Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp*

Неоднократные требования к владельцам мессенджеров о принятии мер противодействия были проигнорированы

Фото: Динар Фатыхов

Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. В ведомстве объяснили это необходимостью противодействия мошенническим схемам и террористической деятельности, пишет RT.

В официальном заявлении Роскомнадзора говорится, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения российских граждан в диверсионную и террористическую деятельность. Неоднократные требования к владельцам мессенджеров о принятии мер противодействия были проигнорированы.

— Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится, — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ведомство также отметило, что борьба со звонками преступников ведется последовательно. С 2024 года работает система «Антифрод», блокирующая звонки с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, которые, по словам Роскомнадзора, «отказываются обеспечивать безопасность российских пользователей и общества».



Рената Валеева