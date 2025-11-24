Татарстан вошел в топ‑5 регионов по мошенничеству с КАСКО

На республику пришлось 5% от всех зафиксированных случаев

Фото: Динар Фатыхов

В России за последний год почти вдвое увеличилось количество случаев мошенничества со страховыми выплатами по КАСКО с помощью инсценированных ДТП. Об этом сообщил ТАСС Михаил Спивак, руководитель управления по противодействию страховому мошенничеству «Т‑Страхования».

Татарстан вошел в пятерку регионов с самым высоким уровнем мошеннических обращений по КАСКО. В 2025 году на Татарстан, наряду с Самарской и Воронежской областями, пришлось по 5% от всех зафиксированных случаев. Наибольшее число подобных обращений зафиксировано в Москве и Московской области — на них приходится 28% от общего количества случаев в 2025 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Злоумышленники приобретают за рубежом подержанные автомобили немецких марок, проводят косметический ремонт, а затем оформляют полис КАСКО, искусственно завышая стоимость машины в 1,5–2,5 раза относительно реальной. После этого они инсценируют «аварию» с неподвижным объектом и требуют от страховой компании полной выплаты. По данным эксперта, средняя сумма незаконно требуемой выплаты превышает 5 млн рублей. Сейчас в проработке находится около 100 подобных дел — в частности, отмечен заметный рост числа инсценированных аварий в Смоленске.

Напомним, что количество заявлений по европротоколу в Татарстане вошло в топ-10 регионов России. Доля таких заявлений от общего числа по ОСАГО достигла 41,2%.

Наталья Жирнова