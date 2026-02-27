Новости происшествий

В Зеленодольском районе объявлена ракетная опасность

13:43, 27.02.2026

Жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон

В Зеленодольском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон — коридорах, ванных комнатах, подземных переходах, на парковках или в цокольных этажах. Также рекомендуется держаться на безопасном расстоянии от зданий.

Ариана Ранцева

