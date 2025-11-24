В Татарстане зарегистрировано более 240 станций для зарядки электрокаров

Республика находится в топ-5 регионов с развитой зарядной инфраструктурой

Фото: Реальное время

К началу 2026 года парк электрокаров (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV) в России должен вырасти до 175 тыс. единиц. Такой прогноз представил директор «Автостата» Сергей Целиков — на середину 2025 года в стране зарегистрировано 138,6 тыс. таких машин.

За год число транспортных средств с зарядкой на борту увеличивается почти на 50%. При этом сегмент подключаемых гибридов растет активнее всего — их количество выросло на 73%. Татарстан вошел в пятерку лидеров по числу зарядных станций, достигнув показателя в 246 единиц. Лидируют Москва (828 станций) и Московская область (761 станция), за ними следуют Краснодарский край (414 станций) и Санкт‑Петербург (392 станции). В топ‑10 также вошли Башкортостан, Нижегородская, Сахалинская и Новосибирская области, а также Красноярский край.

К концу третьего квартала 2025 года в России работало свыше 6,4 тыс. публичных зарядных станций.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В среднем на одну публичную зарядную станцию приходится 12 электрокаров и 15 подзаряжаемых гибридов. При этом, как показывают опросы, около половины владельцев электрокаров предпочитают заряжать машины дома.

Напомним, что продажи электрокаров на вторичном рынке в России выросли на 25%.

Наталья Жирнова