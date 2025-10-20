Какими будут новые правила расчета утильсбора на автомобили
Минпромторг анонсировал вступление в силу этих изменений в ноябре, но дал отсрочку на месяц
Около 26% россиян ездят на отечественных автомобилях, и со временем это число будет расти, надеются в правительстве страны. Новая формула утильсбора существенно ограничит возможности приобрести не просто премиальные, но и другие виды иномарок. «Реальное время» выяснило, как будут работать новые правила расчета утилизационного сбора, что ждет авторынок к 2030 году и почему Toyota RAV4 за 6 млн рублей — новая норма. Подробнее — в нашем материале.
Сколько государство заработает на «утиле»?
Еще в сентябре Минпромторг анонсировал новые правила расчета утильсбора, но затем первый вице-премьер РФ Денис Мантуров предложил перенести их введение с 1 ноября на 1 декабря 2025 года. Если сейчас размер сбора зависит от объема двигателя и возраста машины, то по новым правилам базовая ставка будет определяться типом и объемом двигателя, а на нее будет накладываться повышающий коэффициент в зависимости от мощности.
Утильсбор — это плата за будущую переработку вашего автомобиля, когда он станет непригодным к использованию.
Льготу применят только к машинам, которые «частники» ввозят для себя, если:
- мощность электромоторов последовательного гибрида или электромобиля — не выше 80 л.с.;
- объем ДВС — до 3 л, мощность — не выше 160 л.с.
За период с 2012 по 2024 год бюджет собрал от 4 до 5 трлн рублей утилизационного сбора, из которых почти 1,76 трлн рублей пришлись на последние два года (2023—2024).
Главный вопрос — на что тратят деньги с утильсбора? Еще в 2024 году этим интересовались автодилеры. Минпромторг тогда ответил, что их используют для разных целей: развития экономики, поддержки промышленности, а также для нацпроектов в сфере технологий и транспорта.
По данным Счетной палаты и других открытых источников, поступления в бюджет от утилизационного сбора составили:
- 2017 год — 210,4 млрд рублей;
- 2018 год — 264,9 млрд;
- 2019 год — 317,97 млрд;
- 2020 год — 363,7 млрд;
- 2021 год — около 514 млрд;
- 2022 год — 530 млрд (прогноз);
- 2023 год — 659 млрд;
- 2024 год — более 1,1 трлн.
Согласно проекту бюджета РФ, предполагается рост доходов от утилизационного сбора в ближайшие три года: с сохранением поступления на уровне 1,1 трлн рублей в 2025 году и удвоением этой суммы к 2028 году до 2,3 трлн. Это произойдет благодаря запланированной индексации сбора, в результате чего, например, коммерческий платеж за автомобиль с 2,5-литровым двигателем вырастет с 845 тыс. рублей в 2024-м почти до 5 млн в 2030 году.
«Нужно дальше зажимать»
Даже при введении новых правил ежегодное повышение утилизационного сбора с 1 января сохранится до 2030 года. Для сравнения — расчет новых ставок утилизационного сбора на период с 1 ноября по 31 декабря 2025 года и на 2030 год для среднелитражных авто.
Машины с объемом двигателя от 2 до 3 тыс. см3:
|Диапазоны мощностей
|2025
до трех лет | свыше трех лет
|2030
до трех лет | свыше трех лет
|до 160 л.с. (льготный)
|3 400 | 5 200
|3 400 | 5 200
|до 160 л.с.
|1 875 400 | 2 839 400
|3 295 000 | 4 988 600
|от 160 л.с. до 190 л.с.
|1 922 200 | 2 880 000
|3 377 400 | 5 060 000
|от 190 л.с. до 220 л.с.
|1 970 000 | 2 918 000
|3 461 200 | 5 126 600
|от 220 л.с. до 250 л.с.
|2 002 000 | 2 960 000
|3 517 400 | 5 200 400
|от 250 л.с. до 280 л.с.
|2 100 000 | 3 050 000
|3 689 600 | 5 358 600
|от 280 л.с. до 310 л.с.
|2 184 000 | 3 142 000
|3 837 200 | 5 520 200
|от 310 л.с. до 340 л.с.
|2 272 000 | 3 228 000
|3 991 800 | 5 671 400
|от 340 л.с. до 370 л.с.
|2 362 000 | 3 318 000
|4 149 800 | 5 829 400
|от 370 л.с. до 400 л.с.
|2 458 000 | 3 412 000
|4 318 600 | 5 994 600
|от 400 л.с. до 430 л.с.
|2 556 000 | 3 508 000
|4 490 600 | 6 163 200
|от 430 л.с. до 460 л.с.
|2 658 000 | 3 606 000
|4 669 800 | 6 335 400
|от 460 л.с. до 500 л.с.
|2 764 000 | 3 706 000
|4 856 200 | 6 511 200
|свыше 500 л.с.
|2 874 000 | 3 810 000
|5 049 400 | 6 693 800
По данным автопортала «Дром»
По словам экспертов, больше всего от повышения утильсбора на иномарки выигрывает АвтоВАЗ и АО «Кама» с электромобилем «Атом». Первый получает деньги обратно после продажи машин, что дает ему преимущество. Но когда сбор растет и машины дорожают, АвтоВАЗ тоже поднимает цены. В результате конечный потребитель не ощущает явной выгоды от поддержки отечественного производителя, а доступность автомобилей снижается.
Введение новых правил «утиля» также должно было стимулировать иностранных автопроизводителей к локализации производства в России, чтобы избежать уплаты сбора. Но после существенных повышений тарифов в нашу страну не пришел ни один зарубежный автоконцерн и не открыл здесь производство.
«Toyota RAV4 по цене 6 млн рублей — это же бред»
Ситуация особенно волнует тех автовладельцев, которые заказали автомобили за границей в августе — сентябре и оплатили их по старым ставкам утильсбора, рассчитывая получить машины до 1 ноября. Однако из-за логистических задержек многие из этих иномарок поступят в Россию значительно позже, что может вынудить покупателей доплатить от 500 тыс. до 3 млн рублей. При этом отказаться от автомобиля будет невозможно, так как деньги уже уплачены, а контракт выполнен, предупредили в отрасли.
Насколько возрастет утильсбор у ряда популярных иномарок — рассмотрим в таблице:
Модель
|Мощность
Размер утильсбора, рубли
|Toyota RAV4
|2,5 л, 205 л.с.
|1,97 млн
|Kia Sorento
|2,2 л, 194 л.с.
|1,97 млн
|Volkswagen Tiguan
|2,0 л, 201 л.с.
|794 тыс.
|BMW X5
|3,0 л, 490 л.с.
|2,8 млн
|Toyota Highlander
|2,0 л, 248 л.с.
|842 тыс.
По данным «Авто.ру»
— Повышение в первую очередь затронет популярные и доступные модели авто — Toyota RAV4 или Geely Monjaro. Спрос, вероятно, сохранится, но доступность снизится. Toyota Highlander, которая продавались за 5,1 млн рублей, подорожает до 7,7 — это критично! — заметил один из предпринимателей, занятый в сфере перегона автомобилей из-за границы.
Собеседник издания уверен, что рынок после 1 декабря «практически остановится», хотя и не «вымрет» полностью:
— После 1 декабря продажи резко упадут. Сейчас, до введения новых правил, мы увидим увеличение поставок и продаж, но затем потребуется время, возможно, два-три месяца, чтобы потребители адаптировались к новым ценам. Нас душат со всех сторон. Целью, вероятно, является ограничение импорта автомобилей, чтобы стимулировать продажи отечественных марок, таких как Lada, или китайских, таких как Haval и Chery. Однако, на мой взгляд, эти автомобили не всегда соответствуют ожиданиям потребителей. Многие предпочитают импортные модели. Мы напрямую пострадаем от этих изменений. Нам нужно приобретать автомобили для перепродажи, и в новой ситуации сложно прогнозировать, как будет развиваться рынок. Например, Toyota RAV4 по цене 6 млн рублей — это же бред!
Как развивался авторынок с 2009 по 2024 год с введением утильсбора
Родоначальником современных расчетов стала программа по утилизации, введенная в 2010 году. Тогда это помогло России восстановиться после мирового кризиса 2008 года. Однако официально сбор вернулся в жизнь россиян уже в 2012 году, сначала затронув лишь импортеров, постепенно разрастаясь до физлиц.
2010—2011 годы. В России запустили программу утилизации старых авто старше 10 лет с предоставлением скидки в 50 тыс. рублей на покупку новых машин российской сборки. Программа оказалась очень популярной и своевременной после кризиса 2008 года — выдано 600 тыс. сертификатов. Владельцы платили 3 тыс. руб. за утилизацию.
2012 год. Ввели утилизационный сбор для импортеров, а отечественные производители освобождались от него, если брали на себя обязательства по утилизации. Базовая ставка — 20 тыс. рублей, а итоговая сумма зависела от типа, объема ДВС и возраста авто.
2014—2017 годы. Программу утилизации вновь запустили, но ее реализация оказалась уже менее эффективной. АвтоВАЗ быстро исчерпал лимит сертификатов. К программе присоединились многие крупные иностранные производители. Под давлением Евросоюза утилизационный сбор распространили и на российские автозаводы, но им начали выплачивать компенсации в виде промышленных субсидий. В 2016 году коэффициенты утилизационного сбора были проиндексированы в среднем на 65%.
2018 год. Утилизационный сбор был в очередной раз повышен, в среднем на 15%. Для авто с мощными двигателями рост достигал 90%.
1 января 2020 года. Произошло резкое увеличение базовых коэффициентов, в некоторых случаях более чем вдвое для легковых автомобилей. В результате к 2020 году утилизационный сбор для нового легкового автомобиля с двигателем объемом 2,5 литра составил около 126 тыс. рублей, а для подержанного — около 480 тыс. рублей. «Изначально утильсбор сильно задирали для того, чтобы «серые» дилеры не завозили все подряд к нам в страну и не зарабатывали кучу денег. В итоге оставили лазейку для физлиц, но все равно все туда пролезли», — поделился Асафьев.
1 октября 2024 года. Правительство провело масштабную индексацию утилизационного сбора, увеличив коэффициенты на 70—85% в зависимости от категории транспортного средства. Это стало самым значительным разовым повышением за всю историю действия сбора.
