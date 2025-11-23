В Татарстане стоимость новых электромобилей снизилась почти на 30%

Средняя стоимость таких автомобилей составила 3 529 000 рублей

Фото: Максим Платонов

По данным сервиса «Авито Авто», в 2025 году в Татарстане зафиксировано существенное снижение цен на новые электромобили. Средняя стоимость таких автомобилей упала на 28,3% и составила 3 529 000 рублей.

Лидером продаж среди электромобилей стала модель Ora 03, которая заняла 16,7% рынка. На втором месте оказался «Амберавто А5» с долей 25%. В целом, марка Ora занимает 26,7% от всех объявлений об электромобилях в регионе.

Эксперты отмечают, что динамика цен зависит от нескольких факторов: изменения стоимости конкретных моделей и общей структуры рынка. Чем больше доступных версий определенной модели представлено на рынке, тем ниже средняя цена на электромобили в целом.

На рынке новых электромобилей в Татарстане лидируют два бренда — Ora и «Амберавто», которые пользуются наибольшим спросом у российских потребителей.

Дмитрий Зайцев