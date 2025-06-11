Экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина освободили по состоянию здоровья

Прокуратура Татарстана намерена обжаловать решение суда

Фото: Максим Платонов

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство об освобождении бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина от дальнейшего отбывания наказания по состоянию здоровья. Освобождение экс-руководителя банка произошло в соответствии с частью 8 статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно постановлению, которое подлежит немедленному исполнению, Мусин не будет отбывать оставшийся срок из первоначальных 12 лет лишения свободы. Приговор вынесли за злоупотребление полномочиями, что привело к краху «Татфондбанка».

Как выяснило «Реальное время», прокуратура Татарстана намерена обжаловать решение Вахитовского суда. Кроме того, поскольку Мусин участвовал в судебном заседании по ВКС, его отпустят не сразу, а после того, как в СИЗО передадут документы суда.

Роберт Мусин был осужден за злоупотребление полномочиями, что привело к значительным убыткам банка и его последующей ликвидации.

Новое ходатайство защиты об освобождении осужденного экс-главы «Татфондбанка» от отбывания срока в колонии поступило через три дня после вступления в силу второго приговора Роберту Мусину.

Дмитрий Зайцев