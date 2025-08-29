Новое с сентября: сервис «вторые руки», запрет навязанных допуслуг и рекламы в запрещенных сетях

Важные новшества законов и правил в жизни граждан и бизнеса, которые вступят в силу с сентября 2025 года

С начала осени в России начнут действовать новые меры по предупреждению и борьбе с мошенничеством. Кроме того, вступают в силу самые разные запреты. Под новые штрафы могут попасть блогеры и компании, ведущие свою деятельность в запрещенных соцсетях, а также пользователи, ищущие экстремистский контент, в том числе при помощи VPN. Вырастут штрафы для владельцев авто и ограничения для дачников. Об этих и других изменениях в законодательстве — в материале «Реального времени».

«Вторые руки» для защиты от мошенников

С 1 сентября клиенты банков смогут защититься от мошенников при помощи сервиса «вторые руки». Суть новшества в том, что в банковских операциях появится третье лицо, которому можно доверить контроль за передвижением денег. Это может быть родственник или друг, у которого будет право подтвердить операцию или отклонить ее, если она покажется ему подозрительной. При этом самостоятельно доверенное лицо не сможет проводить операции, так как не будет иметь доступа к счету.

Механизм заключается в следующем: в течение 12 часов с момента уведомления об операции по счету нужно подтвердить или отклонить ее. Речь идет о контроле за денежными переводами, в том числе с использованием банковских карт, на переводы через СБП и на снятие наличных. Если подтверждение не поступит, то банк автоматически аннулирует операцию.

Предполагается, что новая мера защитит от мошенников россиян, особенно пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами злоумышленников, или подростков, которых могут вовлечь в схемы дропперства (незаконную деятельность по выводу и обналичиванию денежных средств).

Самозапрет на кредиты можно будет устанавливать и в МФЦ

С сентября 2025 года в многофункциональных центрах (МФЦ) всех регионов страны появится возможность запрещать оформление кредитов и займов на свое имя. Напомним, с 1 марта 2025 года самозапрет можно было устанавливать только через портал «Госуслуги».

Речь идет о запрете на заключение с кредитными или микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа), в том числе на договоры банковского счета, которые предусматривают платежи, несмотря на отсутствие денежных средств (овердрафты), договоры, предполагающие выдачу кредитных карт. Самозапрет нельзя установить на ипотеку, автокредиты, обязательства, которые обеспечены залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты и поручительства.

Мера направлена на борьбу с мошенничеством с использованием персональных данных.

Граждан защитят от навязанных допуслуг компаний

1 сентября вступят в силу поправки к закону «О защите прав потребителей», которые запрещают продавцам навязывать дополнительные товары или услуги. Теперь продажа без прямого согласия клиента будет караться штрафами. Автоматически получать соглашение на дополнительные опции нельзя. Кроме этого, потребитель получит право отказаться от договора или потребовать возврата денег.

Для осуществления второстепенных продаж предпринимателям потребуется получать письменное согласие покупателей. Запрещается заранее проставлять согласие клиента на допуслуги в договорах или электронных формах. Если речь идет о маркетплейсе, продавцам или владельцам агрегатора придется доказывать факт заключения с клиентом договора.

Изменения в первую очередь коснутся автосалонов, банков, магазинов, а также операторов связи и других организаций.

Отмена рекламы на запрещенных ресурсах

1 сентября вступает в силу запрет, который коснется в первую очередь блогеров и предпринимателей, которые предлагают свои услуги и товары на интернет-платформах, признанных экстремистскими, нежелательными, или заблокированных ресурсах на территории России. Речь не только о прямой рекламе, но и о нативной интеграции, скрытых публикациях и бесплатном продвижении. Касается запрет не только новых публикаций, но и ранее размещенных постов. Последние должны быть удалены до указанной даты. К запрещенным ресурсам относятся, в частности, социальные сети Instagram* и Facebook*.

Штраф для физических лиц и самозанятых — до 2,5 тыс. рублей, для ИП и должностных лиц — до 20 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Ответственность понесут не только заказчики и исполнители, но также и распространители рекламы.

Запрет на VPN

С 1 сентября за использование VPN начнут штрафовать, однако не во всех случаях. Ответственность наступит исключительно тогда, когда будет зафиксирован умышленный поиск материалов из официального списка экстремистских ресурсов Минюста РФ. Простое использование VPN-сервисов или случайный переход по ссылке не является нарушением закона. В том числе наказание не последует при использовании самих заблокированных социальных сетей, но только если пользователь целенаправленно не искал запрещенный контент. А вот реклама VPN вне закона.

За осознанный поиск экстремистских материалов придется заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Реклама VPN-сервисов будет караться строго. Штраф для граждан может доходить до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Наказание за поиск экстремистских материалов

С 1 сентября 2025 года штраф грозит не только тем, кто распространяет экстремистские материалы, но и тем, кто их ищет в интернете. Речь идет об умышленных действиях. Если наткнуться на материал случайно, например в рекомендациях, то наказания не будет. А если пользователь глобальной сети преднамеренно искал определенный материал, который входит в список Минюста, вводил в поисковик его название или сохранял его — это будет считаться умышленным действием.

Сейчас в перечень Министерства юстиции России входит более 5 тыс. материалов, признанных экстремистскими. Получить доступ к большинству из них можно только через VPN. Размер штрафа за нарушение составит от 3 до 5 тысяч рублей. На первый раз могут ограничиться предупреждением. Кстати, подростков начнут штрафовать уже с 16 лет, штраф заплатят родители или опекуны.

Алгоритм выявления нарушений в законе не прописан, однако предполагается, что их будут искать при помощи операторов связи, через поисковики и автоматический мониторинг «Роскомнадзора».

Госпошлины для автовладельцев вырастут

С 1 сентября водителей ожидают изменения государственных пошлин на оформление ключевых документов и номерных знаков для автомобилей. Их размер значительно возрастет.

Пошлина Было Стало Выдача прав старого образца 2000 руб. 4000 руб. Выдача прав нового поколения 3000 руб. 6000 руб. Выдача международных прав 1600 руб. 3200 руб. Выдача свидетельства о регистрации ТС (СТС) 1500 руб. 3000 руб. Выдача паспорта транспортного средства (ПТС) 800 руб. 1200 руб. Внесение изменений в ПТС 350 руб. 525 руб. Выдача номеров на автомобили 2000 руб. 3000 руб. Выдача номеров на мотоциклы и прицепы 1500 руб. 2250 руб.

Вводятся и новые виды платежей. За оформление выписки из госреестра транспортных средств водителям придется отдать 50 рублей. Автошколам за выдачу заключения о соответствии надо будет заплатить 15 тыс. рублей. Раньше за эти услуги платить не приходилось.

Штраф за непропуск спецтранспорта увеличат

Водителям, которые не уступили дорогу специальному транспорту с включенными световыми и звуковыми сигналами, грозят повышенные штрафы — в размере от 7,5 до 10 тыс. рублей. Кроме того, возможно лишение водительских прав на срок от шести месяцев до года. Подчеркивается, что уступать надо не только при наличии специальной цветографической окраски, но и при отсутствии таковой. Решающими являются проблесковые маячки.

При появлении на дороге спецтранспорта следует перестроиться в другой ряд или на обочину. Запрещается выходить на обгон, двигаться в непосредственной близости к спецмашине и следовать с той же скоростью.

Бизнес на даче запрещен

С 1 сентября вступают в силу изменения в правилах использования дачного участка. Любая коммерческая деятельность будет запрещена. Под запретом такие бизнес-объекты, как платные бани и сауны, кафе, хостелы, магазины, автомастерские, спортзалы, животноводческие фермы и питомники.

Кроме того, нельзя оказывать платные услуги, например работать парикмахером, швеей, столяром или массажистом прямо на территории участка. Заниматься крупным производством (держать пасеки, птичники, тепличные комплексы или питомники животных для продажи) тоже не разрешается. В то же время дачники вправе разводить птиц и кроликов для личных нужд, соблюдая санитарные нормы и не создавая неудобства соседям.

Разрешенная предпринимательская деятельность сводится к возможности продавать излишки своего урожая, но только если площадь участка не превышает 50 соток и нет наемных рабочих.

Цель введения новых правил — соблюдение покоя и тишины, в частности защита владельцев дачных участков от шумных домов по соседству и большого количества автомобилей.

Нарушения повлекут за собой штрафы. Для физических лиц они составят от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости участка, но минимум 10 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 1,5 до 2% от кадастра, минимум 100 тысяч рублей. В случае если кадастровая стоимость не определена, предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей для физлиц и от 100 до 200 тысяч рублей для юрлиц.

Сим-карта — только своим

С 1 сентября передавать купленные на себя сим-карты будет запрещено. Граждане России смогут поделиться ими только с самыми близкими родственниками, к которым относятся супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Передавать симку коллегам или друзьям больше нельзя. Исключением является лишь безвозмездная и кратковременная передача телефонного номера. Цель введения новых правил — защита граждан.

Теперь каждая сим-карта будет закреплена за гражданином или его близкими юридически. Штрафы за нарушение закона для физлиц составят от 30 до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 200 тыс. рублей.



