В Татарстане разгорелся скандал из-за еще не построенного курятника «Ак Барс — Пестрецы»

В дело пришлось вмешаться главе Татарстана Минниханову, а председателю Следкома России Бастрыкину — возбудить уголовное дело

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Скандалом и вмешательством председателя СКР России Александра Бастрыкина и раиса Татарстана Рустама Минниханова обернулось строительство птицефабрики, которая должна появиться к 2027 году на границе двух районов — Пестречинского и Лаишевского. Занимается стройкой холдинг «Ак Барс». Пока местные переживают за экологическую обстановку и собственный комфорт, надзорные ведомства рапортуют о полной безопасности и отсутствии каких бы то ни было жалоб со стороны жителей. Между тем Следком возбудил уголовное дело о халатности. Подробности в материале «Реального времени».

Местные в предвкушении вони и гула из-за бройлеров

В Пестречинском районе Татарстана местные жители активно протестуют против строительства новой птицефабрики. Жители близлежащих населенных пунктов, таких как Тагашево, Арышхазда, Ильинский, Куюки и Богородское, выражают серьезные опасения по поводу возможных последствий для водных ресурсов и почвы из-за отходов жизнедеятельности птиц. Они также обеспокоены шумовым загрязнением, которое может нарушить их покой, особенно в ночное время.

Из-за массовости и резонанса, вызванного публикациями в соцсетях, в дело пришлось вмешаться главе республики Рустаму Минниханову.

— В связи с большим количеством обращений в адрес раиса Республики Татарстан от жителей Пестречинского района в связи со строительством птицефабрики Рустам Минниханов дал поручение правительству республики проверить ситуацию и доложить, — заявила руководитель пресс-службы Минниханова Лилия Галимова.

Заместитель руководителя Пестречинского исполкома Рамиль Шайхутдинов сообщил журналистам, что генплан Кулаевского сельского поселения, в рамках которого ведется строительство цеха выращивания бройлеров компании «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», был утвержден в 2021 году. Он подчеркнул, что слушания по генплану проводились во всех населенных пунктах поселения и никаких замечаний от жителей не поступало. Однако, по его словам, в слушаниях участвовало не более 15 человек из каждого населенного пункта. На вопрос о том, не связано ли это с тем, что слушания проходили в дневное время в рабочие дни, он не дал однозначного ответа.

Генеральный директор ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Сергей Андреев заявил, что строительство птицефабрики в Кулаевском поселении создаст от пяти до 60 новых рабочих мест. Он также отметил, что на предприятии будет использоваться технология напольного содержания бройлеров, при которой птицы размещаются на подстилке из опилок, что предотвращает распространение запаха. Андреев уточнил, что смесь опилок и помета будет складироваться на бетонной площадке с бортами, исключающей попадание помета в почву, и выдерживаться там 3—4 месяца для ферментации. Полученный компост планируется использовать как удобрение на полях холдинга «Ак Барс».



В Роспотребнадзор никто не жаловался, а до ближайшего села хватит расстояния для двух санитарных зон

Позднее к делу подключились и курирующие ведомства — Роспотребнадзор и Росприроднадзор. В обоих уверяют, что, несмотря на общественный резонанс, никто из местных жителей ни в одно из ведомств не обращался — ни официально, ни неофициально.

— Управлением выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам проектируемого цеха по выращиванию цыплят-бройлеров птицефабрики «Ак Барс — Пестрецы». Проектом предусмотрено, что санитарно-защитная зона будет на расстоянии 500 метров от границ участка, и это полностью соответствует санитарным требованиям. На границе 500-метровой зоны не будет превышения ни по загрязняющим веществам в воздухе, ни по шуму, и, соответственно, на границе ближайшей застройки не должно быть этих превышений. До ближайшей жилой застройки — в Тагашево — 1 150 метров. Проект полностью соответствует санитарным правилам, — заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Марина Прокофьева.

По словам эксперта, несмотря на то, что объект имеет второй класс опасности, все спроектировано и обосновано строго в рамках предполагаемой нормы. Вместе с тем предусмотрено наличие локальных очистных сооружений для сбора и очистки сточных вод, забетонированное и дополнительно огражденное хранилище для компостирования помета, а также рефрижераторы для краткосрочного хранения помета, который затем будет передаваться подрядчику для утилизации.

— Обращений [в адрес управления] не поступало, — ответила на вопрос «Реального времени» о наличии жалоб от местных жителей Прокофьева.

Птицефабрика — не объект чрезвычайного риска

Позиции, что в районе все спокойно, придерживается и заместитель начальника отдела государственного надзора Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Айсылу Сагитова.

— Данный объект не будет относиться к категории чрезвычайно высокого или высокого риска. Юридические лица обязаны соблюдать требования природоохранного законодательства. Данный объект будет находиться на контроле управления, и в случае поступления сведений о нарушениях будут приняты меры реагирования. По выбросам у них установлены нормативы, сброса воды не будет. В управление граждане не обращались, — заявила Сагитова.

Тем не менее предстоит еще понять, что делать дальше. Ведь днем 18 ноября Следком по России заявил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

