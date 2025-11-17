Кассация не стала рассматривать дело об отмене вольной для Роберта Мусина

В казанский суд материалы по ходатайству защиты пока не вернулись

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», попытка адвоката экс-главы «Татфондбанка» узаконить освобождение Роберта Мусина через кассацию не удалась. После истребования материалов дела Шестой кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для разбирательства на предмет оценки ранее вынесенного решения Верховного суда РТ по этому вопросу.

Так что вопрос о свободе для осужденного банкира предстоит решать Вахитовскому суду Казани. Однако назначенное на сегодняшний день заседание вновь будет отложено. Несмотря на то, что с момента отказного решения Шестого КСОЮ прошло 10 дней, в Казань из Самары материалы пока не вернулись, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда.

Де-факто вот уже пять месяцев Роберт Мусин находится на воле.

Напомним, за решеткой банкир оказался 3 марта 2017-го, в день отзыва лицензии ТФБ, а на воле — 11 июня 2025-го, когда Вахитовский суд Казани под председательством судьи Юрия Арсенюка удовлетворил его ходатайство о вольной в связи с наличием тяжкого заболевания. Однако уже в августе судья Верховного суда Татарстана Максим Беляев отменил это решение как незаконное. Но вернуть осужденного под стражу не смог — на заседании апелляционной инстанции его не было.

Как выяснило «Реальное время», одним из оснований для отмены вольной и направления материала на пересмотр в райсуд, стало отсутствие в резолютивной части информации о дополнительных наказаниях Роберта Мусина — в виде лишения госнаград и права занимать руководящие должности в организациях финансово-кредитной сферы, на что указывала в своем представлении прокуратура Татарстана.

Представители надзорного ведомства также ставили под сомнение наличие оснований для освобождения, указывая, что в декабре 2024-го по результатам обследования в медсанчасти УФСИН у Мусина выявили заболевание из установленного правительством РФ перечня болезней, препятствующих отбыванию наказания, однако тогда тюремные врачи пришли к выводу, что пациент в постоянном уходе не нуждается и может содержаться на общих основаниях, хотя ему и требуется лечение в специализированном учреждении. По мнению прокуроров, райсуд в своем решении опирался на более раннее заключение врачей. Верховный суд РТ при отмене решения просил дать оценку всем этим доводам.

В конце августа материалы дела с ходатайством об освобождении поступили в производство судьи Вахитовского суда Артема Митяева. Однако 2 сентября в Шестой КСОЮ поступила жалоба адвоката Алексея Клюкина — в интересах своего клиента Роберта Мусина он оспорил решение апелляционной инстанции Верховного суда Татарстана. 3 сентября кассация истребовала дело, в связи с чем вопрос о пересмотре ходатайства о вольной поставлен на паузу на несколько месяцев, однако в разбирательстве Шестой КСОЮ защите отказал.

Первую судимость Мусин получил в 2021 году по шести эпизодам злоупотребления руководящими полномочиями в банке. В апелляции частично удовлетворили и гражданский иск АСВ — на 23 из 50 млрд рублей. В ноябре 2024-го тот же Вахитовский суд признал уже осужденного виновным в еще одном злоупотреблении с причинением тяжких последствий в виде банкротства того же «Татфондбанка», сократив размер ущерба с 26 до 8,7 млрд рублей. На эту же сумму позже ВС Татарстана удовлетворил гражданский иск, утвердив и основное наказание по совокупности двух приговоров — 12,5 года колонии общего режима. С учетом нормы о зачете срока в СИЗО и под домашним арестом Мусин успел отсидеть более двух третей этого срока.

