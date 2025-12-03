За год передали 661 млн: в МВД Татарстана оценили общую сумму взяток и подкупов

На каждый выявленный случай получения взятки приходятся больше двух фактов дачи незаконного вознаграждения

Фото: Динар Фатыхов

Средний размер взятки в Татарстане за год вырос почти в два раза — с 377 до 702 тысяч рублей. При этом общая сумма незаконных вознаграждений составила более 661 млн рублей. Этими цифрами сегодня на брифинге поделился замначальника УЭБиПК МВД Татарстана Николай Герасимов, передает журналист «Реального времени».

По данным министерства, за 10 месяцев 2025 года в республике зарегистрировано более 1,2 тысячи преступлений коррупционной направленности, в том числе 962 факта взяточничества (в том числе 192 — в крупном и особо крупном размерах). В их числе — 150 полученных, по версии полиции, взяток, 360 фактов дачи незаконных вознаграждений, 274 посредничества взяточничеству и 158 фактов мелкого взяточничества.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Говоря о среднем размере мзды, Герасимов отметил, что с учетом роста товарно-денежных отношений в обществе она растет: по результатам 2023 года сумма составляла 215 тысяч рублей, за 2024-й увеличилась до 377 тысяч, а в текущем году уже составила 702 тысячи рублей.

Также на брифинге сегодня прокомментировали наказание для таких досудебщиков, как экс-глава Тукаевского района Фаил Камаев, и ход следствия по делу бенефициара «Волгадорстроя» о хищениях при строительстве М-12.