«Это не поблажка»: зампрокурора Татарстана озвучил подходы к наказанию таким досудебщикам, как Камаев

Тимур Нуриев заявил, что реальное лишение коррупционера свободы не является целью государства

Фото: Артем Дергунов

Сегодня заместитель прокурора Татарстана Тимур Нуриев озвучил позицию надзорного ведомства к наказанию коррупционеров-досудебщиков, вероятно, отвечая на ряд комментариев о позиции гособвинения по наказанию для бывшего главы Тукаевского района Фаила Камаева.

— Если человек, уличенный в коррупции, идет на сделку со следствием и возмещает причиненный ущерб — это не поблажка, это инструмент, который работает в интересах государства и общества! В первую очередь потому, что раскрывает не эпизод, а систему. Сотрудничество дает следствию доказательства, имена, схемы, цепочки, — отметил зампрокурора республики.

По его мнению, досудебное соглашение с раскрытием новых эпизодов и возмещением ущерба «снижает коррупционный риск больше, чем если бы человек просто молча сидел в колонии». «Реальное лишение свободы — это средство, но не конечная цель государства. Конечная цель государства — ликвидировать источники взяточничества», — добавил он.

скриншот из видео chelny-biz.ru

Отвечая на уточняющий вопрос «Реального времени», Тимур Нуриев отметил, что на слово желающим заключить «досудебку» никто не верит — «анализируем информацию, находим источники ее переподтверждения».

В свою очередь замруководителя Следкома по РТ Марсель Дулкарнаев отметил, что институт заключения подобных соглашений работает, и положительно оценил его в случае с бывшим главой Камаевым. «В данной ситуации, на наш взгляд, досудебное соглашение все-таки сработало, поскольку в результате его заключения были полученные сведения о других преступниках», — поделился он, воздержавшись от комментариев по приговору.

Напомним, немалый резонанс в свое время вызывала информация, что за 7 преступлений бывшего тукаевского главы сторона обвинения просит 7 лет лишения свободы условно со штрафом в 12 млн рублей, ведь речь шла о двух взятках, двух превышениях полномочиями и трех злоупотреблениях ими с ущербом для бюджета на сумму свыше 62 млн рублей. 17 ноября Набережночелнинский суд, не согласившись с прокуратурой, назначил Камаеву реальный срок — 4 года колонии строгого режима со штрафом в 6 млн рублей, а на днях защита и сторона обвинения обжаловали этот приговор, считая его суровым.