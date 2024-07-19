Лавстори с уголовными последствиями: казанский прокурор «режиссировал» развал уголовных дел?

По версии СК, из корысти и любви Алий Купов обманывал руководство прокуратуры РТ и создавал помехи преследованию наркосбытчиц

Фото: Ирина Плотникова

Сочинил историю о вымогательстве взятки следователями отдела полиции для своего шефа Игоря Орехова, потребовал от нижестоящего прокурора принять меры к возврату вещественных доказательств наркопреступлений и получил на 39-й день рождения взятку в ресторане «Бурбон» от посредницы, с которой состоял в любовных отношениях. Такие детали озвучили накануне в суде Казани бывшие коллеги арестованного экс-начальника отдела прокуратуры Татарстана Алия Купова. До оглашения обвинения о его «помощи» предполагаемым организаторам секс-услуг процесс пока не дошел, передает журналист «Реального времени».

Покровскую предупредили об удалении из зала



Как и на прошлом заседании Вахитовского райсуда встреча обвиняемых арестантов Алия Купова и Евгении Покровской вновь напоминала свидание. Они держались за руки, шептались и совершенно не обращали внимание на многочисленные камеры журналистов. Попытку парочки продолжить интимные переговоры и после начала процесса пресек судья Алмаз Мухаметшин: «Покровская, делаю вам первое замечание, еще одно — удалю из зала».

Третий подсудимый, Артем Мясников, желания пообщаться с арестованными подельниками не проявлял.

Все фигуранты представились суду временно безработными. При этом мать двоих несовершеннолетних детей Покровская и отец троих детей, состоящий в законном браке, Купов в качестве места жительства назвали один и тот же казанский адрес.

Кроме Купова подсудимая Евгения Покровская общалась в суде лишь с адвокатом Константином Габелевым. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

После чего адвокат Константин Габелев в защиту Покровской заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, сославшись на то, что в букете предъявленных обвинений есть и преступления против половой неприкосновенности. Напомним, возлюбленную прокурора и Мясникова обвиняют в организации занятий проституцией, в том числе с привлечением в эту сферу теневых услуг несовершеннолетних «работниц».

Все подсудимые и коллеги Габелева выступили за удаление СМИ из зала. «Не возражаем. Считаем имеются основания для проведения в закрытом режиме», — выступила прокурор Марина Хайрова, озвучив согласованную с коллегой Алексеем Крутиковым позицию обвинения.

Судья же указал, что статус несовершеннолетней в этом деле имеет одна из свидетелей, участие которой, в отличие от подсудимых и потерпевших, будет ограниченным. В ходатайстве было отказано.

По делу экс-прокурора обвинение поддерживают двое подчиненных Альберта Суяргулова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Оглашение объемного обвинения по многогранному делу началось с эпизодов главного фигуранта Алия Купова. Из четырех эпизодов успели озвучить два — получение взятки и превышение должностных полномочий, но по факту затронули обстоятельства и третьего — о незаконном вмешательстве в деятельность органов следствия и прокуратуры, коснувшись в этой части и действий обвиняемой в посредничестве взятке Покровской, и действий участницы группы наркосбытчиков Римм Сукиасян (именно Римм, а не Римма), которая заключила по делу Купова досудебное соглашение с силовиками и предстала перед Вахитовским судом еще в марте. До приговора ее дело пока не дошло.

Версия СК: «Использовал авторитет для влияния на зампрокурора района»

Местами предполагаемых преступлений своего экс-коллеги силовики считают здание прокуратуры Татарстана, казанский ресторан на Кремлевской, квартира ныне арестованной парочки и территорию близ улицы Амирхана Еники.

Именно на этой улице 17 февраля 2023 года наркополицейские проводили оперативные мероприятия и остановили двух дам — Сукиасян и Чунареву, у которой обнаружили 14 свертков с мефедроном общим весом более 13 г. У Сукиасян наркотиков при себе не было, но опера изъяли у нее два айфона 11-й и 13-й моделей, полагая, что в их памяти может храниться фото с места уже сделанных «закладок» для передачи онлайн-покупателям дури.

На тот момент сотрудники наркополиции уже успели отловить в указанном районе троих таких покупателей — по всем фактам были возбуждены дела в отношении неустановленных наркосбытчиков. И на причастность к этим преступлениям проверяли и арестованную за покушение на наркосбыт Чунареву, и ее подругу — на тот момент лишь свидетеля.

По версии обвинения, любовные отношения сыграли свою роль в преступлении. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии обвинения, Сукиасян кинулась домой к знакомой — Покровской, зная, что та находится «в близких отношениях с начальником отдела прокуратуры РТ по надзору за процессуальной деятельностью сотрудников СК». На тот момент Алий Купов занимал эту должность почти 2 года, а его мать уже 5 лет возглавляла прокуратуру Нижнекамска. Гостья просила знакомую, чтобы Купов помог с возвратом изъятых мобильных телефонов и в переквалификации действий Чунаревой на незаконное хранение наркотических средств, и «выразила готовность передать за это вознаграждение».

«На просьбу Сукиасян Покровская ответила согласием, — сообщила суду прокурор Хайрова, отметив, что последняя не позднее 6 марта передала просьбу Купову, а тот, «будучи в любовных отношениях с Покровской, из корыстной и иной личной заинтересованности, выраженной в поддержании близких отношений с этой дамой, сообщил — готов посодействовать в истории с телефонами», а позже — обсудить и вопрос с переквалификацией обвинения.

От Сукиасян пришла информация — делом занимается следователь Идрисова казанского отдела полиции «Вишневский», Покровская передала ее Купову, а дальше, как полагает сторона обвинения, VIP-прокурор использовал свой авторитет для влияния на заместителя прокурора Вахитовского района Марата Мустафина, который осуществлял надзор за работой следственных подразделений в районе, включая следствие в ОП «Вишневский».

Незаконным указанием о выдаче телефонов Сукиасян следователи полиции сопротивлялись 2 недели. realnoevremya.ru

По версии обвинения, 6 марта 2023 года после окончания рабочего дня Купов сообщил Мустафину ложные сведения о якобы поступившей в прокуратуру РТ жалобе на незаконное удержание мобильников гражданки Сукиасян, введя его тем самым в заблуждение относительно причин своего вмешательства. И как вышестоящий прокурор дал указание: выяснить обстоятельства невозврата телефонов.

В тот же вечер Мустафин связался с руководителем следствия ОП «Вишневский» Шайхутдиновым. Тот, уточнив детали, доложил — телефоны «удерживаются» как изъятые в ходе оперативных мероприятий, по делу о покушении на наркосбыт Чунаревой и проверки на причастность других лиц. При этом Шайхутдинов признался — изучить содержимое запароленных мобильников пока не удалось, а компьютерная экспертиза пока не назначена.

Информацию довели до Купова, но тот на протяжении двух последующих недель продолжил давать Мустафину незаконные указания — обеспечить возврат айфонов, полагают гособвинители. Мустафин, подчиняясь начальству, неоднократно передавал требование начальнику следствия ОП, а тот — следователю Идрисовой.

Часть незаконных действий обвиняемый совершал прямо в здании прокуратуры РТ, полагают его бывшие коллеги. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Несмотря на продолжающиеся следственные действия, 20 марта 2023 года оба мобильника вернули Сукиасян, и та тут же удалила с устройств все имеющиеся данные, осуществив сброс до заводских настроек. Таким образом, даже в случае проведения экспертизы, компромат против хозяйки гаджетов обнаружить бы не удалось.

Как обманутый Орехов организовал заслушивание по наркоделу

За свои услуги и Покровская, и Купов получили от благодарной Римм Сукиасян по телефону, полагают в прокуратуре Татарстана. При этом предполагаемой посреднице та передала телефон от фирмы Apple 11-й модели, который забрала у своей матери, а вот для прокурора не позднее 13 мая приобрела новенький iPhone 14 pro MAX за 109 тысяч рублей. И отдала его своей знакомой.

Торжественное вручение этой взятки состоялось 15 мая вечером в ресторане «Бурбон» — в тот день Алий Купов отмечал свой 39-й день рождения. На этом оглашение эпизода по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) завершилось. Де-факто в нем прозвучала и фабула обвинения в посредничестве в отношении Покровской, и часть эпизода о незаконном вмешательстве в действия следствия и прокуратуры.

Фабула второго эпизода о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) повторяет историю со взяткой лишь отчасти. Ключевой момент — как начальник отдела по надзору за деятельностью следователей СК Купов просто не имел права и полномочий для вмешательства в расследование следователей МВД.

По версии следствия, Купов инициировал подачу обвиняемой по наркоделу жалобы в прокуратуру Татарстана. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии обвинения, в период с 6 по 28 марта 2023 года Купов сообщил Покровской, что готов посодействовать и в переквалификации обвинения Чунаревой. Напомним, найденные у нее 14 свертков с мефедроном в полиции сочли доказательством покушения на их сбыт, тогда как сама фигурантка пыталась убедить, что лишь хранила наркотики без цели сбыта.



«Не позднее 28 марта Купов, в продолжение преступного умысла, решил искусственно создать условия для организации заслушивания данного дела у начальника управления прокуратуры РТ по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Игоря Орехова. С этой целью Купов сообщил Орехову ложные сведения о вымогательстве сотрудниками следствия ОП «Вишневский» взятки у Чунаревой», — продолжила оглашение версии обвинения Марина Хайрова.

Параллельно с этим, как полагают силовики, ныне обвиняемый довел до Покровской информацию — от Чунаревой нужна жалоба в прокуратуру на действия следователей, Покровская передала информацию адвокату Чунаревой, а тот 28 марта в казанском СИЗО-2 забрал нужную жалобу у своей клиентки и в тот же день передал ее в прокуратуру республики.

Обманутому Куповым начальнику управления прокуратуры в итоге пришлось покинуть этот пост. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

30 марта о жалобе узнал Орехов, который, «будучи введен в заблуждение Куповым информацией о вымогательстве взятки у Чунаревой», на следующий же день собрал подчиненных и начальника следствия ОП «Вишневский» для заслушивания по данному наркоделу. В результате до Орехова довели информацию еще о трех уголовных делах по фактам дистанционного сбыта наркотиков трем покупателям — Фаттаховой, Поздеевой и Фаткуллину, на причастность к которым проверяли Чунареву и иных лиц.



В период до 10 мая, если верить обвинению, Купову удалось выяснить у обманутого шефа детали заслушивания, включая информацию о тех самых делах о сбыте в отношении пока неустановленных лиц, полагает сторона обвинения. Более того, неустановленным способом, сотрудник прокуратуры получил контакты тех самых покупателей наркотиков, передал их Покровской и сообщил — «для гарантированной переквалификации дела Чунаревой на хранение необходимо склонить тройку покупателей к отказу от дачи показаний о приобретении наркотиков именно у этой фигурантки».



Покровская не только довела информацию и контакты до Сукиасян, но и сама поучаствовала в обработке своей знакомой Фаттаховой. «Путем уговоров склонила ее не являться на допросы к следователю и не давать показания о приобретении наркотиков у Чунаревой, — прозвучало из уст гособвинителя. — «Сукиасян в свою очередь связалась с Поздеевой и склонила ее в случае вызова к следователю ОП не давать показания, что наркотики она покупала у Чунаревой и Сукиасян. К таким же показаниям она склоняла и Фаткуллина».

Частично вину признает лишь Артем Мясников. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В результате обработки Поздеева 10 мая 2023-го на допросе дала показания лишь против Чунаревой, а Фаттахова скрывалась от явки на допрос к следователю. Ну а сама Сукиасян, очевидно поверив в безнаказанность, совершила новое наркопреступление — 27 июня ее задержали при покушении на наркосбыт почти 100 граммов мефедрона. По данным источников «Реального времени», именно после этого она начала сотрудничать со следствием, признала другие наркоэпизоды и повинилась в даче взятки прокурору.

Если бы не совместные действия-противодействия со стороны Купова, Покровской и Сукиасян, последнюю привлекли бы к ответственности на несколько месяцев раньше. По версии СК и прокуратуры, содеянное прокурором привело к подрыву авторитета органов власти и доверия граждан к государству.

Еще одним итогом действий Купова стало отстранение от должности с последующей отставкой начальника прокурорского управления Орехова...

Напомним, вину ни по одному из эпизодов Купов и Покровская не признают. Мясников, которому инкриминируют один эпизод с организацией интим-услуг со стороны несовершеннолетней, признает претензии силовиков лишь частично.

Процесс продолжится 26 июля.