Какими будут новые правила расчета утильсбора на автомобили

Минпромторг анонсировал вступление в силу этих изменений в ноябре, но дал отсрочку на месяц

Фото: Динар Фатыхов

Около 26% россиян ездят на отечественных автомобилях, и со временем это число будет расти, надеются в правительстве страны. Новая формула утильсбора существенно ограничит возможности приобрести не просто премиальные, но и другие виды иномарок. «Реальное время» выяснило, как будут работать новые правила расчета утилизационного сбора, что ждет авторынок к 2030 году и почему Toyota RAV4 за 6 млн рублей — новая норма. Подробнее — в нашем материале.

Сколько государство заработает на «утиле»?

Еще в сентябре Минпромторг анонсировал новые правила расчета утильсбора, но затем первый вице-премьер РФ Денис Мантуров предложил перенести их введение с 1 ноября на 1 декабря 2025 года. Если сейчас размер сбора зависит от объема двигателя и возраста машины, то по новым правилам базовая ставка будет определяться типом и объемом двигателя, а на нее будет накладываться повышающий коэффициент в зависимости от мощности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Утильсбор — это плата за будущую переработку вашего автомобиля, когда он станет непригодным к использованию.

Льготу применят только к машинам, которые «частники» ввозят для себя, если:

мощность электромоторов последовательного гибрида или электромобиля — не выше 80 л.с.; объем ДВС — до 3 л, мощность — не выше 160 л.с.

За период с 2012 по 2024 год бюджет собрал от 4 до 5 трлн рублей утилизационного сбора, из которых почти 1,76 трлн рублей пришлись на последние два года (2023—2024).

Главный вопрос — на что тратят деньги с утильсбора? Еще в 2024 году этим интересовались автодилеры. Минпромторг тогда ответил, что их используют для разных целей: развития экономики, поддержки промышленности, а также для нацпроектов в сфере технологий и транспорта.



Реальное время / realnoevremya.ru

По данным Счетной палаты и других открытых источников, поступления в бюджет от утилизационного сбора составили:

2017 год — 210,4 млрд рублей;

2018 год — 264,9 млрд;

2019 год — 317,97 млрд;

2020 год — 363,7 млрд;

2021 год — около 514 млрд;

2022 год — 530 млрд (прогноз);

2023 год — 659 млрд;

2024 год — более 1,1 трлн.

Согласно проекту бюджета РФ, предполагается рост доходов от утилизационного сбора в ближайшие три года: с сохранением поступления на уровне 1,1 трлн рублей в 2025 году и удвоением этой суммы к 2028 году до 2,3 трлн. Это произойдет благодаря запланированной индексации сбора, в результате чего, например, коммерческий платеж за автомобиль с 2,5-литровым двигателем вырастет с 845 тыс. рублей в 2024-м почти до 5 млн в 2030 году.

«Нужно дальше зажимать»

Даже при введении новых правил ежегодное повышение утилизационного сбора с 1 января сохранится до 2030 года. Для сравнения — расчет новых ставок утилизационного сбора на период с 1 ноября по 31 декабря 2025 года и на 2030 год для среднелитражных авто.

Машины с объемом двигателя от 2 до 3 тыс. см3:

Диапазоны мощностей 2025

до трех лет | свыше трех лет 2030 до трех лет | свыше трех лет до 160 л.с. (льготный) 3 400 | 5 200 3 400 | 5 200 до 160 л.с. 1 875 400 | 2 839 400 3 295 000 | 4 988 600 от 160 л.с. до 190 л.с. 1 922 200 | 2 880 000 3 377 400 | 5 060 000 от 190 л.с. до 220 л.с. 1 970 000 | 2 918 000 3 461 200 | 5 126 600 от 220 л.с. до 250 л.с. 2 002 000 | 2 960 000 3 517 400 | 5 200 400 от 250 л.с. до 280 л.с. 2 100 000 | 3 050 000 3 689 600 | 5 358 600 от 280 л.с. до 310 л.с. 2 184 000 | 3 142 000 3 837 200 | 5 520 200 от 310 л.с. до 340 л.с. 2 272 000 | 3 228 000 3 991 800 | 5 671 400 от 340 л.с. до 370 л.с. 2 362 000 | 3 318 000 4 149 800 | 5 829 400 от 370 л.с. до 400 л.с. 2 458 000 | 3 412 000 4 318 600 | 5 994 600 от 400 л.с. до 430 л.с. 2 556 000 | 3 508 000 4 490 600 | 6 163 200 от 430 л.с. до 460 л.с. 2 658 000 | 3 606 000 4 669 800 | 6 335 400 от 460 л.с. до 500 л.с. 2 764 000 | 3 706 000 4 856 200 | 6 511 200 свыше 500 л.с. 2 874 000 | 3 810 000 5 049 400 | 6 693 800

По данным автопортала «Дром»

По словам экспертов, больше всего от повышения утильсбора на иномарки выигрывает АвтоВАЗ и АО «Кама» с электромобилем «Атом». Первый получает деньги обратно после продажи машин, что дает ему преимущество. Но когда сбор растет и машины дорожают, АвтоВАЗ тоже поднимает цены. В результате конечный потребитель не ощущает явной выгоды от поддержки отечественного производителя, а доступность автомобилей снижается.

— Самое главное — поставить забор и дать условия автопроизводителям, чтобы те могли заработать больше денег. Только Haval в России как сидел, так и сидит. Остальные производители по экономическим или политическим причинам не идут, поэтому нужно дальше зажимать, — считает блогер и основатель компании «Автопрагмат» Станислав Асафьев.

Введение новых правил «утиля» также должно было стимулировать иностранных автопроизводителей к локализации производства в России, чтобы избежать уплаты сбора. Но после существенных повышений тарифов в нашу страну не пришел ни один зарубежный автоконцерн и не открыл здесь производство.

«Toyota RAV4 по цене 6 млн рублей — это же бред»

Ситуация особенно волнует тех автовладельцев, которые заказали автомобили за границей в августе — сентябре и оплатили их по старым ставкам утильсбора, рассчитывая получить машины до 1 ноября. Однако из-за логистических задержек многие из этих иномарок поступят в Россию значительно позже, что может вынудить покупателей доплатить от 500 тыс. до 3 млн рублей. При этом отказаться от автомобиля будет невозможно, так как деньги уже уплачены, а контракт выполнен, предупредили в отрасли.

Насколько возрастет утильсбор у ряда популярных иномарок — рассмотрим в таблице:

Модель Мощность Размер утильсбора, рубли Toyota RAV4 2,5 л, 205 л.с. 1,97 млн Kia Sorento 2,2 л, 194 л.с. 1,97 млн Volkswagen Tiguan 2,0 л, 201 л.с. 794 тыс. BMW X5 3,0 л, 490 л.с. 2,8 млн Toyota Highlander 2,0 л, 248 л.с. 842 тыс.

По данным «Авто.ру»



— Повышение в первую очередь затронет популярные и доступные модели авто — Toyota RAV4 или Geely Monjaro. Спрос, вероятно, сохранится, но доступность снизится. Toyota Highlander, которая продавались за 5,1 млн рублей, подорожает до 7,7 — это критично! — заметил один из предпринимателей, занятый в сфере перегона автомобилей из-за границы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Собеседник издания уверен, что рынок после 1 декабря «практически остановится», хотя и не «вымрет» полностью:

— После 1 декабря продажи резко упадут. Сейчас, до введения новых правил, мы увидим увеличение поставок и продаж, но затем потребуется время, возможно, два-три месяца, чтобы потребители адаптировались к новым ценам. Нас душат со всех сторон. Целью, вероятно, является ограничение импорта автомобилей, чтобы стимулировать продажи отечественных марок, таких как Lada, или китайских, таких как Haval и Chery. Однако, на мой взгляд, эти автомобили не всегда соответствуют ожиданиям потребителей. Многие предпочитают импортные модели. Мы напрямую пострадаем от этих изменений. Нам нужно приобретать автомобили для перепродажи, и в новой ситуации сложно прогнозировать, как будет развиваться рынок. Например, Toyota RAV4 по цене 6 млн рублей — это же бред!

Как развивался авторынок с 2009 по 2024 год с введением утильсбора

Родоначальником современных расчетов стала программа по утилизации, введенная в 2010 году. Тогда это помогло России восстановиться после мирового кризиса 2008 года. Однако официально сбор вернулся в жизнь россиян уже в 2012 году, сначала затронув лишь импортеров, постепенно разрастаясь до физлиц.

Реальное время / realnoevremya.ru

2010—2011 годы. В России запустили программу утилизации старых авто старше 10 лет с предоставлением скидки в 50 тыс. рублей на покупку новых машин российской сборки. Программа оказалась очень популярной и своевременной после кризиса 2008 года — выдано 600 тыс. сертификатов. Владельцы платили 3 тыс. руб. за утилизацию.

2012 год. Ввели утилизационный сбор для импортеров, а отечественные производители освобождались от него, если брали на себя обязательства по утилизации. Базовая ставка — 20 тыс. рублей, а итоговая сумма зависела от типа, объема ДВС и возраста авто.

2014—2017 годы. Программу утилизации вновь запустили, но ее реализация оказалась уже менее эффективной. АвтоВАЗ быстро исчерпал лимит сертификатов. К программе присоединились многие крупные иностранные производители. Под давлением Евросоюза утилизационный сбор распространили и на российские автозаводы, но им начали выплачивать компенсации в виде промышленных субсидий. В 2016 году коэффициенты утилизационного сбора были проиндексированы в среднем на 65%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

2018 год. Утилизационный сбор был в очередной раз повышен, в среднем на 15%. Для авто с мощными двигателями рост достигал 90%.

1 января 2020 года. Произошло резкое увеличение базовых коэффициентов, в некоторых случаях более чем вдвое для легковых автомобилей. В результате к 2020 году утилизационный сбор для нового легкового автомобиля с двигателем объемом 2,5 литра составил около 126 тыс. рублей, а для подержанного — около 480 тыс. рублей. «Изначально утильсбор сильно задирали для того, чтобы «серые» дилеры не завозили все подряд к нам в страну и не зарабатывали кучу денег. В итоге оставили лазейку для физлиц, но все равно все туда пролезли», — поделился Асафьев.

1 октября 2024 года. Правительство провело масштабную индексацию утилизационного сбора, увеличив коэффициенты на 70—85% в зависимости от категории транспортного средства. Это стало самым значительным разовым повышением за всю историю действия сбора.