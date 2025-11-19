Новый закон о локализации такси вынудил владельцев продавать свои автопарки?
Это отрицательно скажется на прибыльности такого вида бизнеса, уверен эксперт
«В некоторых автопарках доля автомобилей, [не подпадающих под закон о локализации], может достигать 90%», — рассказал представитель Общественного совета по развитию такси в Удмуртии Денис Поддубский. Сейчас рынок такси замер в ожидании нового закона, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Однако некоторые бизнесмены уже сейчас стараются избавляться от своих таксопарков. Варианты есть в разных регионах. Корреспонденты «Реального времени» изучили объявления о продаже таксопарков на популярной онлайн-платформе и, представившись покупателями, связались с продавцами. Везде причина продажи одна — переход в другую сферу. Однако один из продавцов якобы даже не слышал о новых поправках, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае. Подробнее — в материале издания.
В Татарстане еще не торопятся избавляться от бизнеса
Несколько такспопарков продают в ПФО, один — в Новосибирске, остальные — в Москве. За одну машину — Lada Granta — в Саратовской области просят 598 тыс. рублей. А вот самый дорогой столичный таксопарк обойдется в 34 млн.
В Татарстане объявлений нет. Ранее в апреле в республике выставляли на продажу два таксопарка из Kia Rio суммарно за 110 млн рублей. По словам казанского источника, сейчас он не «видел, чтобы кто-то шевелился».
Несмотря на будущие поправки, таксопарки продают отечественные Lada Granta. Объясняли это тем, что даже при полной загрузке всего остального автопарка «парочка Granta всегда свободна».
Возвращаясь к объявлениям — из ближайших к Татарстану есть два: в Самаре за 11 млн рублей и в Саратове — 598 тыс. за одно авто. В первом объявлении предлагают купить готовый бизнес с трехлетней историей. Из машин — JАС J7, Renault Lоgan, Chеry Тiggо 7 Рro Hybrid, Hyundai Sоlаris, Сhеvrolеt Klаn и Наvаl Jоliоn.
— У них приличная есть «дебиторка», которую, соответственно, можно взыскать. То есть предприятию должны, — пояснили журналисту «Реального времени» при звонке по объявлению. — «Дебиторка» у них почти 12,7 млн рублей. Но при этом есть лизинг.
Дополнительные расходы: 300 тысяч на ремонт и 149 тысяч по кредитам. При выручке в 1,1 млн рублей ежемесячный лизинговый платеж составляет 934,5 тысячи, а общий долг по лизингу к 2027 году — 18,4 млн рублей.
«Это приведет к росту стоимости услуг такси»
На звонок по саратовскому автопарку «Реальному времени» не ответили. В описании указано, что 598 тысяч рублей — за одно авто с водителем. Покупателю предлагается стать получателем пассивного дохода: «После покупки Вам поступает сразу ежедневный доход... C одного водителя поступает стабильно 1 700 рублей шесть дней в неделю. За неделю — 10 200 рублей, месяц — 44 200 рублей. Аренду можно легко поднять до 1 800 рублей при том же графике оплаты».
Мы обратились к представителю Общественного совета по развитию такси в Удмуртии Денису Поддубскому за разъяснениями, связана ли продажа таксопарков с последующими изменениями законодательства.
Продавец уверяет, что «также будет выгодно» держать автопарк
Самый дорогой таксопарк на продажу — московский: 34 млн рублей за 33 автомобиля (28 собственных и пять в лизинге), с обещанием чистой прибыли в 1,2 млн рублей и без долгов. Звучит неплохо, если не учитывать, что автомобили, по словам продавца, прослужат «минимум четыре года». Еще одно интересное предложение из Москвы — парк элитных авто за 24,5 млн рублей. Продавец уверяет, что Mercedes-Maybach 2014—2016 годов «в отличном состоянии» и работают «на максимальном тарифе», а продает их, потому что уходит в другую сферу.
— Многие автопарки уже приобрели в лизинг и зарегистрировали автомобили в системе «ФГИС Такси», не подпадающие под закон о локализации. В некоторых автопарках доля таких автомобилей может достигать 90%. После вступления закона о локализации в силу проблемы у автопарков с такими автомобилями возникнут тогда, когда они будут выкуплены у лизинговой компании, так как после выкупа автомобиля производится смена собственника. Автомобиль заново нужно будет регистрировать в системе «ФГИС Такси», что будет сделать невозможно, так как он не соответствует закону. Автопарки будут вынуждены массово продавать автомобили, комплектующие к ним и свою материально-техническую базу. Все это, конечно же, отрицательно скажется на прибыльности такого вида бизнеса, поэтому владельцы автопарков уже сейчас начинают искать выходы из сложившейся ситуации, — объяснил Поддубский.
При этом при обращении по объявлению о продаже автопарка в Электростали Московской области за 9 млн рублей владелец заверил, что бизнес он продает, потому что «надоело» и он хочет «заниматься кое-чем другим». Когда речь зашла о новом законе, то он стал отрицать, что его уже подписали:
— Бизнесом все так же будет выгодно заниматься, все то же самое. Закона такого нет. Будет происходить локализация, но на данный момент еще ничего не подписано и абсолютно ничего не известно. По последним данным, они сейчас рассматривают это пересмотреть до 2030—2031 года, оставить еще без изменений, потому что то, что они хотят придумать, это практически невозможно.
В его парке 16 машин, произведенных в 2015, 2018 и 2019 годах. Из них три Renault Logan, Hyundai Solaris и один Kia Rio. Однако даже если для старых машин лицензию при новом законе заново оформлять не нужно, ресурс машины все равно не бесконечен:
— Автопарки будут стараться максимально продлевать срок службы тех автомобилей, которые у них есть, на которые готова материально-техническая база, что, соответственно, приведет к старению «автомобиля такси» и снижению качества предоставляемых услуг. Если автопарки будут ограничены определенными отечественными и локализованными брендами, то им придется всю свою материально-техническую базу полностью менять и перестраивать, — объяснил Поддубский.
