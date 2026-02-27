В Зеленодольском районе объявлена ракетная опасность
Жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон
В Зеленодольском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
Жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон — коридорах, ванных комнатах, подземных переходах, на парковках или в цокольных этажах. Также рекомендуется держаться на безопасном расстоянии от зданий.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».