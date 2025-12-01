Посадить и снова назначить экспертизу: как АСВ и прокуратура бьются за отправку Роберта Мусина в колонию

Для объективности казанский суд планирует вызвать на допрос врачей-экспертов

Фото: Динар Фатыхов

На костылях, с адвокатом и личным охранником впервые почти за полгода появился на публике сегодня осужденный казанский банкир Роберт Мусин. Уже находясь на воле, он прибыл в суд на пересмотр своего ходатайства об освобождении в связи с тяжелой болезнью. АСВ и прокуратура сегодня попытались устранить правовую коллизию с неисполнением вступившего в силу приговора — требовали отправить экс-главу «Татфондбанка» сначала в колонию, а затем на дополнительную комиссионную экспертизу за пределы Татарстана. Однако суд спешить не стал. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Прошу поместить осужденного в исправительное учреждение»

В здании Вахитовского суда Казани ВИП-осужденный к 12,5 года колонии общего режима появился за несколько минут до назначенного времени. Приставы его опознали и долго на проходной не проверяли. Перед началом Роберт Мусин кратко ответил на вопросы журналистов — сказал, что за пять месяцев успел побывать на операционном столе и лечение продолжается. Выглядел он чуть лучше, чем в день, когда смог выйти на свободу.

Напомним, под стражей бывший министр финансов Татарстана, бывший председатель правления «Татфондбанка» и бенефициар этого и еще ряда кредитных учреждений Роберт Мусин оказался 3 марта 2017-го, в день отзыва лицензии ТФБ, а на воле — 11 июня 2025-го, когда Вахитовский суд Казани под председательством судьи Юрия Арсенюка удовлетворил его ходатайство о «вольной» в связи с наличием тяжкого заболевания. В августе судья Верховного суда Татарстана Максим Беляев отменил это решение как незаконное, однако брать под стражу осужденного не стал — ввиду его отсутствия в зале заседания. При этом отдельного постановления о водворении Мусина за решетку также не выносилось.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Материалы по ходатайству вернулись в райсуд и были переданы судье Артему Митяеву, первое заседание должно было состояться еще в сентябре, но по факту его пришлось отложить почти на три месяца. За это время решения по «вольной» и ее отмене вместе с материалами уголовного дела успели побывать в Самаре — их истребовал Шестой кассационный суд общей юрисдикции, получив жалобу адвоката Алексея Клюкина, который оспаривал решение судьи ВС Татарстана Беляева. После изучения документов кассация не нашла оснований для рассмотрения дела. В Казань оно вернулось лишь на прошлой неделе.

Сегодня на заседании 61-летний Роберт Мусин представился суду отцом трех дочерей (две из них несовершеннолетние), с высшим образованием и судимостями по двум приговорам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем временем в АСВ считают — осужденный не должен находиться на воле. Представитель потерпевшего Константин Головко еще 17 ноября направил в Вахитовский суд ходатайство с напоминанием — со дня отмены постановления об освобождении главным документом в деле Мусина является вступивший в силу приговор, который по законодательству должен быть исполнен в течение трех дней.

«Прошу принять меры к исполнению приговора в части заключения Мусина под стражу и отправления его в колонию на 12 лет и 6 месяцев», — обратился Головко к суду.

— Ходатайство потерпевшего поддерживаю в полном объеме, прошу поручить правоохранительным органам поместить осужденного в исправительное учреждение, — выступил от лица прокуратуры РТ Рамис Гумеров.

Мусин: «Мне планировали сделать три операции»

Адвокат осужденного возражал со ссылкой на решение апелляционной инстанции, которым Верховный суд республики поставил перед районным дополнительные вопросы для исследования. Также Алексей Клюкин попросил приобщить ряд новых медицинских документов о состоянии своего клиента.

Через неделю после выхода из СИЗО — 18 июня сего года — Роберт Мусин обращался за медицинской помощью к травматологу-ортопеду. «По результатам сделан вывод о невозможности проведения операции, которая была запланирована еще в 2023 году, рекомендовано лечение и наблюдение», — информировал защитник. Далее, по его словам, осужденный пациент находился под присмотром медиков, и 1 октября, как только его состояние чуть улучшилось, была проведена операция на тазобедренном суставе. После которой последовала процедура реабилитации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В данный момент реабилитационные мероприятия пришлось прервать — в связи с воспалением коленного сустава, подчеркнул защитник. И добавил, что те основания, которые легли в основу решения о «вольной» от 11 июня 2025 года, на сегодня «являются свершившимся фактом — Мусин проходит лечение по тем заболеваниям, по которым его освобождали».

В ходатайстве Агентства по страхованию вкладов и прокуратуры защитник просил отказать.

В свою очередь Константин Головко указал, что ходатайство осужденного об освобождении от наказания по болезни должно рассматриваться вместе с заключением врачебной комиссии учреждения уголовно-исполнительной системы. «Эти [новые] документы выданы не организацией УФСИН, поэтому значения не имеют», — считает юрист потерпевшей госкорпорации, которая после технического дефолта была назначена временным управляющим ТФБ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суд разрешил осужденному не вставать на заседании, но тот не удержался и приподнялся, опираясь на стол двумя руками:

— Против ходатайства АСВ возражаю, защитника поддерживаю... Мне планировали сделать три операции — тазобедренный и коленный суставы. По тазобедренному уже сделали. Чтобы было понятно — это достаточно сложные операции.

Председательствующий судья приобщил документы защиты, а вопрос об отправке бывшего банкира в колонию поставил на паузу: «В настоящий момент ходатайство оставить без рассмотрения, вернуться к нему после исследования всех материалов и установления обстоятельств дела».

Далее судья Артем Митяев изложил обстоятельства дела по двум приговорам Роберта Мусина, о его диагнозе (речь шла о заболеваниях костно-мышечной системы в тяжелой форме) и отбытом до освобождения сроке в 9 лет и 11 месяцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, первую судимость экс-глава «Татфондбанка» получил в 2021 году по шести эпизодам злоупотребления руководящими полномочиями в банке. В апелляции частично удовлетворили и гражданский иск АСВ — на 23 из 50 млрд рублей. В ноябре 2024-го тот же Вахитовский суд признал уже осужденного виновным в еще одном злоупотреблении с причинением тяжких последствий в виде банкротства того же «Татфондбанка», сократив размер ущерба с 26 до 8,7 млрд рублей. На эту же сумму позже ВС Татарстана удовлетворил гражданский иск, утвердив и основное наказание по совокупности двух приговоров — 12,5 года колонии общего режима. С учетом нормы о зачете срока в СИЗО и под домашним арестом Мусин успел отсидеть более двух третей этого срока.

Также судья сообщил — в своем ходатайстве о «вольной» осужденный ссылается на заключение врачебной комиссии от 12 декабря 2024 года об установлении у него артроза тазобедренного сустава III стадии и просит освободить его от дальнейшего отбывания наказания. Тут стоит отметить — заключение было дано за несколько месяцев до вступления второго приговора в силу, однако рассматривать его в ходе апелляции на итоговое решение по уголовному делу Верховный суд республики не стал.

— Ходатайство поддерживаю, — сообщил суду Роберт Мусин.

Как прокурор усомнился в объективности гражданских и тюремных медиков Татарстана

Прокурор Рамис Гумеров поставил перед судом вопрос о необходимости проведения дополнительной экспертизы по болезням осужденного — в связи с наличием противоречий между двумя заключениями медиков УФСИН по РТ. 26 сентября 2024 года они указывали — оснований для освобождения Мусина нет, а 12 декабря пришли к иному выводу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Представитель АСВ позицию стороны обвинения поддержал, подчеркнув, что новое заключение также должно быть вынесено медицинской организацией уголовно-исполнительной системы. «То есть в любом случае Мусина необходимо вернуть в места лишения свободы, чтобы там провести экспертизу», — считает Головко.

— В связи с необходимостью исключения возможного предвзятого отношения, конфликта интересов, для объективности и беспристрастности считаем целесообразным проведение экспертизы в другом регионе, — дополнил свое ходатайство представитель прокуратуры РТ, предложив, впрочем, Военно-медицинскую академию им. Кирова в Санкт-Петербурге.

Заметим, к органам ФСИН данная организация отношения не имеет. Ее учредителем является Минобороны РФ. Зато именно в Северной столице ранее служил Альберт Суяргулов, прокурор Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Константин Головко против предложения представителя надзорного ведомства не возражал. А вот адвокат Алексей Клюкин был не согласен. «Оценке подлежит состояние Роберта Ринатовича на момент его освобождения. С тех пор прошло полгода — это во-первых, во-вторых, за это время была сделана операция», — отметил он.

Сам Мусин поддержал позицию своего защитника. Ну а судья посчитал нужным и это ходатайство «оставить без рассмотрения до исследования всех материалов дела».

По существу самого вопроса о «вольной» стороны сегодня высказались кратко. Представитель АСВ заявил, что оснований для такого решения нет, в том числе потому, что по документам осужденного не усматривается, что он не может обходиться без посторонней помощи. Прокурор также просил об отказе.

Далее суд огласил список приобщенных к делу документов, включая характеристику начальника отряда СИЗО, где сидел Мусин: «на учете не состоит, дисциплинарных нарушений не имеет», и ходатайство АСВ о вызове на допрос лечащего врача экс-банкира.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также была оглашена часть апелляционного постановления о том, что основанием для отмены «вольной» Мусина послужили противоречия между двумя экспертизами и невызов на допрос медиков, что давали эти заключения. Прокурор настаивал на их вызове в этот процесс. Адвокат отмечал, что такое указание дал вышестоящий суд. Мусин оставил вопрос на усмотрение суда. Судья посчитал нужным вызвать этих свидетелей.

В итоге в заседании был объявлен двухнедельный перерыв.

1 / 13 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов