Новый закон о локализации такси вынудил владельцев продавать свои автопарки?

Это отрицательно скажется на прибыльности такого вида бизнеса, уверен эксперт

Фото: Динар Фатыхов

«В некоторых автопарках доля автомобилей, [не подпадающих под закон о локализации], может достигать 90%», — рассказал представитель Общественного совета по развитию такси в Удмуртии Денис Поддубский. Сейчас рынок такси замер в ожидании нового закона, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Однако некоторые бизнесмены уже сейчас стараются избавляться от своих таксопарков. Варианты есть в разных регионах. Корреспонденты «Реального времени» изучили объявления о продаже таксопарков на популярной онлайн-платформе и, представившись покупателями, связались с продавцами. Везде причина продажи одна — переход в другую сферу. Однако один из продавцов якобы даже не слышал о новых поправках, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае. Подробнее — в материале издания.

В Татарстане еще не торопятся избавляться от бизнеса

Несколько такспопарков продают в ПФО, один — в Новосибирске, остальные — в Москве. За одну машину — Lada Granta — в Саратовской области просят 598 тыс. рублей. А вот самый дорогой столичный таксопарк обойдется в 34 млн.

В Татарстане объявлений нет. Ранее в апреле в республике выставляли на продажу два таксопарка из Kia Rio суммарно за 110 млн рублей. По словам казанского источника, сейчас он не «видел, чтобы кто-то шевелился».

Несмотря на будущие поправки, таксопарки продают отечественные Lada Granta. Объясняли это тем, что даже при полной загрузке всего остального автопарка «парочка Granta всегда свободна».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Возвращаясь к объявлениям — из ближайших к Татарстану есть два: в Самаре за 11 млн рублей и в Саратове — 598 тыс. за одно авто. В первом объявлении предлагают купить готовый бизнес с трехлетней историей. Из машин — JАС J7, Renault Lоgan, Chеry Тiggо 7 Рro Hybrid, Hyundai Sоlаris, Сhеvrolеt Klаn и Наvаl Jоliоn.

— У них приличная есть «дебиторка», которую, соответственно, можно взыскать. То есть предприятию должны, — пояснили журналисту «Реального времени» при звонке по объявлению. — «Дебиторка» у них почти 12,7 млн рублей. Но при этом есть лизинг.

Дополнительные расходы: 300 тысяч на ремонт и 149 тысяч по кредитам. При выручке в 1,1 млн рублей ежемесячный лизинговый платеж составляет 934,5 тысячи, а общий долг по лизингу к 2027 году — 18,4 млн рублей.

«Это приведет к росту стоимости услуг такси»

На звонок по саратовскому автопарку «Реальному времени» не ответили. В описании указано, что 598 тысяч рублей — за одно авто с водителем. Покупателю предлагается стать получателем пассивного дохода: «После покупки Вам поступает сразу ежедневный доход... C одного водителя поступает стабильно 1 700 рублей шесть дней в неделю. За неделю — 10 200 рублей, месяц — 44 200 рублей. Аренду можно легко поднять до 1 800 рублей при том же графике оплаты».

Мы обратились к представителю Общественного совета по развитию такси в Удмуртии Денису Поддубскому за разъяснениями, связана ли продажа таксопарков с последующими изменениями законодательства.

— Закон о локализации автомобилей для услуг такси, а также новые правила расчета, касающиеся утилизационного сбора на автомобили, — все это в среднесрочной перспективе будет иметь определенные последствия для рынка такси. В первую очередь это приведет к удорожанию аренды автомобилей и, как следствие, росту стоимости услуг такси. Автопарк — это не только набор автомобилей, предоставляемых в аренду, но и огромная материально-техническая база (запчасти, расходные материалы, программное обеспечение), закупаемая под используемые модели, — рассказал Поддубский в разговоре с «Реальным временем».

Продавец уверяет, что «также будет выгодно» держать автопарк

Самый дорогой таксопарк на продажу — московский: 34 млн рублей за 33 автомобиля (28 собственных и пять в лизинге), с обещанием чистой прибыли в 1,2 млн рублей и без долгов. Звучит неплохо, если не учитывать, что автомобили, по словам продавца, прослужат «минимум четыре года». Еще одно интересное предложение из Москвы — парк элитных авто за 24,5 млн рублей. Продавец уверяет, что Mercedes-Maybach 2014—2016 годов «в отличном состоянии» и работают «на максимальном тарифе», а продает их, потому что уходит в другую сферу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Многие автопарки уже приобрели в лизинг и зарегистрировали автомобили в системе «ФГИС Такси», не подпадающие под закон о локализации. В некоторых автопарках доля таких автомобилей может достигать 90%. После вступления закона о локализации в силу проблемы у автопарков с такими автомобилями возникнут тогда, когда они будут выкуплены у лизинговой компании, так как после выкупа автомобиля производится смена собственника. Автомобиль заново нужно будет регистрировать в системе «ФГИС Такси», что будет сделать невозможно, так как он не соответствует закону. Автопарки будут вынуждены массово продавать автомобили, комплектующие к ним и свою материально-техническую базу. Все это, конечно же, отрицательно скажется на прибыльности такого вида бизнеса, поэтому владельцы автопарков уже сейчас начинают искать выходы из сложившейся ситуации, — объяснил Поддубский.

При этом при обращении по объявлению о продаже автопарка в Электростали Московской области за 9 млн рублей владелец заверил, что бизнес он продает, потому что «надоело» и он хочет «заниматься кое-чем другим». Когда речь зашла о новом законе, то он стал отрицать, что его уже подписали:

— Бизнесом все так же будет выгодно заниматься, все то же самое. Закона такого нет. Будет происходить локализация, но на данный момент еще ничего не подписано и абсолютно ничего не известно. По последним данным, они сейчас рассматривают это пересмотреть до 2030—2031 года, оставить еще без изменений, потому что то, что они хотят придумать, это практически невозможно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В его парке 16 машин, произведенных в 2015, 2018 и 2019 годах. Из них три Renault Logan, Hyundai Solaris и один Kia Rio. Однако даже если для старых машин лицензию при новом законе заново оформлять не нужно, ресурс машины все равно не бесконечен:

— Автопарки будут стараться максимально продлевать срок службы тех автомобилей, которые у них есть, на которые готова материально-техническая база, что, соответственно, приведет к старению «автомобиля такси» и снижению качества предоставляемых услуг. Если автопарки будут ограничены определенными отечественными и локализованными брендами, то им придется всю свою материально-техническую базу полностью менять и перестраивать, — объяснил Поддубский.