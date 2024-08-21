В Казани досудебщицу из дела прокурора Купова посадили на 5 лет

Фото: Динар Фатыхов

Как стало известно «Реальному времени», в Казани вынесли приговор по делу Риммы Сукиасян — за хранение наркотиков, их сбыт и покушение на сбыт, а также препятствие расследованию уголовного дела. С учетом заключенного досудебного соглашения по делу экс-прокурора Алия Купова и особого порядка, Вахитовский суд Казани приговорил Сукиасян к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.



В прениях гособвинитель Татьяна Маслова из прокуратуры Вахитовского района запрашивала для подсудимой 6 лет лишения свободы.

Сукиасян признана виновной в преступлении против правосудия и серии из шести эпизодов в сфере незаконного оборота наркотиков.

Евгения Покровская и Алий Купов в суде. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, после показаний Сукиасян в Казани был арестован и уволен начальник отдела по надзору за следствием в органах СК уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Алий Купов. Дама сообщила: в мае 2023 года передала ему взятку в виде мобильного телефона iPhone 14 pro MAX за 109 тысяч рублей за помощь с возвратом двух других телефонов, в памяти которых имелись доказательства ее причастности к дистанционному сбыту мефедрона. Трубки в феврале 2023-го изъяли полицейские после задержания Сукиасян и ее подруги Чунаревой у места одной из «закладок». У Чунаревой при досмотре изъяли 13 граммов наркотика, мобильники Сукиасян приобщили в качестве вещдоков, правда, получить доступ к их памяти не смогли.

Посредницей в передачи взятки прокурору, по версии силовиков, выступила его гражданская супруга Евгения Покровская, ныне обвиняемая еще и в организации подпольных заведений по занятию проституцией. По версии обвинения, по ее просьбе и из корысти Купов пошел на превышение полномочий и прямой обман нижестоящего зампрокурора Вахитовского района Марата Мустафина и своего шефа — теперь уже бывшего начальника управления прокуратуры РТ по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Игоря Орехова. Одному рассказал о якобы написанной на следователей жалобе от Сукиасян с требованием вернуть якобы незаконно изъятые телефоны, второму сообщил о вымогательстве полицейскими взятки у Чунаревой.

Купов неоднократно требовал, чтобы Мустафин добился от следователей ОП «Вишневский» возврата гаджетов свидетелю Сукиасян, и в марте 2023-го телефоны ей вернули, не став проводить по ним компьютерно-техническую экспертизу. А результатом обмана Орехова стало заслушивание дела Чунаревой в прокуратуре РТ, по результатам которого Купов узнал, что Чунарева и Сукиасян могут быть привлечены еще по трем эпизодам сбыта, если ранее задержанные покупатели наркотиков дадут против них показания. Ныне обвиняемый экс-прокурор также смог выяснить данные этих свидетелей и передал Сукиасян через Покровскую, что нужно делать, чтобы развалить эти дела.

Букет этих действий прокурора позднее оценили, как создание помех следствию, превышение полномочий и получение взятки. Сукиасян же начала признавать вину и каяться после того, как ее в июне 2023-го задержали с более крупной партией — 99,89 грамма мефедрона. В рамках следствия задержанная дала показания и против других фигурантов дела. От уголовной ответственности за дачу взятки даму освободили, а по остальным преступлениям отдали под суд.

Суд над Куповым, Покровской и бизнес-партнером последней Артемом Мясниковым начался позже. После оглашения обвинения в процессе вину частично признал лишь Мясников — по своему эпизоду с организацией борделя. Сегодня по этому делу может начаться допрос свидетелей.

Почему в деле прокурора Сукиасян получила еще и статус потерпевшей — в материале «Реального времени».