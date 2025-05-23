Путин подписал закон о локализации машин такси
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на локализацию автомобилей такси. Об этом сообщает ТАСС.
Документ регулирует требования к транспортным средствам, используемым в сфере пассажирских перевозок, для стимулирования производства и использования машин российской сборки.
Напомним, что в России утвердили список из 8 автомобилей, которые могут использоваться в такси. В основном это машины отечественного производства: Lada Granta, Lada Vesta и Lada Aura.
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