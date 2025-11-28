Новый год встретит в СИЗО Чистополя: посадку Фаила Камаева на 4 года оспорили прокурор и адвокат

Надзорное ведомство и защита считают чрезмерно суровым приговор бывшего главы Тукаевского района — досудебщика

Фото: скриншот из видео chelny-biz.ru

Сегодня в Набережночелнинский суд поступила жалоба адвоката на приговор тукаевского экс-главы Фаила Камаева. Почти одновременно с этим итог процесса оспорила и прокуратура, причем редкий случай — сторона обвинения и защита настаивают на замене осужденному реального срока условным, сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Евгений Котов.

Напомним, 17 ноября сего года судья Набережночелнинского суда Ильдар Адгамов оценил четырьмя годами строгого режима со штрафом в 6 млн рублей семь преступлений Фаила Камаева — три злоупотребления полномочиями, два превышения их и две взятки. Вину ВИП-фигурант полностью признавал, но его дело рассматривалось в особом порядке — с учетом ранее заключенного досудебного соглашения, в рамках которого бывший глава свидетельствовал против себя, а также бывшего вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова, экс-главы ПИЗО Тукаевского района Азата Надершина (наказан условным сроком за превышение полномочий и подлог) и бизнесмена Валерия Чулакова (получил два с половиной года колонии общего режима за аферу с обменом участков с ущербом для муниципалитета на 62 млн).

В прениях сторона обвинения запрашивала для досудебщика Камаева семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком лишь в пять лет и штрафом в 12 млн рублей. Адвокаты обвиняемого просили суд о наказании ниже низшего предела с учетом деятельного раскаяния, состояния здоровья и помощи бойцам СВО.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

О посадке из участников процесса не просил никто, однако суд в этой части не связан с позициями сторон. И может назначить наказание как меньше, так и больше запрашиваемого. Правда, последнее на практике происходит нечасто. Причем далеко не всегда надзорное ведомство оспаривает более жесткие приговоры.

По данным источников «Реального времени», в настоящее время Фаил Камаев находится в СИЗО Чистополя. Вероятно, там встретит и Новый год. В лучшем случае материалы дела в апелляционную инстанцию будут направлены в декабре, что означает: к рассмотрению жалобы и представлению на приговор экс-главе Верховный суд РТ сможет приступить в лучшем случае в январе.

Еще одним наказанием для фигуранта стало увольнение по утрате доверия.