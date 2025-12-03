«Диета» для кадетов и нерыночные закупки Минздрава: что вскрыли проверки бюджетных контрактов в Татарстане

Казанский Кремль засветил, кто «экономит» на питании детей и наваривается на поставках для медицины и туризма

Фото: Максим Платонов

В ближайшее время в Татарстане могут возбудить дела по аферам с субсидиями на развитие туризма и «распилам» по контрактам диспетчерского центра Минздрава республики. О многочисленных нарушениях в этих сферах сегодня сообщил замначальника антикоррупционного управления казанского Кремля Рустам Гаязов, отметив, что 1,8 млрд рублей на здравоохранение ушли без конкурсных процедур, а купленный якобы за 1 млн рублей некапитальный туалет с душем для туристов на деле продавался производителем всего за 160 тысяч. Малоприятные факты были вскрыты в кадетских и сельских школах Татарстана — утвержденную калорийность рациона детей и подростков поставщики произвольно сокращали в несколько раз — месяцами не возили сыр со сметаной, бананы и мясо, либо предлагали курицу вместо говядины. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Часть продуктов подрядчики заменяли дешевыми «аналогами»

Обнародованные сегодня результаты были вскрыты проверяющими еще в марте 2025 года. В ходе выборочного мониторинга контрактов по организации питания борцы с коррупцией из казанского Кремля, аудиторы Счетной палаты и департамента казначейства выяснили — говядины в своих тарелках ученики и персонал Алешкин-Саплыской средней школы Дрожжановского района не видели с сентября 2024-го. В Староюмралинской школе Апастовского района Татарстана тот же продукт пропал в ноябре. А вот в Апастовскую среднюю школу вместо него возили мясо курицы или индейки.

Эту «диету» детям самовольно прописал один и тот же поставщик — казанское ООО «Фудсоцсервис», рассказал сегодня на брифинге замначальника антикоррупционного управления при раисе РТ Рустам Гаязов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На брифинге претензии были высказаны и в адрес ООО «АБК-Пэймент» — другой казанской организации с тем же учредителем.

Спикер указал — поставщики обязались организовать питание на основании суточной нормы потребления, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства и составленному на 10 дней цикличному меню. При этом установлено — часть заказанных школами продуктов просто не привозили. «Либо не поставляли, либо заменяли их более дешевыми «аналогами» — это касалась фруктов, сыров и замены говядины на курицу, горбуши на минтай», — сообщил Гаязов.

С его слов, воспитанников Стародрожжановского детсада «Сказка» обделяли месяцами — с октября 2024-го не возили туда бананы, апельсины, кукурузную крупу и говядину.

А вот в рационе учащихся казанской и челнинской кадетских школ им. Героя Кайманова и им. Героя Маннанова отсутствовали фрукты и салаты. Такое же нарушение было вскрыто в одной из школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями Тукаевского района Татарстана.

В числе «дефицитных» для школьников оказались также сыр и сметана. А еще проверяющие указали на признаки «искусственного ограничения и создания видимости конкуренции при организации торгов «второй руки» и на случаи поставок питания, не отвечающих требованиям СанПиН и требованиям энергетической ценности. При суточной потребности в 2 720 ккал для детей от 12 лет доля обеда должна составлять 30—35% от этого количества, то есть не менее 816 ккал, а завтрака — не менее 544 ккал (20—25% от суточной нормы).

Вот только калорийность обедов в уже упоминавшейся выше Алешкин-Саплыкской школе варьировалась от 260 до 560 ккал. А в Старостуденецкой СОШ Буинского района пять дней из шести детский обеденный пай не достигал даже нормы завтрака.



— По всем указанным нарушениям приняты меры, материалы направлены в соответствующие структуры, — сообщил замначальника антикоррупционного управления, упомянув в своем докладе и факты просрочки, причем по вине как поставщика, так и работников школьных столовых.

Минздраву предъявили «накрутку» на 39% и конфликт интересов

В зону критики сегодня попали закупки для здравоохранения. При этом выборочно анализировали контракты одного подведомственного Минздраву РТ учреждения — ГАУ «Диспетчерский центр», который за три года успел заключить 1,4 тысячи контрактов в качестве госзаказчика, потратив 6,7 млрд рублей бюджета. 2,3 млрд из них направлялись на закупку оборудования, при этом лишь полмиллиарда были выплачены по контрактам, заключенным по итогам торгов. Еще 28 договоров на 1,8 млрд рублей заключили без конкурентных процедур.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В результате вскрылись покупки у единственного поставщика по завышенной стоимости и «признаки конфликта интересов у руководителей и работников «Диспетчерского центра», которые привлекали к работе в организации подрядчика родственников, либо получали доходы в компаниях-поставщиках центра», подчеркнул Рустам Гаязов.

Порой оборудование закупалось на 39% выше рыночной цены, сообщил он о результатах проверки, также подтвержденных антимонопольным управлением. И привел пример — шесть передвижных комплексов «Лучевая диагностика» для выездных медосмотров обошлись бюджету в 188,4 млн рублей или 31,4 тысячи за каждый автобус со спецначинкой производства нижегородского ООО «ТД «Ворма».

«Установлено, что поставленные «Диспетчерскому центру» комплексы были закуплены компанией «МедУниверсал» не у производителя, а через цепочку посредников», — пояснил докладчик, добавив, что разница между себестоимостью (23 тысячи 26 рублей за один комплекс) и фактической ценой поставки всех шести объектов заказа составила 50 млн рублей.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

И есть подозрения, что это произошло неслучайно. Каким-то образом, первая организация в цепочке посредников заключила договор с производителем аккурат за две недели до того, как «Диспетчерский центр» подписал бумаги с конечным поставщиком.

При этом идентичные комплексы в тот же период Минпромторг РФ смог закупить напрямую у производителя за 23 млн 145 тысяч рублей. Неужто перегон каждой машинки из Нижнего в Казань стоит 8 млн?

Есть и другое сравнение по медицинским закупкам клиник Белгорода и Владивостока: они приобретали видеодуоденоскопы по 2,4—2,7 млн рублей за штуку, а центр Минздрава РТ — за 3,9 млн, по соглашению с ООО «НПО «Технологические электронные оптические системы» на два комплекта данных приборов.

Вопросы у проверяющих вызвали и купленные аппараты ультразвуковой диагностики — одну модель закупали за 3,7 млн рублей, хотя в открытых источниках данный товар предлагали по цене от 1 до 2,3 млн рублей, другую модель приобретали за 2,3 млн рублей, хотя верхний порог рыночной ценовой планки не превышал 1,6 млн

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также борцы с коррупцией указали почти на двукратное завышение при приобретении 12 медицинских хирургических светильников. Экономия могла бы составить 5 млн рублей, а на деле вышел еще и убыток — в течение года часть новых дорогих светильников почему-то вышли из строя. Вопросы вызвал и контракт на две хирургические эндоскопические стойки за 6,6 млн рублей, тогда как на рынке их можно было купить за 2,3 млн.

— По всем выявленным нарушениям предприняты необходимые меры, материалы направлены в соответствующие органы, — сообщил Гаязов, не уточняя — наказан ли кто-то из организаторов таких закупок.

Cортир за миллион и общие проблемы сельского хозяйства и туризма

Также республиканская экспертная группа по борьбе с коррупцией, в состав которой входят и силовики, накопала компромат на ряд предпринимателей, участвующих в реализации нацпроекта «Туризм и индустрия» и республиканской программы по развитию сферы туризма и гостеприимства в Татарстане.

В 2021—2024 годах через Госкомитет по туризму РТ прошли субсидии на 1,9 млрд рублей, призванные поддержать проекты создания кемпингов, закупку туристического оборудование, благоустройство пляжей, создание туристического кода городов Татарстана и потенциально интересных туристам событий. Из 175 проектов, получивших бюджетные средства, 34 реализуются в Зеленодольском районе РТ, по 23 — в Верхнеуслонском и в Казани, 19 — в Лаишевском, 15 — в Камско-Устьинском, 11 — в Набережных Челнах, по 10 — в Высокогорском, Бугульминском и Мамадышском районах.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Недостатки и предпосылки для возникновения коррупционных рисков выявились и в этой, не сказать, чтобы денежной, сфере. В отчетах тех, кто строит бизнес на туристах, всплыли и фиктивные платежки, и завышение стоимости закупленного оборудования — до девяти раз! Замначальника антикоррупционного управления Рустам Гаязов напомнил, какой вал хищений в свое время выявляли в части субсидий по линии Минсельхозпрода: «Иногда это было воровство, средства обналичивались — объекты не возводились, кратно завышалась стоимость затрат»... Серия уголовных дел, а главное — изменения правил игры руководством министерства помогли исправить ситуацию. Теперь каждый проект сопровождается до момента реализации, а процедура рассмотрения кандидатов на получение грантов стала прозрачной».

Вернувшись к туристическим проектам, Гаязов остановился на выявленных нарушениях. Первым назвал ИП Леухина, который в 2023—2024 годах получил из бюджета 16 млн рублей на организацию пляжа в автограде: «В подтверждение собственных затрат им в Госкомитет по туризму были предоставлены фиктивные платежные поручения на сумму более 6 млн рублей». Речь в этих платежках шла о закупке бани и катамаранов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проверяющие установили — баню Леухин приобрел на субсидию в 2 млн рублей и 240 тысяч из своих средств, но в документах указал, цену, которая якобы потребовала от него личных вложений аж на 4,5 млн. Та же история — с катамаранами. Однако условия софинансирования проекта не позволяли участвовать в нем лишь на 3,6% собственными деньгами. Поэтому в ходе мониторинга предпринимателю, пойманному на нарушениях, пришлось вложиться в закупки по полной.

Вопросы возникли и к ИП Тюрину, который в 2024-м получил через Госкомитет 3 млн рублей на проект по созданию кемпинга в Мензелинском районе близ озера Мияшка. Еще 2 млн 145 тысяч по условиям соглашения должны были составить его собственные траты. Отчет от предпринимателя был составлен аккурат на 5 млн 145 тысяч — по приобретению стройматериалов, оборудования, палаток и профнастила для забора. Однако на деле все оказалось не так гладко.

Проверяющие обратили внимание на накладную по стоимости некапитального санузла — переносного домика с туалетом и душем за 1 млн рублей. На самом же домике была наклейка с телефоном производителя, звонок которому позволил установить — санузел он продает за 160 тысяч. Что касается закупки двух чугунных печей — по 183,5 тысячи рублей за каждую, то в сети Интернет ревизоры обнаружили тот же товар за 19,99 тысячи, то есть дешевле в девять раз. А еще указали на возможное завышение в 5—10 раз расходов на покупку профнастила.

Признаки таких же нарушений члены республиканской экспертной группы выявили в Мензелинском районе на проекте ИП Антонова, в Лаишево — у ИП Биктагирова, в Мамадыше — у ИП Шакирова, и в Верхнем Услоне — у ИП Фахрутдинова.

Информация была доведена до главы республики, и Рустам Минниханов поручил разработать и внедрить нормативные документы, которые бы позволили отсекать такие нарушения. Соответствующая комиссия уже начала работу.

«Реальное лишение коррупционера свободы — не конечная цель государства»

Также на брифинге представители СК, прокуратуры и МВД Татарстана обнародовали результаты по резонансным уголовным и гражданским делам. В частности, замглавы Следкома по РТ Марсель Дулкарнаев сообщил о расширении круга причастных к хищениям на строительстве М-12 и положительно оценил результат досудебного соглашения с тукаевским экс-главой Фаилом Камаевым.

скриншот из видео chelny-biz.ru

— Если человек, уличенный в коррупции, идет на сделку со следствием и возмещает причиненный ущерб — это не поблажка, это инструмент, который работает в интересах государства и общества! В первую очередь потому, что раскрывает не эпизод, а систему. Сотрудничество дает следствию доказательства, имена, схемы, цепочки, — поделился, в свою очередь, зампрокурора Татарстана Тимур Нуриев, считая, что в данном случае снижение коррупционного риска больше, «чем если бы человек просто молча сидел в колонии».



— Реальное лишение свободы — это средство, но не конечная цель государства. Конечная цель государства — ликвидировать источники взяточничества, — добавил он. А еще поблагодарил судейский корпус за объективность при рассмотрении исков об обращении имущества в доход государства.

Тем временем замначальника экономической полиции МВД Татарстана Николай Герасимов сегодня поведал о почти двукратном росте среднего размера взятки — до 702 тысяч рублей, отметив, что за год в республике в качестве незаконных вознаграждений передали 661 млн рублей.

Уже после брифинга пришла горячая новость от источника «Реального времени» — Росимущество выставило на торги за 3 млн рублей иномарку семьи «раскулаченного» по решению казанского суда Марселя Мустафина — бывшего начальника отдела СК по Приволжскому району Казани.