допущенные во время нахождения бывшего ВИП-чиновника под арестом, в СИЗО. Повторимся, Верховный суд Татарстана высказал иную точку зрения.

В перечне запрещенных за решеткой предметов и веществ есть и игральные карты, и оружие, и яд. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ходе рассмотрения апелляции выяснилось — в случае освобождения из колонии Лоханова был готов трудоустроить Казанский пороховой завод. Однако в итоге бывший страховщик на оборонное предприятие не попал. Как выяснилось на сегодняшнем заседании, сейчас он отбывает наказание, работая в казанском производственном объединении «Зарница». Согласно приговору, срок его наказания истекает в марте 2028 года.

За что осужденным заменяют «отработку»

Перечень предметов, запрещенных на территории исправцентров, утвержден приложением к приказу Минюста РФ от 4 июля 2022 года. В него, в частности, входят все изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота, все виды оружия, боеприпасов, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и ядовитые вещества. А еще все алкогольные напитки и дрожжи, наркотики и психотропы, а также их прекурсоры, аналоги и не назначенные врачом лекарственные препараты с теми же свойствами. Вне закона в режимных учреждениях для приговоренных к принудительным работам игральные карты, татуировочные машинки и принадлежности для них, а также эротика и порнография, включая предметы, материалы и видео.

Оговаривается запрет на хранение и использование изданий, материалов, предметов и символики экстремистских организаций, средств пропаганды войны, разжигания национальной и религиозной вражды, культа насилия и жестокости.

За последние два года райсуд Казани вынес лишь 22 отказа по ходатайствам ФСИН о замене «отработки» колонией. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На запрос «Реального времени» о том, сколько ходатайств о замене принудительных работ колонией было подано в 2025 году и каковы самые распространенные нарушения в исправительных центрах, в УФСИН по Татарстану отвечать отказались. Возможно, потому что прецедентов с баллончиками пока просто не было, хотя непосредственно о нарушении Лоханова вопрос не задавался.

Между тем изучение базы Московского райсуда Казани показало — за два последних года сюда поступило 357 ходатайств об ужесточении наказания в отношении отбывающих принудительные работы: в 2024-м — 195, в 2025-м — 162 (вместе с нерассмотренными). Из 355 рассмотренных суд удовлетворил две трети — посчитав нарушения 249 человек заслуживающими их возврата в колонию. Производство еще по 55 материалам этой категории было прекращено по разным основаниям, одно оставлено без рассмотрения и одно отозвано. Лишь по 22 принудительным работникам Московский райсуд Казани за два последних года не согласился с доводами ФСИН и не стал заменять этот вид наказания реальной посадкой.

Статистика так себе — на 11 возвращенных в колонию с подачи силовиков лишь один оставленный судом на принудительных работах.

В отсутствие охраны нарушения постояльцев исправцентра фиксируют камеры наблюдения. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», самым распространенным нарушением осужденных на принудительные работы является... неявка в исправцентры Казани и Набережных Челнов. К примеру, выпустили человека из колонии после смягчения приговора и выдали предписание — в такой-то срок прибыть в центр и встать на учет, а он, дорвавшись до воли, решил погулять день-другой, а то и неделю. Суды с такими не церемонятся — меняют «отработку» на «зону».

Еще одно грубейшее нарушение — пьянство либо наркотики. При этом совсем необязательно ждать, чтобы сотрудники пенитенциарного ведомства застукали вас за распитием прямо на территории центра. Достаточно «бухнуть» по дороге с работы в центр. В случае подозрений осужденного могут попросить пройти освидетельствование, а в случае положительного результата на алкоголь либо наркотики отправят исправляться назад, в колонию. Особо бесшабашные умудряются принять на грудь прямо на рабочем месте, но за такими должны смотреть уже ответственные сотрудники предприятия. Несколько лет назад за такое нарушение в колонию загремел один из недобровольных работников Казанского хлебозавода №3, куда, как известно, устроилось немало бывших силовиков.

Грубыми нарушениями также считаются прогул назначенных работ и невозвращение в исправцентр в установленный срок.

В общем, один из самых мягких видов наказания на поверку обязывает осужденных строго соблюдать массу норм. При этом некоторые из постояльцев центра лишь задним числом узнают, что их маленькие шалости в отсутствие охранников поблизости фиксируют еще и камеры наблюдения.