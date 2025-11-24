Правительство поддержит право частных таксистов использовать личные авто

Данный механизм будет действовать до 1 января 2033 года

Фото: Артем Дергунов

Правительство России выразило поддержку законопроекту, который позволит частным водителям такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие установленным требованиям по локализации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции и соавтор законопроекта Игорь Игошин. Его слова передает РИА «Новости».

— Да, это так, — подтвердил Игошин, отвечая на вопрос журналистов о поддержке проекта. Он также добавил, что «рассчитываем, что законопроект будет вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении в декабре».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поправки к закону о локализации такси были внесены депутатами на рассмотрение палаты парламента 30 октября. Согласно документу, водители, оформленные как физические лица, смогут получить право вносить в региональный реестр такси свои личные нелокализованные автомобили. Для таких транспортных средств предусмотрена ежегодная квота, составляющая 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси на начало года.

Законопроект предлагает, что такое право будет предоставлено физическим лицам при условии, что транспортное средство принадлежит им на праве собственности в течение как минимум шести месяцев. Механизм расчета квоты будет основываться на числе водителей в регионе за предшествующий год, а проводить оценку будет Министерство транспорта. Предполагается, что этот механизм будет действовать до 1 января 2033 года.



Рената Валеева