Экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина освободили по состоянию здоровья
Прокуратура Татарстана намерена обжаловать решение суда
Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство об освобождении бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина от дальнейшего отбывания наказания по состоянию здоровья. Освобождение экс-руководителя банка произошло в соответствии с частью 8 статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Согласно постановлению, которое подлежит немедленному исполнению, Мусин не будет отбывать оставшийся срок из первоначальных 12 лет лишения свободы. Приговор вынесли за злоупотребление полномочиями, что привело к краху «Татфондбанка».
Как выяснило «Реальное время», прокуратура Татарстана намерена обжаловать решение Вахитовского суда. Кроме того, поскольку Мусин участвовал в судебном заседании по ВКС, его отпустят не сразу, а после того, как в СИЗО передадут документы суда.
Роберт Мусин был осужден за злоупотребление полномочиями, что привело к значительным убыткам банка и его последующей ликвидации.
Новое ходатайство защиты об освобождении осужденного экс-главы «Татфондбанка» от отбывания срока в колонии поступило через три дня после вступления в силу второго приговора Роберту Мусину.
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