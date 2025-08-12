Судья Максим Беляев усомнился в тяжести болезни банкира Роберта Мусина?

Почему Верховный суд Татарстана признал незаконным решение о вольной для экс-главы «Татфондбанка»

Фото: Роман Хасаев

«Моя явка на судебное заседание невозможна по состоянию здоровья», — написал в Верховный суд РТ накануне бывший глава «Татфондбанка» Роберт Мусин. Эксперты «Реального времени» не исключают — если бы он пришел, то сегодня мог вновь отказаться под стражей. Именно на этом настаивала прокуратура республики, требуя отменить решение об освобождении этого осужденного и водворить его в места лишения свободы, при этом подчеркивали — эксперты-медики ФСИН не считают заболевания Мусина препятствием к отправке в колонию. До конца срока ему остался 1 год и 11 месяцев. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Прокурор: «Мусин от эндопротезирования отказался»

Жалобы на решение о вольной для банкира рассматривал судья Верховного суда республики Максим Беляев. Первым делом он поднял вопрос — возможно ли на заседании по вопросам о здоровье фигуранта присутствие СМИ. Возражений ни одна из сторон не высказала, поэтому процесс продолжился в открытом режиме.

Далее Беляев поинтересовался местонахождением самого освобожденного Роберта Мусина. «Он находится дома, периодически проходит лечение», — пояснил бессменный адвокат банкира Алексей Клюкин и передал суду заявление от клиента с просьбой рассмотреть апелляционную жалобу потерпевшего и представление прокурора без его участия. В оглашенном судьей заявлении и прозвучала фраза о невозможности явки Мусина по состоянию здоровья. Процесс продолжили без него.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Операция [на тазобедренном суставе] моему клиенту до сих пор не проведена. Таким образом, основание для его освобождения не изменилось, — сообщил суду защитник, передавая медицинские справки.

На вопрос суда — в Казани ли Мусин сейчас, он ответил утвердительно. В первой справке за подписью внештатного специалиста, эксперта-травматолога и ортопеда Минздрава РТ Владимира Белякова указывалось: Роберт Мусин обратился в горбольницу №16 Казани с жалобой на тяжелые боли в левом тазобедренном суставе и болях в обоих коленных суставах силой 8—9 баллов по специальной шкале. Также у него появились боли в голени и резко усилился отек конечностей. Кроме того, врач указал — пациент длительное время принимает противовоспалительные препараты по три раза в сутки и с учетом обследования ему рекомендовано минимизировать самостоятельную ходьбу с целью уменьшения травматизации суставов.

Далее судья напомнил — 11 июня 2025 года Вахитовский райсуд Казани постановил освободить осужденного к 12,5 года колонии банкира от наказания в связи с наличием у него заболевания, препятствующего отправке в колонию. Это решение оспорили сотрудник прокуратуры РТ Рамис Гумеров и Константин Головко, представлявший в процессе интересы конкурсного управляющего ТФБ — госкорпорации АСВ.

Доводы возражающих были озвучены весьма подробно и по большей части сводились к несогласию с диагнозом. Так, прокурор в апелляционном представлении просил отменить решение райсуда и вернуть материал на рассмотрение в тот же суд в ином составе. По его мнению, вопреки практике Верховного суда РФ по таким делам, райсуд исходил лишь из данных медицинского заключения, не вдаваясь в иные обстоятельства. Между тем в суде представители УФСИН по Татарстану сообщали — препятствий для отбывания наказания Мусиным не имеется, при необходимости его вывозят в медучреждения, где даже в период ареста ему провели одну операцию.

Также представитель надзорного ведомства указывал — согласно заключению медиков пенитенциарной системы, «Мусин не нуждается в постоянном уходе и может содержаться в местах лишения свободы на общих основаниях». Тотальное эндопротезирование этому пациенту было рекомендовано в плановом порядке врачом Республиканской клинической больницы, по результатам еще одного обследования рекомендовано эндопротезирование левого сустава, сообщал в представлении Гумеров. И делал акцент: «Мусин от операции отказался. Согласие до сегодняшнего дня не дано, что свидетельствует о намеренном ухудшении им своего состояния».

Также прокурор ссылался на заключение комиссии врачей УФСИН по РТ от 26 сентября 2024 года, которым у бенефициара ТФБ вообще не выявили диагноза из перечня правительства РФ о болезнях, препятствующих отбыванию наказания. С учетом этих расхождений в Вахитовском суде представитель надзорного ведомства просил провести повторное медицинское освидетельствование, но получил отказ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще один аргумент от обвинения — ранее у Мусина была установлена вторая степень функциональной недостаточности при остеопорозе, не попадающая в вышеназванный перечень, а врача, что поставил более тяжелый диагноз, на суд для дачи показаний не вызывали. «По результатам осмотров с июня по 29 октября 2024 года у осужденного не наблюдалось ухудшения здоровья, но 31 октября 2024-го степень функциональной недостаточности изменена со второй на третью, что вызывает сомнения в обоснованности заключения», — огласил еще один медицинский довод представления прокуратуры судья Максим Беляев.

Что касается иных аргументов, то к таковым в надзорном ведомстве отнесли сам факт преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс, отметив, что из назначенного срока Мусиным не отбыт 1 год 11 месяцев и 14 дней, а в период отбывания наказания по первому приговору в условиях СИЗО этого осужденного характеризовали посредственно.

Адвокат: «В данный момент операция невозможна»

Жалоба представителя потерпевшего Константина Головко также строилась на документах врачей. При этом юрист АСВ подчеркивал — проводивший в 2023 году операцию Мусину врач Беляков не обладает информацией о текущем состоянии здоровья данного пациента, а заключение медиков горбольницы №7 от 15 августа 2023-го, то есть 1 год и 10 месяцев назад, утратило актуальность.

На заседании суда Головко просил вернуть дело по ходатайству о вольной на пересмотр. Он подчеркивал — постановление пленума Верховного суда РФ о судебной практике по делам о замене наказания и освобождении от него предусматривает оценку заключения врачебной комиссии именно уголовно-исполнительной системы РФ с учетом перечня заболеваний, имеющих значение для рассмотрения ходатайства по существу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, представитель АСВ считает, что при вынесении решения об освобождении от основного наказания суд необоснованно аннулировал и дополнительные — лишение Мусина государственных наград и права в течении трех лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

Адвокат освобожденного Алексей Клюкин возражал против удовлетворения представления и жалобы. «Наличие у моего подзащитного заболевания, включенного в перечень правительства РФ, постановлено медицинским заключением комиссии в установленном законом порядке — этот факт», — начал он, настаивая, что заключение врачей ФСИН от 26 сентября 2024 года не опровергает и не может ставить под сомнение более позднее заключение.

«Такое заболевание может только ухудшаться с течением времени», — отметил он. В декабре 2024-го по результатам обследования в медсанчасти УФСИН у Мусина выявили заболевание из указанного перечня, при этом сделав вывод, что в постоянном уходе он не нуждается, может содержаться на общих основаниях, но при этом требуется лечение в специализированном учреждении.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Председатель комиссии — замначальника медчасти ФСИН Набиев и лечащий врач Мусина подтвердили данное заболевание, сказали — при отсутствии эндопротезирования оно будет только прогрессировать», — сообщил суду адвокат Клюкин. И добавил, что гражданскими и тюремными медиками был установлен весьма обширный перечень болезней этого пациента, но их наличие никем не оспаривается и потому о вызове этих специалистов в суд никто не просил.

«Что касается доводов о якобы имевшем место отказе Мусина от оперативного вмешательства — это не соответствует действительности!» — заявил защитник и сослался на показания врача Белякова, что еще при первой операции возникли проблемы — высокое давление и большая кровопотеря, которые стали препятствием для дальнейших радикальных методов лечения. «Показано тотальное эндопротезирование левого сустава, которое в настоящее время провести невозможно в связи с тяжелым состоянием. То есть дело не в отсутствии желания Мусина», — настаивал Алексей Клюкин, утверждая, что доводы прокуратуры и АСВ не могут служить основанием для отмены решения.

Прокурор Виктория Сафонова в суде полностью поддержала представление своего коллеги Гумерова: «Прошу постановление Вахитовского суда отменить, материал направить в тот же суд для рассмотрения в ином составе. И водворить Мусина в места лишения свободы для отбытия наказания по приговору».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Вернувшись из совещательной комнаты судья Максим Беляев сообщил — апелляционное представление прокуратуры и жалоба АСВ удовлетворены частично, Вольная для Мусина по решению от 11 июня 2025 года аннулирована. Его ходатайство в райсуде рассмотрят повторно. Никакого решения об изменении меры пресечения осужденному в резолютивной части постановления Верховного суда РТ не прозвучало.

Напомним, под стражей банкир оказался 3 марта 2017 года — в день отзыва лицензии ТФБ, а на свободе — 11 июня 2025 года, после удовлетворения Вахитовским судом Казани его ходатайства о вольной.

Первую судимость Мусин получил в 2021 году по шести эпизодам злоупотребления руководящими полномочиями в банке. В апелляции частично удовлетворили и гражданский иск АСВ — на 23 из 50 млрд рублей. В ноябре 2024-го тот же Вахитовский суд признал уже осужденного виновным в еще одном злоупотреблении с причинением тяжких последствий в виде банкротства того же «Татфондбанка», сократив размер ущерба с 26 до 8,7 млрд рублей. На эту же сумму позже ВС Татарстана удовлетворил гражданский иск, утвердив и основное наказание по совокупности двух приговоров — 12,5 года колонии общего режима. С учетом нормы о зачете срока в СИЗО и под домашним арестом Мусин успел отсидеть более двух третей этого срока. Что касается вопроса о гражданских исках, то бывший банкир получил статус банкрота.