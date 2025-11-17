«Мне стыдно вдвойне»: о чем просили в последнем слове экс-прокурор Купов и бывшая сутенерша

Суд Казани в шаге от приговора по делу, фигурантам которого запросили 21 год — за взятку, превышение полномочий, помехи следствию и сутенерство

Фото: Ирина Плотникова

1 декабря в Казани может быть оглашен приговор по одному из самых скандальных дел с обвинением силовиков. Сегодня в прениях адвокат бывшего начальника отдела прокуратуры Татарстана Алия Купова заявила о полном отсутствии, даже причастности, его вины по тем преступлениям, за которые обвинение просит 10 лет колонии. Впрочем, лучшим защитником экс-прокурора выступила его гражданская жена, заявившая, что просто использовала его имя с целью мошенничества. В последнем слове она же подтвердила, что занималась организацией проституции в Казани, но «добровольно ушла из этого бизнеса» до возбуждения дела. Сам Купов сегодня обошелся лишь фразой: «Я прошу у суда правосудия». Новые детали любовно-уголовного романа — в репортаже «Реального времени».

«Если я совершу заведомо ложный донос на Купова»

Сегодняшнее заседание по традиции началось с обнимашек — уединившись за стеклом, Алий Купов и Евгения Покровская не могли разорвать объятия. С их прошлого «свидания» в Вахитовском райсуде Казани прошло меньше недели.

Сам процесс по этому делу, напомним, стартовал еще в июле 2024-го — через год после того как на коллегии прокуратуры Татарстана Илдус Нафиков (ныне глава надзорного ведомства Марий Эл) заявил о незаконных действиях на тот момент начальника отдела по надзору за следствием в органах СК уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана. Кроме Алия Купова из прокуратуры были уволены начальник управления по надзору за следствием Игорь Орехов и начальник отдела по надзору за следствием в органах МВД Радмир Надыршин.

Дело в августе 2023-го возбудили на Купова, причем в суд оно пришло с целым букетом статей и еще двумя фигурантами — гражданской женой уволенного силовика Покровской и ее бизнес-партнером Артемом Мясниковым.

От выступления в прениях Купов и его дама сегодня отказались, а вот речь третьего подсудимого и его адвоката прозвучала в закрытом для СМИ режиме — ввиду ссылок на материалы дела по обвинению об оказании интим-услуг с привлечением несовершеннолетней.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В последнем слове полностью отрицающий вину экс-прокурор Алий Купов выступил максимально кратко: «Я прошу у суда правосудия».

Его подруга Евгения Покровская была куда многословней. «Я здесь потому, что совершила преступление. Мне очень стыдно. Я очень раскаиваюсь, — начала она и тут же добавила, что признает вину лишь по организации двух заведений с оказанием интим-услуг на улицах Чистопольской и Чернышевского. — Считаю, я поступала очень плохо. Но прошу вас заметить, что осознала это и прекратила преступную деятельность задолго до того, как об этом узнали органы следствия и мне были предъявлены какие-либо обвинения. Я сама добровольно ушла из преступного бизнеса еще в марте 2023 года... Прошу вас это учесть»

Вовлечение 17-летней в занятие проституцией подсудимая отрицала, ссылаясь на показания свидетелей и отсутствие движения средств по карте, куда до марта 2023-го поступали деньги от обслуживания клиентов.

— Что касается моих мошеннических действий относительно гражданки [Римм] Сукиасян (ныне осужденной за наркотики, — прим. ред.) и незаконного завладения ее имуществом — сотовым телефоном — тут мне стыдно вдвойне. Мне стыдно перед вами за этот ужасный поступок, — обратилась к судье обвиняемая. — Но больше всего мне стыдно, что из-за меня пострадал безвинный человек — Купов. Он, пытаясь восстановить справедливость, к чему его обязывала служба, был введен мной в заблуждение по всем пунктам... Мне очень-очень стыдно. И я надеюсь, что вы сможете меня простить, и Купов сможет... Я сама себя пока простить не могу... И сама себя уже осудила самым суровым судом.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Далее Покровская заметила, что уже несет наказание — 2,5 года в СИЗО, не видя двух малолетних детей, которых до этого воспитывала в одиночку, без участия отцов. С ее слов, первому ребенку еще полтора года назад должны были делать важную операцию, но все данные врача и анализы находятся в ее мобильном и доступа к этой информации у матери и свекрови нет... «Второй ребенок у меня вообще состоит на учете в психдиспансере и, учитывая, что я одна его воспитывала, я должна присутствовать в его жизни», — считает женщина, отмечая, что после всех произошедших по ее вине событий, серьезно заболела мать, ухудшилось и ее здоровье — «в СИЗО нет возможности лечить мои хронические заболевания».

— Я прошу проявить ко мне снисхождение, — выступила подсудимая, попросив не назначать реальный срок. — В СИЗО я во многом переосмыслила свою жизнь, свои ценности. И, конечно, я вас прошу полностью оправдать Купова, который пострадал исключительно из-за меня».

Также Покровская сообщила — следователь предлагал ей облегчить свою участь, используя примечание к статье о посредничестве взятке. «Он сказал, что освободит меня от уголовной ответственности, если я совершу заведомо ложный донос на Купова. Я отказалась... Еще раз прошу прощения, я очень раскаиваюсь за то, что совершила. В моей жизни никогда больше не повторится подобного... Простите меня, пожалуйста!» — завершила свою речь гражданская жена экс-прокурора.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Извинялся в последнем слове и Артем Мясников. Причем адресовал эти слова весьма абстрактно — тем, «кому причинил своими действиями какие-то страдания».

«Мой бизнес по организации массажных салонов не предполагал совершения противоправных действий, — утверждал обвиняемый. — Цели и задачи были просты — заработать деньги на оказании услуг массажа не медицинского характера. Однако все пошло не так, и в результате я оказался на скамье подсудимых...»

По мнению Мясникова, рядом с ним в нужный момент просто не оказалось человека, который объяснил бы ответственность за нарушение границ дозволенного. «В результате погони за деньгами я пренебрег обычными правилами жизни и совершил преступление. Я раскаиваюсь, винить могу только себя», — в своей покаянной речи подсудимый тем не менее подчеркнул — признает вину в организации проституции лишь по части 1-й статьи 241 УК РФ, а не части 2-й, которая предусмотрена за привлечение к секс-труду несовершеннолетней.

При этом обвиняемый просил учесть — его показания способствовали раскрытию преступления, а благотворительные взносы в Фонд Анжелы Вавиловой и на закупку ГСМ, консервов и предметов первой необходимости для участников СВО помогли загладить вред перед обществом.

Как Купов «занимался преступной самодеятельностью», а прокуроры просили разлучить влюбленных

Заметим, для обвиняемого лишь по одному эпизоду с массажными салонами и частично признающего вину Артема Мясникова гособвинители Марина Хайрова и Алексей Крутиков сегодня запросили 3 года колонии общего режима без дополнительных наказаний.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Евгению Покровскую, несмотря на смягчающее обстоятельство — двух малолетних детей и частичное признание вины, прокуроры просили отправить в колонию на 8 лет и 1 месяц, применив еще и уголовный штраф в 2,5 млн рублей. Кроме двух эпизодов по организации проституции женщину обвиняют еще в трех преступлениях — посредничестве с передачей взятки «айфоном», незаконном вмешательством в деятельность органов следствия путем воздействия на свидетелей и покушение на мошенничество в 1,5 млн рублей под предлогом еще одной взятки.

Самое суровое наказание по этому делу, как и ожидалось, гособвинители запросили для бывшего коллеги, экс-начальника отдела прокуратуры Алия Купова, его предлагают посадить на 10 лет в колонию общего режима, обязать выплатить штраф 3 млн 270 тысяч рублей (30-кратный размер стоимости «айфона» — прим. ред.), лишив попутно классного чина «старший советник юстиции» и дополнительно наказав запретом занимать должности в органах власти в течение 4 лет и 10 месяцев после выхода на волю. По версии СК и прокуратуры, Купов в 2023 году дважды незаконно вмешался в действие следственных и надзорных органов, превысил полномочия и получил взятку тем самым телефоном в ресторане «Бурбон» на свой 39-й день рождения, 15 мая. Ни в одном из этих преступлений бывший прокурор вину не признает.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Тем временем прокуроры просят суд конфисковать и обратить в доход государства как орудия преступлений дареный мобильник и телефоны Покровской и Мясникова.

Напомним, все вменяемые Купову преступления связаны с расследованием уголовного дела в отношении некой Татьяны Чунаревой, у которой в феврале 2023-го наркополиция при уличном досмотре обнаружила 14 свертков с мефедроном, которые потянули на 13 граммов. Задержанная была с подругой — Римм Сукиасян, у которой силовики изъяли два мобильных телефона, считая, что в их памяти могут быть фотографии наркотайников. По версии обвинения, Сукиасян через свою знакомую Покровскую передавала «айфон» в качестве взятки за содействие в возврате тех мобильников, а еще 1,5 млн рублей та же знакомая предлагала передать за переквалификацию обвинений Чунаревой с наркосбыта на хранение.

Говоря о незаконных действиях Алия Купова гособвинитель Марина Хайрова напомнила суду его собственные показания: в начале марта 2023-го Покровская рассказала ему (в присутствии давней подруги Овечкиной) о задержании Сукиасян и Чунаревой, и о том, что сотрудники ОП «Вишневский» якобы вымогают у задержанных деньги за переквалификацию статьи обвинения и возврат мобильников и даже присматриваются к иномарке Чунаревой. Покровская, со слов Купова, поинтересовалась — насколько законно изъятие телефонов, а он посоветовал обратиться в правоохранительные органы...

По мнению Хайровой, в описанной ситуации прокурор должен был действовать иначе — сообщить, что изъятие законно и принять меры к регистрации сообщения о предполагаемом преступлении силовиков и проведению проверки, «либо немедленно доложить о факте начальнику управления». По версии Купова — он доложил Орехову через непродолжительное время. Вот только сам Орехов свидетельствовал, что получил сообщение о якобы совершаемом вымогательстве лишь в конце марта.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Получается, что Купов более двух недель, не принимая законных мер к регистрации сообщения о преступлении и его проверки, занимался преступной самодеятельностью путем телефонных звонков Марату Мустафину (на тот момент — зампрокурора Вахитовского района, прим. ред.), добившись в итоге возврата телефонов Сукиасян, — сообщила гособвинитель.

Примечательно, что расследование дела о наркотиках находилось в полиции, тогда как Купов в силу должности надзирал лишь за процессуальными действиями и решениями следователей СК. Отсутствие рапорта о вымогательстве подсудимый объяснил отсутствием у него подтверждения информации и рисками оговора полицейского. «Что же изменилось к концу марта 2023-го?» — вопрошала Марина Хайрова и тут же поясняла — Купову «нужно было подтолкнуть Орехова к заслушиванию» нужного наркодела, и поскольку устное сообщение результата не принесло, требовалось заявление от Чунаревой с жалобой на следствие.

Как родилось такое заявление рассказывали Сукиасян, Чунарева и адвокат Халилов, напомнила прокурор. Первая сообщала — звонила адвокату Чунаревой, выполняя указание Покровской, второй подтверждал — лично продиктовал нужный текст подзащитной в СИЗО, а потом переслал фото заявления Сукиасян. Та, в свою очередь, отправила его Покровской. В заявлении о вымогательстве не сообщалось, Чунарева жаловалась на волокиту следователей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

31 марта в прокуратуре РТ состоялось заслушивание по тому самому делу, вследствие чего у заинтересованных лиц появилась информация — к Чунаревой применяют еще три дела о наркосбыте по задержанным ранее фигурантам. В СК и прокуратуре уверены — их персональные данные смог получить Купов и поделился с Покровской, указав сделать так, чтобы свидетели-покупатели «дури» придерживались ранее данных показаний. Двоих обзванивала Сукиасян, еще одной звонила Покровская.

Поздеева, одна из тех покупателей, на допросе уточняла — Сукиасян писала ей в мессенджере и угрожала — не давать показаний против Чунаревой, что она и сделала. Второй покупатель, Фаткуллин, припомнил звонок незнакомой девушки, которая интересовалась — давал ли он показания, и предлагала помощь юриста — он отказался. Еще одна потребительница «дури» Фаттаховой подтверждала звонок от Покровской с просьбой — не давать показания о том, у кого та приобретала наркотики. Со слов Фаттаховой, когда она получала звонки из полиции, то говорила, что находится за пределами Казани. По версии обвинения, свидетели были «обработаны» нужным образом.

Что касается истории с вымогательством со стороны полицейских, то, по версии СК и прокуратуры, она была лишь прикрытием для истинных целей Купова. Ведь ни Сукиасян, ни Чунарева, ни Халилов слова о вымогательстве на допросах не подтвердили. Более того, бывший зампрокурора Вахитовского района Мустафин категорически отрицал, что Купов доводил до него такую информацию. С его слов, тот сообщал лишь о жалобе на следователей, интересовался судьбой изъятых по делу телефонов и «высказывал возмущение о незаконном удержании Сукиасян в отделе полиции».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В числе доказательств прозвучали показания прокурора района Олеси Соколовой, которая слышала телефонный разговор между подчиненным и Куповым и подметила странный интерес куратора расследований СК к делу МВД.

Также гособвинитель сослалась на данные из мобильных телефонов фигурантов. В частности, на сохранившееся в памяти мобильника Покровской сообщение подруге о том, что «у Риммы был один момент, надо было решить», но «я Алию сказала, и он этот вопрос закрыл». Также Хайрова процитировала скрин переписку Покровской с Куповым, где та просит помочь его в решении проблемы и сообщает, что готова отблагодарить, а затем отправляет данные следователя Идрисовой, в производстве которой на тот момент находится дело Чунаревой. В ответ Купов просит выяснить — возвращены ли изъятые телефоны.

По мнению силовиков, эти доказательства опровергают версию Купова о получении подарка от Покровской, о происхождении которого он ничего не знал. И никаких незаконных действий он не совершал.

Также обвинение опирается на подробные показания досудебщицы Сукиасян, которая указывала — отблагодарила телефончиком не только Купова, но и саму Покровскую: для него купила новый «айфон» 14-й модели, ей отдала гаджет того же производителя 10-й модели, который выменяла у своей матери.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сукиасян указывала — она просила Покровскую помочь и с переквалификацией обвинения Чунаревой по более мягкой статье, но та посчитала нужным разделить вопросы о возврате телефонов и переквалификации, и после решения первого предложила вариант со вторым: «Сначала предлагала, потом просила, потом уже и требовала передать 1,5 млн рублей для Купова». При этом сам Купов утверждает — с просьбами о содействии в переквалификации Покровская к нему не обращалась, и он никаких действий в этом направлении не предпринимал.

Отрицает бывший прокурор и свою причастность к жалобе Чунаревой на следователей, и заслушиванию ее дела в прокуратуре. Гособвинители считают, что в этом вопросе верить ему нельзя. Хотя бы потому, что «узкопрофильный термин «заслушивание» упоминают в своих показаниях и Сукиасян, и Чунарева, далекие от юриспруденции. Причем не просто упоминают — указывают на конкретную дату заслушивания, что уже говорит о наличии утечек по линии силовиков.

Примечательно, что заслушивание состоялось в пятницу 31 марта — последний рабочий день Купова перед отпуском и вылетом в Сочи. По мнению прокуратуры, информацию о результатах заслушивания обвиняемый получал дистанционно от начальника управления, который, впрочем, на допросе это отрицал.

Критически прокуроры предлагают оценивать показания подсудимой Покровской. По их мнению, за месяц со дня увольнения Купова до начала его преследования, у парочки влюбленных было время скорректировать позиции. При этом изначально гражданская супруга уверяла — сотовый телефон в подарок она купила сама за счет средств, полученных от отца. Позже заявила — это были деньги, которые Сукиасян передала ей от продажи машины Чунаревой. При этом дважды в ходе допросов прокололась с тем, кто же именно покупал мобильник: сначала спросила у Сукиасян — «знала ли Чунарева, что именно с ее денег вы покупаете мне телефон, чтобы прошла переквалификация?», потом задала схожий вопрос самой Чунаревой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Марина Хайрова считает — такими показаниями Покровская по эпизоду с мобильником «стремится облегчить свою участь, рассчитывая на переквалификацию обвинения с посредничества взятки на мошенничество, и добиться оправдания Купова, судьба которого ей не безразлична ввиду близких отношений». Что касается обвинения о покушении на хищение 1,5 млн рублей, то Покровская признает его, но лишь в объеме 1 млн рублей, то есть не особо крупный, а крупный размер, при этом указывает на добровольный отказ от продолжения преступления и предлагает прекратить преследование по нему.

По мнению силовиков, надежды обвиняемой не основаны на доказательствах дела, и вместо отказа от преступления «Покровская до последнего изыскивала способы совершить получить деньги путем мошенничества». В частности, после ссоры с Сукиасян, которая отказалась давать деньги, обвинила ее в предательстве Татьяны [Чунаревой], но позже сама звонила адвокату Татьяны и просила его передать, что люди определенную работу провели, и эта работа должна быть оплачена.

Доказаны, по версии обвинения, и два эпизода организации проституции. Есть данные рабочего чата салонов с расценками на оказание услуг эротического массажа, показания сотрудников — включая управляющую и «массажисток». При этом Покровская и Мясников утверждали — несовершеннолетних в бизнес не вовлекали. Но целый ряд свидетелей сообщали — до начала апреля 2023 года интим-услуги в заведениях Покровской-Мясникова оказывала и некая Иванова (фамилия изменена), которой, по данным силовиков, 18 исполнилось лишь в октябре того года.

Адвокаты о расстройствах главного свидетеля и отсутствии доказательств

Выступления защиты по делу были значительно короче прокурорской речи, которую адвокат главного фигуранта назвала «повествовательным рассказом, призвав не забывать, что нужно следовать законам логики.

«Ни одним из исследованных доказательств гособвинению не удалось доказать виновность Купова», — заявила Альбина Милина. По ее мнению, абсурдное обвинение в адрес ее клиента строится на показаниях ныне осужденной Римм Сукиасян, которая ради смягчения своего наказания «просто оговорила человека». Адвокат подчеркнула — на судебный допрос свидетель прибыла в наручниках из СИЗО, но почему-то с напечатанным текстом своих показаний и подчеркнутыми особо важными фрагментами. Неужто у арестантки был доступ к компьютеру и принтеру прямо в камере, а если нет — то сама ли она печатала этот текст?

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Далее Милина сообщила — показания в ходе предварительного следствия Сукиасян давала в период прохождения лечения в реабилитационном центре, и в данный момент стоит на учете как наркозависимая. По мнению защиты, показания такой свидетельницы нужно исключить из числа доказательств, тем более что Купова она никогда не видела, и о его существовании знала лишь от Покровской. Причем после ссоры с последней якобы пообещала испортить той жизнь.

— Считаю, мой подзащитный стал просто жертвой женских интриг. Обвинение основано на вырванных из контекста переписках, которые прокурор толковала по своему, с учетом обвинительного уклона, — продолжила адвокат бывшего начальника отдела прокуратуры РТ, повторившись, что не находит в уголовном деле ни одного доказательства даже причастности Алия Купова к преступлениям.

Защитник поделилась своей оценкой свидетельских показаний: зампрокурора Мустафин сообщил — требований не осматривать телефоны и вернуть их без осмотра Купов не высказывал, начальник отдела следствия ОП «Вишневский» Шайхутдинов сказал — вообще не знает, кто звонил с аппарата прокуратуры республики, общался только с Мустафиным, следователь Идрисова призналась, что хотела вернуть телефоны по просьбе сотрудника наркополиции — за сотрудничество с операми, но после совета руководства решила сделать это после осмотра их содержимого. Вот только осмотр паролей, даже после выдачи Сукиасян, ни к чему не привел — интересующей информации в телефонах не нашлось.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«В этой связи вопрос — в чем неправомерность действий Купова, который осуществлял надзор за следствием и получил информацию о вымогательстве взятки с Чунаревой? В том, что выполнил должностные инструкции и предотвратил преступление?! Обвинение лишь подтверждает законность его действий», — рассуждала адвокат. Она напомнила — свидетели сообщали, что в заслушиваниях по делу Чунаревой ее подзащитный не участвовал, интереса к переквалификации преступлений сбытчицы не проявлял, а вот у Орехова интересовался — подтвердилась ли информация о вымогательстве взятки полицейскими.

Адвокат Милина считает правдой слова Покровской о том, что та обещала содействие по делу Чунаревой через друга-прокурора, вот только Купову об этом не сообщала, телефон на день рождения дарила будто бы от себя, и о ее планах тот не мог знать. Также защитник напомнила — на иждивении Алия Купова находятся трое несовершеннолетних детей, и все эти годы он стоял на страже закона, пресекая в числе прочих преступления в сфере терроризма и экстремизма, неоднократно поощрялся, в том числе государственными наградами.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Прошу суд проявить объективность, не допустив судебной ошибки. Допуская, что любое лицо может быть подвергнуто оговору... Прошу оправдать Купова по всем инкриминируемым ему эпизодам», — завершила свою речь Альбина Милина.

Адвокат Константин Габелев также просил суд об оправдании своей клиентки Евгении Покровской по нескольким эпизодам. Первый из них — организация проституции в салоне на Чистопольской. По данным защиты, обвинение не представило доказательств, что по указанному адресу вообще оказывались подобные услуги. Второй эпизод касается обвинения о незаконном вмешательстве в ход следствия. «Совет Фаттаховой не являться к следователю в состоянии наркотического опьянения не свидетельствует о наличии состава преступления, тот факт, что Фаттахова скрывалась от следствия, не свидетельствует о виновности моей подзащитной», — считает Габелев, подчеркивая, что и срок давности по этому обвинению уже истек.

Также защита считает недоказанным посредничество взятке, полагая, что оно строится на показаниях одной Сукиасян. «При начале ее допроса 8 августа 2023 года есть справка от 7 августа, что она еще находится на лечении в клинике», — подчеркнул адвокат, далее озвучив ряд медицинских диагнозов, свидетельствующих о некотором душевном расстройстве вследствие приема наркопрепаратов. По мнению адвоката, доверять такому свидетелю нельзя.

Габелев предложил включить историю с телефоном в единый эпизод покушения на хищение 1 млн рублей, добавив, что доводить преступление до конца его клиентка не стала. Нынешнее деление обвинения на посредничество взятке и покушение на мошенничество он назвал искусственным, напомнив, слова все той же Сукиасян — она обращалась к Покровской с просьбой решить вопросы и о возврате телефонов, и о переквалификации действий Чунаревой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Обвинения являются явно завышенными и неподтвержденными достаточными доказательствами», подчеркнул защитник. По эпизодам организации борделей Покровская вину признала частично, утверждала — интим в салонах был, но во время ее работы никакой несовершеннолетней работницы не было, напомнил показания клиентки Константин Габелев. И предложил переквалифицировать обвинение с части 2 на часть 1 статьи 241 УК РФ. А еще попенял — на излишнюю суровость прокурорского запроса о наказании, особенно с учетом частичного признания вины.

Речь адвоката Алексея Спиридонова в защиту Мясникова журналистам послушать не дали. По данным «Реального времени», одним из ключевых элементов защиты стали показания самой несовершеннолетней потерпевшей, которая в суде не стала подтверждать, что вообще занималась таким подпольным заработком как проституция.

Как суд оценит доказательства обвинения и защиты и насколько разлучит бывшего прокурора с семьей и гражданской супругой, станет известно не раньше 1 декабря. Эту дату озвучил судья Алмаз Мухаметшин перед удалением в совещательную комнату.